Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Подписана первая в мире декларация о рисках, связанных с ИИ
Представители около двадцати стран, собравшиеся в окрестностях Лондона, подписали 1 ноября декларацию Блетчли о "безопасном развитии искусственного интеллекта" (ИИ) на Первом международном саммите, посвященном стремительному развитию этой технологии.

реклама

Представители Китая, США, ЕС и около двадцати стран, собравшиеся  в Блетчли-Парке к северу от Лондона, подписали 1 ноября декларацию Блетчли о "безопасном развитии искусственного интеллекта" (ИИ) на Первом международном саммите, посвященном стремительному развитию этой технологии. “Это историческое заявление знаменует собой начало новых глобальных усилий по укреплению общественного доверия к ИИ путем обеспечения безопасности его использования”, - заявил на этом мероприятии премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Les États-Unis, la Chine et l’UE signent la première déclaration mondiale sur les risques liés à l’IA

реклама

Европейский Союз и 28 стран признали «настоятельную необходимость коллективного понимания потенциальных рисков» от искусственного интеллекта на фоне новых глобальных усилий по обеспечению безопасной и ответственной разработки и внедрения ИИ. Столкнувшись с растущим потенциалом таких моделей, как ChatGPT, заявление Блетчли “показывает, что впервые мир объединяется, чтобы выявить проблему и выделить ее возможности”, - заявила министр технологий Великобритании Мишель Донелан. Эта встреча «не преследует цели заложить основу для глобального законодательства, она должна быть использована для определения пути вперед», уточнила она. За встречей в Блетчли-Парке последуют два международных саммита по искусственному интеллекту: в Южной Корее через шесть месяцев, а затем во Франции через год, добавила она.

1-2 ноября в окрестностях Лондона проходит встреча политических лидеров, экспертов по искусственному интеллекту и представителей технологических гигантов по инициативе Соединенного Королевства, которое хочет возглавить глобальное сотрудничество в области технологий.

Ожидается, что в ходе этой встречи вице-президент США Камала Харрис объявит в своем выступлении в Лондоне о создании института по безопасности искусственного интеллекта в Вашингтоне. По мнению Белого дома, такая структура, аналогичная той, о создании которой также объявила Великобритания, объединит экспертов, которым будет поручено разработать «руководящие принципы» и оценить самые передовые модели ИИ для «выявления и смягчения» рисков.

Генеративный ИИ, способный воспроизводить текст, звуки или изображения по запросу за считанные секунды, в последние годы, как известно, добился экспоненциального прогресса, и ожидается, что следующие и более совершенные поколения этих моделей появятся уже в ближайшие месяцы. Британскими экспертами и властями при открытии этого мероприятия было указано, что, помимо определенных надежд на использование ИИ в медицине или образовании, отдельные проявления ИИ также могут дестабилизировать общество, позволить производить оружие или выйти из-под контроля людей.

После первого дня работы этого форума, посвященного потенциальным опасностям, связанным с самым передовым ИИ, 2 ноября в Блетчли-Парке ожидаются выступления высокопоставленных политических представителей. Среди них, в частности, указываются имена  генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен  и премьер-министра Италии Джорджии Мелони – единственной главы государств G7, приехавшей на этот форум. Соединенное королевство надеется убедить их создать группу экспертов по искусственному интеллекту по типу климатической модели МГЭИК.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск 2 ноября встретится на форуме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

В открытом письме, опубликованном британскими СМИ 31 октября, несколько «отцов-основателей» этой технологии, таких как Йошуа Бенжио или Джеффри Хинтон, выступили за «разработку и ратификацию международного договора об искусственном интеллекте», чтобы снизить риск «потенциально катастрофических последствий», которые современный технологический прогресс создает для человечества. Как указывается в этом письме, задача сегодня состоит в том, чтобы иметь возможность устанавливать защитные меры, не препятствуя инновациям для искусственного интеллекта и технологических гигантов. Однако ЕС и США, в отличие от Великобритании, выбрали путь регулирования.

На прошлой неделе несколько компаний, в частности, таких как OpenAI и DeepMind (Google), согласились по просьбе Великобритании обнародовать некоторые из своих правил безопасности использования искусственного интеллекта.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В открытом письме, адресованном Риши Сунаку, около ста международных организаций, экспертов и активистов выразили сожаление по поводу того, что этот саммит проходит «за закрытыми дверями», где доминируют технологические гиганты и ограничен доступ гражданского общества.

#британия #искусственный интелект #декларация блетчли #потенциальные риски от ии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские учёные создали гибридный чип для работы ИИ – до 3000 раз быстрее видеокарт NVIDIA
Великобритания и США планируют объявить о партнерстве в области безопасности ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
3
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
1
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
1
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
2
Ожидается подорожание сотовой связи в РФ – вводится повышенный коэффициент 10-х на использования 4G
7
Российские химики планируют создать отечественный аналог полупроводникового компаунда к 2025г
1
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
2
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
+
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
1
Эксперты советуют не переходить на Android 14 – Google игнорируют критическую ошибку в новой ОС
4
Власти Днепропетровска переименуют 80 топонимов, связанных с Россией и СССР
4
В Лаборатории Касперского разработали нейроморфный чип – как тебе такое, Дженсен Хуанг
1
На Core i9-14900K установили боксовый кулер от Celeron для оценки влияния на FPS в играх
1
Morgan Stanley и TD Bank делают ставку на дальнейший рост военной отрасли благодаря войне с ХАМАС
1
Call of Duty: Modern Warfare 3 потребует 213 Гб на SSD и видеокарту GeForce RTX 4070
1
Microsoft выпустила обновление Windows 11 23H2
+
В зону проведения СВО отправлен очередной эшелон с танками Т-90М Прорыв и БТР-82А
4
Боец ВСУ на видео показал, что случилось с Leopard 2 после подрыва на мине, а затем удара дрона РФ
+
ЧВК Вагнер начнёт набор сотрудников с 3 ноября
+

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
5
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
16
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
70
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
26
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
27
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
102
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
5
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
18

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
22:49
"Раньше покупали качественные" И сейчас покупают.
Российский «Аквариус» приступил к массовому производству 27-дюймовых отечественных IPS-мониторов
Stukalov Igor
22:46
Вот это троллинг. Т.е. как российские спортсмены, так несут. А как израильские спортсмены, то не несут. Это все что надо знать об отношении к людям из РФ.
Международный олимпийский комитет об атлетах из Израиля: спортсмены не несут ответственность за действия правительства
ШАХтёр
22:41
Ты же в этом году говорил, что тебе 24?
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
wild cat
22:37
Вся страна, за исключением граждан Кремля, давно не смеется, а плачет от этих санкций. Раньше покупали качественные Самсунги, LG, SONY фольксвагены, Ауди, JEEP и подобное. А теперь по ценам не ниже К...
Российский «Аквариус» приступил к массовому производству 27-дюймовых отечественных IPS-мониторов
Demiurg666
22:35
"египетские власти не хотят видеть у себя столько беженцев" - а чо это они? Столько новых налогоплательщиков, радоваться должны!
Израильское правительство хочет выселить более 2 млн палестинцев из сектора Газа в Египет
Demiurg666
22:33
Жаль, что не вся. Тараканов надо давить.
В секторе Газа в результате авиаударов повреждены или уничтожены 13—15 % всех зданий
Demiurg666
22:32
авто - только для богатых! Остальные и пешком походют
Российский «Аквариус» приступил к массовому производству 27-дюймовых отечественных IPS-мониторов
froz-777
22:26
Поэтому давайте дополнительно долбанем по российскому народу огромным утиль сбором, чтобы еще меньшее количество Россиян могло позволить себе хоть какой то автомобиль.
Российский «Аквариус» приступил к массовому производству 27-дюймовых отечественных IPS-мониторов
Umid Xaydarov
22:21
Соловьев только что ответил Хабибу. я вырезал для вас. 30 сек видос https://www.youtube.com/watch?v=uPYFKQu044Y
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал не наказывать участников беспорядков в Дагестане
Максим Бардин
22:20
Да я вот тоже думал, как три то атома кремния могут удержать электрон
Samsung раскрыла первые подробности о 1,4-нм техпроцессе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем