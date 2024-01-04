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vizir47
Из-за писем с угрозой терракта несколько государственных зданий в США эвакуированы
3 января по Соединенным Штатам пронесся ураган массовой паники после рассылки электронных писем ряду государственных учреждений. Только в штате Кентукки пришлось эвакуировать несколько государственных зданий, чтобы предотвратить худшее.

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По сообщениям СМИ США, несколько государственных зданий в стране эвакуированы, ФБР ведет расследование из-за полученных подозрительных электронных писем с угрозой теракта.

Как указывается, 3 января по Соединенным Штатам пронесся ураган массовой паники. По словам пресс-секретаря государственного секретаря штата Кентукки, «после массовой рассылки электронных писем ряду государственных учреждений, в штате пришлось эвакуировать несколько государственных зданий, чтобы предотвратить худшее».

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Plusieurs bâtiments d’État évacués, le FBI en pleine enquête, un mail suspect reçu… que se passe-t-il aux Etats-Unis ? – .

Электронные письма, якобы, содержали предупреждение о бомбе, как минимум в 24 офисах в штате Кентукки. Как сообщается в электронных письмах, «многочисленные взрывчатые вещества  хорошо спрятаны в креслах, бомбы взорвутся в ближайшие часы», обещая гибель многих людей.

ФБР немедленно восприняло угрозу всерьез и начало расследование. По соображениям безопасности было эвакуировано по меньшей мере 6 общественных зданий только в штате Кентукки. Однако ФБР заявило, что не располагает «какой-либо информацией, указывающей на конкретную и заслуживающую доверия угрозу». Но спецслужбы США относятся к подобным угрозам очень серьезно.

Со своей стороны, пресс-секретарь государственного секретаря штата Джорджии Габриэль Стерлинг связывает эти угрозы с предстоящими выборами в стране, указав, что “в 2024 году появятся агенты хаоса, которые посеют раздор. Они хотят усилить напряженность», - написал он в соцсетях.

Официальные лица в других штатах подтвердили, что они также стали мишенью угроз, например, в Мичигане, где полиция из осторожности решила, что здание останется закрытым на весь день.

Инцидент произошел за три дня до годовщины штурма Капитолия Соединенных Штатов в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года.

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Отдельные американские обозреватели увязывают рассылку подобных электронных угроз в качестве отражения усилившегося противостояния политических сил в США и как следствие поднятой демократами волны по недопущению Дональда Трампа к предстоящим праймериз.

#сша #обострение политической ситуации в сша #угрозы теракта
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