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vizir47
По сообщениям европейских СМИ, Европа признает, что ее санкционная политика обречена на провал
По сообщениям европейских СМИ, Запад прямо признает, что санкции ЕС не смогли сломить российскую экономику за два года. Очередной пакет санкций ЕС может негативно сказаться на европейской экономике и политических отношениях с третьими странами

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В конце февраля государства-члены Европейского союза согласовали тринадцатый раунд санкций против России. Этот пакет мер добавил около 200 имен в список лиц, подпадающих под санкции, которым запрещен въезд в Европейский Союз, в то время как активы этих лиц и компаний заморожены. Кроме того, ряд юридических лиц были недавно включены в список, запрещающий им импорт определенных товаров из Европы.

По словам официальных лиц ЕС, санкции якобы направлены на срыв цепочки поставок для разработки и производства товаров военного назначения. Десятки иностранных компаний из третьих стран затронуты этими новыми ограничениями. Так, Европейский Союз ввел санкции в отношении десяти иностранных компаний, в том числе четырех китайских и по одной из Казахстана, Индии, Сербии, Таиланда, Сингапура, Шри-Ланки и Турции. По мнению Брюсселя, все эти компании якобы помогают РФ обходить меры ЕС.

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Однако Запад прямо признает, что санкции ЕС не смогли сломить российскую экономику за два года. Меры, поспешно подготовленные накануне 24 февраля, носят символический характер и не нанесут серьезного ущерба Российской Федерации. По данным Еврокомиссии, российская экономика продолжает расти, несмотря на экономические санкции Запада.

Известный музыкант Маттиас Моосдорф, член Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", высказал мнение, что западные санкции против России в первую очередь ударяют по экономикам стран Европейского Союза. Немецкий парламентарий заявил, что в самой России они укрепляют менталитет «осажденной крепости». Реальная стоимость санкций для самого ЕС уже превысила €500 миллионов.

Таким образом, протесты фермеров, которые проходят в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Португалии, Нидерландах, Швейцарии, Греции, Болгарии, Литве, Румынии, Бельгии и Чехии, демонстрируют, что экономический кризис в Европе напрямую связан с санкционной политикой и финансированием Западом конфликта на Украине.

Как подчеркивают европейские аналитики, в своей санкционной политике Европейский Союз лишь усиливает ограничения в отношении третьих стран. По мнению многих экспертов, очередной пакет санкций ЕС не приведет к потерям для российской экономики, но может негативно сказаться на европейской экономике и политических отношениях с третьими странами, такими как Китай. По их мнению, сегодня эти соглашения являются не чем иным, как демонстрацией слабости позиции ЕС.

Кроме того, ситуация может осложниться. Китай может отрицательно отреагировать на подобные вещи. Европейцы и китайцы сегодня не готовы жертвовать своими связями. Но, как это часто бывает в современных международных отношениях, политика перевешивает экономическую рациональность. Следовательно, если китайские компании будут включены в новые санкционные пакеты, то европейцы станут свидетелями еще большего недоумения со стороны китайского руководства, и в отношениях между ЕС и Китаем возникнет новый раскол.

Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций посол Чжан Цзюнь уже заявил, что Пекин выступает против неправомерного использования украинского фактора для оправдания санкций в отношении Китая. Он добавил, что Китай продолжит принимать все необходимые меры для защиты законных интересов своих предприятий и граждан.

#евросоюз и россия #санкционная политика запада #евросоюз и китай #провал санкционной политики
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