Представители около двадцати стран, собравшиеся в окрестностях Лондона, подписали 1 ноября декларацию Блетчли о "безопасном развитии искусственного интеллекта" (ИИ) на Первом международном саммите, посвященном стремительному развитию этой технологии.

Представители Китая, США, ЕС и около двадцати стран, собравшиеся в Блетчли-Парке к северу от Лондона, подписали 1 ноября декларацию Блетчли о "безопасном развитии искусственного интеллекта" (ИИ) на Первом международном саммите, посвященном стремительному развитию этой технологии. “Это историческое заявление знаменует собой начало новых глобальных усилий по укреплению общественного доверия к ИИ путем обеспечения безопасности его использования”, - заявил на этом мероприятии премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

реклама

Европейский Союз и 28 стран признали «настоятельную необходимость коллективного понимания потенциальных рисков» от искусственного интеллекта на фоне новых глобальных усилий по обеспечению безопасной и ответственной разработки и внедрения ИИ. Столкнувшись с растущим потенциалом таких моделей, как ChatGPT, заявление Блетчли “показывает, что впервые мир объединяется, чтобы выявить проблему и выделить ее возможности”, - заявила министр технологий Великобритании Мишель Донелан. Эта встреча «не преследует цели заложить основу для глобального законодательства, она должна быть использована для определения пути вперед», уточнила она. За встречей в Блетчли-Парке последуют два международных саммита по искусственному интеллекту: в Южной Корее через шесть месяцев, а затем во Франции через год, добавила она.

1-2 ноября в окрестностях Лондона проходит встреча политических лидеров, экспертов по искусственному интеллекту и представителей технологических гигантов по инициативе Соединенного Королевства, которое хочет возглавить глобальное сотрудничество в области технологий.

Ожидается, что в ходе этой встречи вице-президент США Камала Харрис объявит в своем выступлении в Лондоне о создании института по безопасности искусственного интеллекта в Вашингтоне. По мнению Белого дома, такая структура, аналогичная той, о создании которой также объявила Великобритания, объединит экспертов, которым будет поручено разработать «руководящие принципы» и оценить самые передовые модели ИИ для «выявления и смягчения» рисков.

Генеративный ИИ, способный воспроизводить текст, звуки или изображения по запросу за считанные секунды, в последние годы, как известно, добился экспоненциального прогресса, и ожидается, что следующие и более совершенные поколения этих моделей появятся уже в ближайшие месяцы. Британскими экспертами и властями при открытии этого мероприятия было указано, что, помимо определенных надежд на использование ИИ в медицине или образовании, отдельные проявления ИИ также могут дестабилизировать общество, позволить производить оружие или выйти из-под контроля людей.

После первого дня работы этого форума, посвященного потенциальным опасностям, связанным с самым передовым ИИ, 2 ноября в Блетчли-Парке ожидаются выступления высокопоставленных политических представителей. Среди них, в частности, указываются имена генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Италии Джорджии Мелони – единственной главы государств G7, приехавшей на этот форум. Соединенное королевство надеется убедить их создать группу экспертов по искусственному интеллекту по типу климатической модели МГЭИК.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск 2 ноября встретится на форуме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

В открытом письме, опубликованном британскими СМИ 31 октября, несколько «отцов-основателей» этой технологии, таких как Йошуа Бенжио или Джеффри Хинтон, выступили за «разработку и ратификацию международного договора об искусственном интеллекте», чтобы снизить риск «потенциально катастрофических последствий», которые современный технологический прогресс создает для человечества. Как указывается в этом письме, задача сегодня состоит в том, чтобы иметь возможность устанавливать защитные меры, не препятствуя инновациям для искусственного интеллекта и технологических гигантов. Однако ЕС и США, в отличие от Великобритании, выбрали путь регулирования.

На прошлой неделе несколько компаний, в частности, таких как OpenAI и DeepMind (Google), согласились по просьбе Великобритании обнародовать некоторые из своих правил безопасности использования искусственного интеллекта.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В открытом письме, адресованном Риши Сунаку, около ста международных организаций, экспертов и активистов выразили сожаление по поводу того, что этот саммит проходит «за закрытыми дверями», где доминируют технологические гиганты и ограничен доступ гражданского общества.