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Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса

Саудовская Аравия хорошо известна не только своим богатством, но также и стремлением в последние годы к колоссальным проектам, самым впечатляющим из которых стал "Neom" - настоящий вызов воображению. И его реализация уже видна из космоса.
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Саудовская Аравия хорошо известна своим богатством, появившимся в результате добычи углеводородов, но также и своим стремлением в последние годы к колоссальным проектам.

Столкнувшись сегодня с настоятельной необходимостью диверсифицировать свою экономику и подготовиться к постнефтяному периоду, лидеры страны пошли на реализацию ряда революционных для этой страны проектов. И здесь, в частности, необходимо напомнить стремление Эр-Рияда сделать из королевства привлекательную для международного туризма страну с развитой туристической инфраструктурой и прекрасными отелями. 

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Еще одно из последних стремлений Эр-Рияда - это превратить королевство в футбольную Мекку с покупкой в последний год ведущих звезд мира для своих национальных команд и создавая тем самым особенно притягательные для зарубежных болельщиков национальные футбольные чемпионаты.

Однако, пожалуй, самым впечатляющим проектом Саудовской Аравии последнего десятилетия стал "Neom" - настоящий вызов воображению. И здесь речь идет о строительстве гигантского футуристического города посреди пустыни. Вдобавок ко всему, этот мегаполис будет питаться от возобновляемых источников энергии,  оснащен высокоскоростным доступом в интернет, роботизированными летающими беспилотными такси.

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Neom соответствует идее городов мечты, где все под рукой, где автомобилей больше не существует, а вода и электричество на 100 % возобновляемы, а автономные сервисные службы будут поддерживаться искусственным интеллектом, делая жизнь проще и приятнее. Мегаполис, строительство которого обойдется в $500 миллиардов, по заявлениям саудовских властей, будет в 33 раза больше Нью-Йорка,  строится в провинции Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

Возведя Бурдж-Халифа в Дубае, самое высокое сооружение из когда-либо построенных людьми, Саудовская Аравия строит то, что может стать самым высоким сооружением в мире. Саудовская Аравия стремительно продвигается вперед в реализации своего поистине  фараонского проекта "Neom" и этот ультра футуристический город уже можно увидеть из космоса.

Проект "The Line" зарекомендовал себя как самый зрелищный элемент "Neom". В "The Line" не будет ни машин, ни дорог, и там будут проживать миллионы жителей со всего мира, объявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман два года назад.  Согласно  обнародованным сведениям, в рамках проекта запланированы два параллельных зеркальных здания высотой почти 500 метров и длиной 120 км. Фактический лидер королевства также заявил, что можно будет добраться от одного конца "The Line" до другого за 20 минут с помощью высокоскоростного железнодорожного сообщения.  

Возведение этого сооружения спутники миссии SOAR (Satellite for Orbital Aerodynamics Research) уже начали демонстрировать на сайте MIT Technology Review. В частности, спутниковые снимки показывают масштабы этой грандиозной стройки, в рамках которой уже перемещены миллионы кубометров земли и горных пород.

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Рассчитанный на 9 миллионов жителей, Neom за год строительства уже демонстрирует значительный прогресс в его строительстве благодаря армии кранов и другой строительной техники. На месте работают более 3000 рабочих.

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