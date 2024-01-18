В развитие заявления президента Макрона 16 января, Франция активизировала поставку различного вооружения Киеву в ответ на призывы Вашингтона принять более активное участие в событиях в Украине.

Как известно, США вынуждены в настоящее время сократить объемы военной помощи Украине из-за истощения запасов Пентагона и пока еще не завершившихся в конгрессе споров по поводу будущей финансовой помощи Киеву. В этих условиях Вашингтон всеми силами стремится сильнее втянуть другие западные государства в события на Украине и усилить их участие в накачке оружием ВСУ.

На призывы Вашингтона охотно откликнулась Великобритания, которая на прошлой неделе, в дополнение к заключению «беспрецедентного» соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Украиной, взяла на себя обязательство предоставить помощь Вооруженным Силам Украины в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов [2,9 млрд евро] на период 2024-25 гг. Как заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время неожиданного визита в Киев, «это, во-первых, означает поставку противотанкового оружия, ракет, сотен тысяч новых артиллерийских снарядов и подготовку тысяч украинских солдат».

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В унисон британскому премьеру, на своей пресс-конференции 16 января президент Макрон заявил, что Франция последует примеру Соединенного Королевства, особо подчеркнув: «Мы не можем позволить России победить». Макрон также указал, что в отношениях со своими европейскими партнерами и, в частности, с Соединенным Королевством, Франция «находится в процессе доработки соглашения» того же характера, что и соглашение, подписанное Сунаком в Киеве 12 января. Оно будет "подписано в ближайшие недели", сказал Макрон, прежде чем уточнить, что он посетит Украину с этой целью в феврале. К этому времени Франция намеревается поставить вооруженным силам Украины боеприпасы, а также дополнительное оборудование.

Как уточнил в своем выступлении французский президент: «Мы собираемся начать новые поставки: около сорока ракет SCALP и несколько сотен бомб. Мы также развили производство в рамках этой военной экономики, что позволит поставлять гораздо больше техники нашим украинским партнерам, в частности, оснащенные артиллерийской системой грузовики CAESAr… Мы продолжим помогать Украине в ее потребностях в обучении, чтобы оставаться на передовой и защищать ее небо с помощью поставок в рамках соглашений, которые мы доработаем».

На данный момент Франция уже поставила украинской армии тридцать CAESAr 6×6, взятых из инвентаря Сухопутных войск. В октябре компания Nexter (KNDS France) сообщила, что ее производственные мощности по производству этого типа оборудования будут увеличены до 8 единиц в месяц.

Кроме того, ВВС Украины уже получили некоторое количество ракет SCALP, взятых из запасов Военно-воздушных и космических сил. Что касается «сотен бомб», обещанных Киеву, то Елисейский дворец позже уточнил, как написала газета Le Monde, что речь идет о модульных зенитно-ракетных комплексах AASM, еще называемых «Hammer». AASM - это французский боеприпас с высокоточным наведением, состоящий из комплекта наведения и комплекта увеличения дальности, установленного сзади, который крепится на обычной бомбе, позволяющий поражать цель с высокой точностью с безопасного расстояния, независимо от погодных условий.

Это оружие является модульным, потому что оно может включать в себя различные типы блоков наведения и различные типы снарядов.

Доступны три версии AASM: INS/GPS (гибридное инерциальное наведение по GPS), INS/GPS/IR (инерциальное наведение/GPS, дополненное терминальным наведением с инфракрасным тепловизором) и лазерное INS/GPS (инерциальное наведение/GPS, дополненное терминальным наведением по лазеру, что позволяет уничтожать движущиеся объекты с помощью инфракрасного тепловизора).

Для использования ракет SCALP, ВВС Украины потребуется модифицировать свои тактические бомбардировщики Су-24. Украинская авиация должна будет также найти решение, чтобы иметь возможность использовать AASM, которые будут ему поставлены, поскольку в настоящее время этот тип вооружения в основном используется самолетами Rafale (хотя, в 2014 году в 40-й летно-испытательной эскадрилье ВВС США были проведены испытания с целью интеграции его на истребителях F-16).

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Что же касается поставок Францией Киеву самолетов Mirage-2000D, то эта информация после заявлений Макрона 16 января становится все более реалистичной.