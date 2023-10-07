Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
The Register: Кошка спровоцировала крупный киберсбой в США
13 сентября в больнице для ветеранов в Канзас-Сити, США, произошел серьезный сбой компьютерной сети. В течение нескольких часов компьютеры «простаивали», и некоторые функции внутренней сети не работали.

реклама

13 сентября в больнице для ветеранов в Канзас-Сити, США, произошел серьезный сбой компьютерной сети. В течение нескольких часов компьютеры «простаивали», и некоторые функции внутренней сети не работали.

В качестве виновников указанного киберинцидента в первую очередь правоохранительными службами рассматривалась возможная причастность к нему киберпреступников, требующих выкупа, что в последние годы становится все более распространенным явлением.

реклама

Однако весьма скоро выяснилась, что преступник, ответственный за этот сбой, не был компьютерным экспертом. На самом деле он был просто кошкой компьютерного техника в больнице. Как сообщило издание The Register, обычная кошка прыгнула на клавиатуру компьютера в неподходящий момент, что привело к сбою сервера. В результате важные данные были стерты пушистыми лапами маленького животного. И, хотя инцидент не повлиял на оказание медицинской помощи в больнице, тем не менее, передача сведений между различными службами, как сообщается, была заблокирована на продолжительное время.

après avoir sauté sur un clavier, un félin coupe le réseau informatique d’un hôpital

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Об этом инциденте было сообщено правительству США, и, узнав, что в отключении виновата кошка, Курт Дельбене, ИТ-директор департамента по делам ветеранов, как сообщается, сказал: «Вот почему я завел себе собаку».

#сша #кибератака #киберсбой
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Politico: США предлагают Польше отправить ЗРК Patriot Украине в обмен на ПРО «Железный купол»
Турецкие ВВС нанесли удары по нефтяным скважинам в Сирии, контролируемым американцами
Дональд Трамп: Украине лучше отдать России области с русскоязычным населением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
4
Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
7
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
31
Подоляк просит западные страны поставлять на Украину более дешевые зенитные комплексы
11
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
MIUI 15 может не поддерживать устаревшие темы
2
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
9
Учёные создали нейронные ткани мозга с помощью 3D-принтера
+
Истребитель F-35 ВВС США сбил турецкий беспилотник
2
Российский игровой движок Nau Engine привлекает разработчиков со всего мира
7
Немецкий телеканал Вельт назвал мощь русской авиации причиной провала контрнаступа ВСУ
+
Норвежская семья нашла 1200-летнее сокровище викингов, разыскивая потерянную серьгу во дворе
+
Samsung анонсирует мобильный чип Exynos 2400 с графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA3
+
Автор мема "школьник в болоте" решил повторить легендарную фотосессию семь лет спустя
2
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
7
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Китай получит свой первый 28-нм литографический сканер в конце 2023 года
3
Часы Galaxy Watch от Samsung скоро получат еще один важный инструмент мониторинга здоровья
1
Эксперт сравнил бюджетные телевизоры LG и Samsung с диагональю 43
+

Популярные статьи

Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
35
ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
73
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
20
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
6
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
7
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
10
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
9
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
7
F-16 для коммунистов: администрация Байдена намерена вооружить Вьетнам американскими "Гадюками"
5

Сейчас обсуждают

homa177
14:17
Так он только вчера стоил 3- миллиона . Из прошлой статьи -"стоимость робота составит 2.7-3 миллиона долларов"
Показан управляемый 4-метровый робот за 15 миллионов долларов
Андрей Стаценко
14:16
Странно,мой i9 по памяти не берет планку выше 2500 мегагерц,плашки 2×16 крушал балистикс,доска z170 саблезуб
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
Никита Никитенко
14:14
Ну, а я замечаю. Как я и сказал, нельзя нарисовать фейковых кадров, не имея данных для рисования. Короче, шляпа эти генерации кадров что одно, что другое.
Теперь технология генерации кадров AMD Fluid Motion Frames доступна и для видеокарт Radeon RX 6000
homa177
14:14
Кто бы сомневался что она скоро появится.
NVIDIA готовит RTX 4080 Ti – улучшенную модель существующей RTX 4080
Genry
14:11
Уважаемый хернюк, у вас правильная формулировка пунктов 1, 2, 5, 7 но остальное - как у блондинки. Теперь по вашим тараканам. 3. Скорость химических процессов определяет скорость отдачи энергии(не ем...
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
Alexandr82
14:10
Новость о проблеме на сайте производителя https://www.fractal-design.com/manufacturing-issues-with-our-lumen-aio-series-affecting-cpu-temperatures/
Fractal Design отзывает некоторые кулеры Lumen AIO из-за скачков температуры процессора
Alexandr82
14:09
Сдавал по гарантии Fractal Design Lumen S36 RGB с такой проблемой
Fractal Design отзывает некоторые кулеры Lumen AIO из-за скачков температуры процессора
swr5
14:08
Учись Chimbal как надо играть и тестировать на Линуксе. Походу, винда уже слилась и не является лучшей система для игр по крайней мере по fps.
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
Вениамин Коноплев
14:05
Если убрать штатную 30ми спарку и поставить 35мм эрлигтон с дистанционным программируемым подрывом, то как раз и получится идеальная БМПТ.
БМПТ "Терминатор". Боевая машина поддержки танков
Князев Арсений
14:04
Симба, пощади пожалуйста. Я попытался поискать твою проблему в интернете, не нашел. Я ничего не утверждаю, может плохо искал, но все же, вместо того, чтобы решить конкретную проблему, ты решаешь, что...
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем