С июля с.г. вступает в силу новый европейский закон GSR2 (General Safety Regulation 2), требующий установки устройств, которые должны не допустить засыпания водителей за рулем.

Безопасность дорожного движения - это тема, которая сегодня особенно волнует многих. Ежедневно повсюду фиксируются десятки дорожно-транспортных происшествий, из которых значительное число обусловлено засыпанием водителей за рулем, что становится причиной аварий, иногда со смертельным исходом. По данным служб по безопасности дорожного движения, засыпание за рулем составляет не менее 10-15 % дорожно-транспортных происшествий. Столкновение автомобиля с большегрузом «на свободном ходу» оставляет мало шансов на выживание пассажирам автомобиля.

Чтобы попытаться снизить смертность на дорогах, с июля с.г. вступает в силу новый европейский закон GSR2 (General Safety Regulation 2), требующий установки устройств, которые должны не допустить засыпания водителей за рулем. Цель Европейского Союза – добиться исключения смертей на дорогах к 2050 году, хотя эта идея и может показаться вполне утопичной.

реклама

Новый закон GSR2 требует, чтобы каждое транспортное средство, введенное в эксплуатацию с 7 июля 2024 года, было оснащено системой определения состояния усталости водителя.

Такое устройство также должно позволять выявлять водителей, которые отвлекаются или используют свои телефоны за рулем. Так, в рамках действия закона GSR2, водитель, чей взгляд слишком долго будет прикован к приборной панели или к телефону, получит световой сигнал в сочетании со звуковым «посмотри на дорогу». Это новое устройство направлено на то, чтобы предотвратить засыпание водителей за рулем. В частности, сигнализация сработает через 6 секунд невнимательности, если автомобиль движется со скоростью от 20 до 50 км/ч. Если скорость автомобиля превышает 50 км/ч, время невнимательности, приводящее к срабатыванию сигнализации, сокращается до 3,5 секунд.

Пока, правда, европейским законодательством еще не решено, нужно ли оснащать старые автомобили таким устройством.

На начальном этапе все новые автомобили, поступающие в обращение, будут оснащены таким устройством, которое, как утверждается, априори не может быть принудительно отключено.