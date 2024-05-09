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vizir47
Компания Textron Systems начала поставлять SECAT - новый военный транспорт-амфибию США
Американская компания Textron Systems, занимающаяся разработкой и производством аэрокосмической и оборонной продукции, начала производство нового высокоскоростного транспортного средства-амфибии SECAT.

Согласно официальному сообщению американской компании Textron Systems, занимающейся разработкой и производством аэрокосмической и оборонной продукции со штаб-квартирой в Провиденсе, штат Род-Айленд, ею начато производство нового транспортного средства-амфибии Textron Systems Surface Effect Cargo (SECAT ™ ). 

Как следует из рекламной информации компании Textron Systems, SECAT – это грузовой транспорт-амфибия  наземного действия, созданный для ВМС США, отвечает требованиям к большой скорости, универсальности и живучести для морских логистических миссий в сложных условиях. В частности, компания Textron Systems подчеркивает, что конструкция SECAT обеспечивает высокоскоростные перевозки грузов и персонала на большие расстояния, а также переброску грузов как на море, так и на суше. Для логистических задач в сложных условиях конструкция SECAT surface effect обеспечивает ряд ключевых преимуществ по сравнению с традиционными однокорпусными судами. Его впечатляющая скорость более 50 узлов (92 км/ч) и возможность работать в воде глубиной всего 1,2 м, позволяет ему перевозить до 500 тонн груза (что эквивалентно весу 21 новейшей разведывательной машине) на дальность в 500 миль и быстро маневрировать от зоны погрузки до места доставки. При этом отмечается, что, хотя после Второй мировой войны морские сражения стали редкостью, однако геополитическая напряженность и морские угрозы сохраняются, что приводит к необходимости усовершенствования подобного транспортного оборудования.

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Artist's concept of SECAT. We've enhanced this image for clarity and replaced the ocean.

 Производитель SECAT  отмечает, что он он быстро справляется с транспортными задачами, начиная от погрузки груза и заканчивая местом доставки. “Поскольку военно-морской флот и корпус морской пехоты выполняют широкий спектр десантных задач по всему миру, конструкция SECAT обеспечивает высокоскоростные перевозки грузов и персонала на большие расстояния, а также перемещение грузов как по морю, так и по суше”, - заявляют   в Textron Systems.

По словам представителей компании, это транспортное средство отличается от других десантных судов благодаря своей конструкции, которая обеспечивает высокую скорость. Кроме того, его небольшая осадка в четыре фута обеспечивает маневренность вблизи береговой линии, что облегчает выгрузку грузов без портовой инфраструктуры. Поверхностный эффект и малая осадка позволяют осуществлять рейсы от берега к берегу, при этом судно подходит как можно ближе к береговой линии, обеспечивая таким образом прямой доступ к прибрежным районам. Это, как указывается, позволяет SECAT устранять пробелы в логистических цепочках, доставляя материалы, оборудование и персонал непосредственно в отдаленные или труднодоступные места на суше без создания портовых сооружений.

Согласно американскому изданию New Atlas, транспортное средство имеет конфигурацию RoRo с “сухими ногами”, что означает, что груз и персонал могут «вкатываться и съезжать на сушу». Эта особенность позволяет судну перемещаться в море как десантный корабль ВМС, так и как обычное грузовое судно RoRo, что позволяет ему оставаться за пределами зоны конфликта. Это, по заключению американских военных экспертов, является существенным преимуществом при работе в суровых, неразвитых районах и дает военно-морским специалистам высокую степень оперативной гибкости при планировании логистических задач.

Как укзывает Textron Systems, помимо скорости и дальности плавания, неоспоримым преимуществом конструкции SECAT по сравнению с традиционными однокорпусными судами является его способность перевозить грузы подвижным составом в море с бортовых, откатных или других крупных грузовых судов. Эта уникальная возможность позволяет крупным и относительно беззащитным грузовым судам оставаться в безопасных условиях далеко в море, в то время как SECAT совершает высокоскоростные рейсы на большие расстояния в зону военных действий для доставки необходимого груза. SECAT - это высокотехнологичный транспортный комплекс-амфибия, который,  благодаря своей впечатляющей скорости, дальности действия и грузоподъемности может обеспечить войска США и союзников необходимой логистической поддержкой везде, где это необходимо для проведения операций. SECAT является ключевым активом, который, несомненно, сыграет решающую роль в будущих десантных операциях Военно-морского флота, корпуса морской пехоты США и их союзников, подчеркивает Textron Systems .

#сша #военное оборудование сша #военный транспорт-амфибия secat
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