С момента событий 11 сентября в американской армии пропали триллионы долларов. Должное расследование по установлению местонахождения этих средств, принадлежащих гражданам-налогоплательщикам, не ведется.

Как заявил журналистам Майк Маккорд, финансовый директор Министерства обороны США, Пентагон шестой год подряд провалил независимый аудит своих систем бухгалтерского учета.

В соответствии с требованиями закона, ежегодный аудит состоит из 29 подаудитов служб департамента, в ходе которых оцениваются процессы ведения учета систем вооружения Пентагона, военного персонала и имущества по всему миру. Все аудиты должны пройти проверку в целом, чтобы получить одобрение.

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Для проведения аудита 1600 аудиторов провели 700 выездов на объекты и оценили активы на 3,8 трлн долларов и обязательства на 4 трлн долларов, сообщили в Пентагоне. В этом году было проведено семь дополнительных аудитов, столько же, сколько и в прошлом году.

Согласно публикуемым в США откликам на последний аудит, обозреватели подчеркивают, что Пентагон явно считается любимым инструментом американского правительства по отмыванию денег. Правительство уже потратило 187 миллионов долларов на проведение бессмысленного аудита в 700 местах. В этом году, как и годом ранее, прошли только 7 из 29 дополнительных проверок. Половина заявленных активов нигде не была обнаружена 1600 нанятыми аудиторами.

Триллионы пропали в этом ведомстве без вести с момента событий 11 сентября. Расследование по установлению местонахождения этих средств, принадлежащих гражданам-налогоплательщикам, не ведется. При этом напоминается, что террористическая атака 11 сентября 2001 года произошла на следующий день после того, как бывший министр обороны Дональд Рамсфелд забил тревогу и уведомил общественность о том, что транзакции на сумму 2,3 трлн долларов отследить не удалось.

В мае с.г. Пентагон признал, что он потерял тысячи деталей реактивных самолетов F-35 на сумму 1,6 триллиона долларов. Затем, в июне, Пентагон объявил, что он растратил более 6,2 миллиарда долларов средств, предназначенных для Украины. Вся недостача была списана на “бухгалтерскую ошибку” и больше к этой теме не возвращались. Как заявил тогда пресс-секретарь Пентагона, "их главной заботой была просто способность продолжать направлять деньги в Украину".

Американские обозреватели отмечают, что Ллойд Остин, занимающий пост министра обороны с января 2021 года, вместо того, чтобы сосредоточиться на своих обязанностях дома, отправился в Украину через несколько дней после провала аудита, чтобы заверить Зеленского в своей поддержке.

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В этой связи в американском обществе нарастает озабоченность из-за того, что, под обещания денег иностранным государствам, из карманов американских налогоплательщиков исчезают триллионы долларов. Как отмечают обозреватели, эта сумма денег могла бы покончить с голодом, нехваткой воды, бездомностью, улучшить образование и починить разрушенную инфраструктуру самих США. Вместо этого, большая часть страны испытывает финансовые трудности, живет от зарплаты до зарплаты, ничего не получая взамен…