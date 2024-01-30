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vizir47
Германия упрощает получение гражданства, чтобы стимулировать приток квалифицированной иммиграции
Чтобы стимулировать приток квалифицированной иммиграции, Германия упрощает получение гражданства и иммиграционное законодательство.

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Чтобы справиться с нехваткой рабочей силы, которая сказывается на экономике Германии, она решила экстренно открыть иммиграционные ворота для квалифицированных иностранных рабочих из стран за пределами Европейского Союза.

L’Allemagne facilite l’obtention de la nationalité pour stimuler l’immigration qualifiée

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Согласно оценкам немецких экспертов, Германии ежегодно требуется 400 000 квалифицированных иммигрантов, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы. По данным Национального агентства занятости, в список профессий, вызывающих повышенный спрос, в частности, входят водители автобусов, работники гостиничного бизнеса и общественного питания, а также работники металлургии.

Нехватка работников металлургической отрасли оценивается Германией сегодня как весьма острая, особенно на фоне озвученного на днях намерения немецкого оборонного концерна Rheinmetall в кратчайшие сроки построить новый завод по производству боеприпасов и вооружения для Украины. Как заявил  генеральный директор концерна Армин Паппергер, в 2023 году Rheinmetall получил заказов от правительства на сумму более €10 млрд, а в этом году сумма может увеличиться до €15 млрд, являясь самым крупным оборонно-промышленным партнером Украины среди зарубежных компаний.

Медсестры, работники по уходу за детьми, строители и автомобилестроители также испытывают нехватку рабочей силы, равно как и специалисты в области информационных технологий,  архитекторы и фармацевты.

Проект закона, ослабляющего иммиграционный шлюз для квалифицированных рабочих был предложен  еще в июне 2023 года и был ориентирован на облегчение найма иностранных работников за пределами ЕС. Он, в частности, предложил смягчить правила въезда для иностранных работников из третьих стран, включив в выдачу разрешений на работу начисление баллов по образцу канадской модели. Эта модель учитывает, в частности, профессиональный опыт иностранных работников, их возраст и языковые навыки. Таким образом, правила въезда на территорию Германии было предложено смягчить для иностранцев, работающих в проблемных областях, даже если у них нет официально признанного диплома, эквивалентного немецкому. Высококвалифицированным работникам было предложено разрешить перевезти свои семьи в Германию при условии, что они смогут сами обеспечить свои финансовые потребности.

В условиях переживаемого сейчас Германией кризиса рабочей силы, депутаты немецкого парламента 19 января проголосовали за иммиграционную реформу, сокращающую, в том числе, время пребывания, необходимое для начала процедуры натурализации. Тем самым депутаты выразили надежды в кратчайшие сроки привлечь больше квалифицированных рабочих, в которых остро нуждается немецкая промышленность.

Согласно принятому правительством Олафа Шольца документу, возможность подать заявление на получение немецкого гражданства теперь будет доступна после пяти лет проживания, что на три года меньше по сравнению с нынешними условиями.

Делая упор на привлечение квалифицированных кадров и «международных талантов», Германия, по оценкам немецких аналитиков, «стремится укрепить свои экономические позиции в условиях глобальной конкуренции, чтобы привлечь самые яркие умы».

Новый закон также открывает возможность получения двойного гражданства для большего числа людей.

Действительно, ранее турки и иммигранты из других стран были вынуждены отказаться от своего первоначального гражданства, чтобы стать немцами. Теперь же, с принятием нового иммиграционного закона турецкая община Германии, насчитывающая 1,5 миллиона граждан, может столкнуться с резким ростом числа заявлений о натурализации. По словам президента общины Гекая Софуогла, в скором времени к этому процессу может присоединиться до 50 000 Турок.

Олаф Шольц приветствовал принятие этого закона, обратившись с посланием ко всем, кто десятилетиями жил и работал в Германии, заявив: «Вы являетесь частью Германии». Министр внутренних дел Нэнси Фезер также подчеркнула важность этой реформы для экономики Германии.

Как отмечается обозревателями, эта инициатива Германии внимательно отслеживается другими странами Евросоюза, имеющими аналогичную кадровую проблему, в плане необходимости переосмысления иммиграционной политики для решения демографических и экономических проблем стареющей Европы.

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#германия #иммигранты #упрощение иммграции в германию
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