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О коррупции в Украине в оценке западных СМИ

В западных СМИ продолжают появляться все новые журналистские расследования коррупционных преступлений в Украине, особенно президента Зеленского и его ближайшего окружения.
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Вопрос о коррупционном происхождении богатства президента Зеленского и украинских олигархов, поддерживающих его, уже давно находится в центре внимания СМИ. Много журналистских расследований было опубликовано и в отношении коррупционных связей семьи американского президента Байдена с Украиной, и о «странном» исчезновении миллиардов долларов из «гуманитарной»  и военной помощи Вашингтона Киеву только за последние полтора года.


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Не только американские СМИ уделяют этому постоянное внимание. Но и такие «рупоры западной демократии», как, например,  британская The Guardian, которая, в частности, год назад провела свое расследование  о ближайшем окружении Зеленского, которое он имплантировал в киевское правительство и, по оценкам западных информационных агентств,  «не имеющее никакого отношения ни к бизнесу, ни к бюджету этой страны».

И вот появилось очередное расследование на страницах The Guardian и многих западных СМИ, посвященное баснословному состоянию близких Зеленского и его собственным "накоплениям".

В частности, журналистские расследования показывают, что Зеленский владеет яхтами, несколькими роскошными автомобилями, различной недвижимостью, тремя оффшорными компаниями, среди которых киностудия "Квартал 95", которой руководит его жена и была зарегистрирован в Белизе, чтобы избежать уплаты налогов в Украине.

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Согласно еще одному расследованию OCCRP по деятельности организованной преступности и коррупции, Зеленскому на 25 % принадлежит компания Film Heritage, также относящаяся к киноиндустрии. Однако, именно Film Heritage, принадлежит весьма непрозрачный зарегистрированный на Кипре холдинг Davegra, которым,  в свою очередь, владеет Maltex Multicapital Corp, зарегистрированный в «налоговом раю» Виргинских островов, к которой у правоохранительных органов уже накопилось много  вопросов. В частности, проведенное расследование показало, что, инвесторами Maltex являются люди из близкого Зеленскому окружения, а именно братья Шефир, каждый из которых владеет 25 % компании. Чтобы сколотить свое состояние, президент Зеленский тайно и незаметно передал это имущество Сергею Шефиру, когда тот проводил президентскую кампанию на тему «борьбы с коррупцией»…

В западных СМИ имеются сообщения и о том, что Зеленский также владеет недвижимостью в США, в частности роскошной виллой.

31 мая с.г. американская журналистка Шэрон Скотт опубликовала свое расследование об образе жизни украинского президента, указав, в частности, о «накопленном»  Зеленским  состоянии более чем на 45 миллионов долларов, наличии недвижимости в Майами (в районе Бэй-Пойнт) стоимостью 5,5 миллиона долларов. Она утверждает, что трехэтажный особняк был дополнительно оборудован бассейном, частным причалом для яхты, террасой с панорамным видом на океан и так далее... В указанном расследовании также говорится, что более половины имущества президента зарегистрировано на имя его жены, тем не менее, реальный размер «накоплений» украинского президента в США превышает 100 миллионов долларов.

Что же касается «друзей» Зеленского с мощными связями в США, то американскими журналистами, в частности, указывается магнат в сфере недвижимости Макс Фридланд - один из тайных финансистов Зеленского, который также приложил руку к его президентской кампании. А также жена бывшего президента США - Хиллари Клинтон (весьма близкая к его жене, финансирующая ее фонд), финансист Бернар-Анри Леви.

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Проведенные в США исследования образа жизни нынешнего украинского президента также показали, что он является «счастливым владельцем» Rolls-Royce Phamton (стоимость около 500 000 долларов), Bentley Continental GT (стоимостью около 280 000 долларов), а также Mercedes-Benz G-класса, BMW 7 и Porsche 911 на общую сумму намного более миллиона долларов.

Американская журналистка Шэрон Скотт Далее также поведала миру об имуществе Елены Зеленской, состояние которой составляет более 6 миллионов долларов и включающее в себя  несколько предприятий, общий ее  доход составляет в США 8 миллионов долларов в год.

 В другом американском информационном источнике   утверждается, что «накопления» Зеленского только во Флориде оцениваются в 35 миллионов долларов.

Как указывают многочисленные западные журналисты, разграбление выделяемых Западом финансовых потоков Украине и безудержная коррупция в этой стране будут, безусловно, развиваться и дальше, особенно по мере приближения конца конфликта с бегством за рубеж тех, кто разбогател. Что же касается представителей финансовых и политических кругов Запада, то они не могут положить конец этому грабежу, так как многие из них бесстыдно участвуют в нем. 

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Остается только вопрос: будут ли после ближайшего завершения Россией вооруженного конфликта в Украине привлечена к ответственности когорта всем уже известных коррупционеров, во главе с Зеленским?

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украина сша и украина коррупция журналистские расследования коррупционные преступления зеленского
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