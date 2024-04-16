Исследователи из Пекинского института энергетического машиностроения работают над проектом, который может сделать межконтинентальные перелеты особенно быстрыми. Согласно исследованию, опубликованному группой под руководством китайского ученого Чжан Инина в китайском журнале двигательных технологий, их технология может иметь огромные последствия как в гражданской, так и в военной сфере. В этом плане исследовательская группа работает над двигателем с детонацией, который мог бы позволить самолету развивать скорость до 16 Маха, или около 20 000 км/ч. С таким двигателем, как заключают исследователи, «станет возможным долететь из Парижа до Нью-Йорка всего за 20 минут, а из Сиднея в Лондон - менее чем за час».

Помимо его «стратосферной» скоростной способности, другим преимуществом этого революционного двигателя, как говорят, является его расход топлива, который будет значительно ниже, чем потребление турбореактивных двигателей, которыми оснащено большинство современных авиалайнеров.

Согласно статье, опубликованной в упомянутом выше журнале, двигатель работает в двух разных режимах. При скорости ниже 7 Маха (~8600 км/ч) он работает как непрерывно вращающийся детонационный двигатель. Таким образом, наружный воздух смешивается с топливом и воспламеняется, создавая ударную волну, которая создает тягу после прохождения через кольцевую камеру. При скорости выше 7 Маха ударная волна перестает вращаться. Вместо этого двигатель генерирует почти прямолинейный наклонный поток, который фокусируется на круглой платформе. При соприкосновении с последней топливо взрывается, что позволяет создать значительную тяговую силу.

Однако исследователи предпочли умолчать о характеристиках своего детонационного двигателя. По словам исследовательской группы, этот тип топлива работает лучше, чем турбореактивный двигатель, поскольку взрывная волна создает собственное давление. Это связано с тем, что недостатком обычных реакторов является потеря давления на их ступенях сжатия. В результате они преобразуют только 20-30 % химической энергии в кинетическую, по сравнению с более чем 80 % для двигателей с вращательной детонацией (RDE). Именно из-за их высокой эффективности эти научные исследования пользуются большим спросом в космической области, они также могут быть использованы в военной сфере для запуска ракет.

Однако Китай - не единственная страна, проявляющая большой интерес к этой технологии. В 2021 году американские исследователи разработали систему для повышения надежности и эффективности RDE в надежде достичь гиперзвуковых скоростей до 17 Маха.

Что же касается коммерческого использования этой технологии, то, по оценкам экспертов, сначала нужно будет изучить влияние этой скорости на будущих пассажиров…