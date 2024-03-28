



Согласно сообщениям Khaleej Times и ABC News, Саудовская Аравия впервые направит своего представителя на конкурс "Мисс Вселенная", который состоится в Мексике в сентябре этого года.

Саудовское королевство будет представлять 29-летняя Руми аль-Кахтани. Она имеет степень бакалавра в области стоматологии и свободно владеет английским, французским и арабским языками. Она уроженка Эр-Рияда, хорошо известна своим участием в международных конкурсах красоты.

Несколько недель назад она участвовала в конкурсе "Мисс и миссис Глобал азиат", который проходил в Малайзии. Она выиграла титулы Мисс Ближний Восток (Саудовская Аравия), Мисс Арабский мир за мир 2021 года и Мисс женщина (Саудовская Аравия) в дополнение к титулу Мисс Саудовская Аравия. У нее не один миллион подписчиков в социальных сетях.

Руми аль-Кахтани заявила Arab News: “Мой вклад заключается в том, чтобы донести до мира нашу подлинную Саудовскую культуру и наследие”. В соцсетях она также написала: «Мое сердце полно благодарности всем моим друзьям по всему миру. Ваша поддержка доставила мне удовольствие. Я надеюсь, что справлюсь с этой задачей, и рада быть первой молодой жительницей Саудовской Аравии, которая будет представлять мою страну».

реклама





Как отмечают журналисты, "направлением Руми аль-Кахтани на конкурс Мисс Вселенная Саудовская Аравия делает еще один шаг на пути к современности". Это решение, по мнению европейских обозревателей, является частью реформ, продвигаемых наследным принцем Мохаммедом бен Салманом для модернизации страны и поощрения прав женщин.

В последние годы саудовским женщинам было предоставлено право водить машину, посещать общественные спортивные мероприятия и концерты, а также получать паспорт без согласия опекуна-мужчины. В мае 2023 года саудовский астронавт был отправлен в космос в рамках миссии Axiom. Саудовская Аравия подала официальную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди мужчин 2034 года и приняла у себя с концертами нескольких международных певцов, таких как BTS, Post Malone и Мэрайя Кэри, несмотря на критику в адрес поп-звезд.

Руми аль-Кахтани регулярно участвует в конкурсах красоты. Она выделяется своей приверженностью охране окружающей среды, социальным вопросам и расширению прав и возможностей женщин.