13 сентября в больнице для ветеранов в Канзас-Сити, США, произошел серьезный сбой компьютерной сети. В течение нескольких часов компьютеры «простаивали», и некоторые функции внутренней сети не работали.

13 сентября в больнице для ветеранов в Канзас-Сити, США, произошел серьезный сбой компьютерной сети. В течение нескольких часов компьютеры «простаивали», и некоторые функции внутренней сети не работали.

В качестве виновников указанного киберинцидента в первую очередь правоохранительными службами рассматривалась возможная причастность к нему киберпреступников, требующих выкупа, что в последние годы становится все более распространенным явлением.

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Однако весьма скоро выяснилась, что преступник, ответственный за этот сбой, не был компьютерным экспертом. На самом деле он был просто кошкой компьютерного техника в больнице. Как сообщило издание The Register, обычная кошка прыгнула на клавиатуру компьютера в неподходящий момент, что привело к сбою сервера. В результате важные данные были стерты пушистыми лапами маленького животного. И, хотя инцидент не повлиял на оказание медицинской помощи в больнице, тем не менее, передача сведений между различными службами, как сообщается, была заблокирована на продолжительное время.

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Об этом инциденте было сообщено правительству США, и, узнав, что в отключении виновата кошка, Курт Дельбене, ИТ-директор департамента по делам ветеранов, как сообщается, сказал: «Вот почему я завел себе собаку».