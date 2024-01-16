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vizir47
Глава ВВС Украины указал на возможную поставку Киеву Mirage 2000D
Информация о возможной поставке Францией Mirage 2000 циркулирует с разной степенью интенсивности в последнее время. Ожидается, что этот вопрос будет поднят во время беседы министров вооруженных сил Франции и Украины в Париже 18 января.

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В последний год одним из приоритетов Украины было получение истребителей-бомбардировщиков F-16 от своих западных партнеров. Убедив несколько европейских стран (в частности, Данию и Нидерланды), а также Соединенные Штаты, чье согласие было необходимо, Украина весьма продвинулась в реализации этого вопроса, надеясь получить первые такие самолеты в ближайшие недели.

В то же время информация о возможной поставке Францией Mirage 2000 продолжала циркулировать с разной степенью интенсивности в последнее время. Так, в марте прошлого года газета Figaro сообщала, что украинские летчики находятся на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси, чтобы начать обучение работе с Mirage 2000. Однако французское военное министерство воздержалось от подтверждения этой информации. 

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Затем во французском законопроекте о военном программировании LPM на 2024-30 годы, опубликованном  в апреле, было положение, которое могло вызвать предположение об отправке нескольких самолетов Mirage 2000 в Украину. В частности, там указывалось, что количество самолетов Mirage 2000D, которые должны были быть «отремонтированы» в середине срока службы, изменено с 55 до 48. Но не было дано никаких объяснений относительно судьбы семи списанных самолетов.

В следующем месяце в интервью TF1 президент Макрон объявил, что «открыл дверь для обучения украинских пилотов-истребителей», хотя  он и отмахнулся от идеи пожертвования Киеву боевых самолетов.

Тем не менее, в июле президент Украины Владимир Зеленский возродил слухи о потенциальном пожертвовании французских боевых самолетов, поставив свою подпись на одной из крылатых ракет SCALP, которые Франция тогда поставила военно-воздушным силам Украины.

На слушаниях в Национальном собрании Франции в сентябре министр Вооруженных сил Себастьян Лекорну в ответ на прозвучавший вопрос о возможном пожертвовании Mirage 2000 Украине заявил: «Мы меняемся. Поэтому я не буду говорить больше».

Несколько недель спустя специализированный сайт Intelligence Online сообщил, что Себастьян Лекорну обсудил со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым вопрос о поставке «флотилии из шести самолетов Mirage 2000».

В то время как Украина вернулась к поставкам штурмовиков "Thunderbolt II", начальник штаба ВВС Украины Николай Олещук прямо заявил на днях, что обсуждалась возможная поставка Mirage 2000D. «Сегодня у нас есть четыре типа боевых самолетов (МиГ-29, Су-33, Су-24 и Су-25), которые постепенно будут заменены на западную технику. Я подчеркиваю, что мы не исключаем никакой помощи со стороны наших партнеров в области многоцелевых самолетов, штурмовиков и вертолетов. Конечно, освоение каждого нового типа самолетов для нас - сложный и небыстрый процесс, но мы справимся», - указал генерал Олещук 14 января в мессенджере Telegram. «Таким образом, МиГ-29 будут летать в небе вместе с F-16. Не исключено, что возможности бомбардировщиков Су-24М будут усилены самолетами Mirage 2000D, а штурмовиков Су-25-самолетами А-10 Thunderbolt II», - добавил он.

Вполне возможно, что этот вопрос будет поднят во время беседы Лекорну и Умерова в Париже 18 января, указывают французские СМИ. И это в значительной степени подтверждается заявлением нового французского министра иностранных дел Стефана Сежурне во время его поездки в Киев 14 января: «Украина была и останется приоритетом Франции».

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#украина #франция #mirage 2000d #поставки самолетов украине
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