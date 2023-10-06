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Дефицит лития на мировых рынках может произойти уже в 2025 году

В процессе заявленного «энергоперехода», роль лития возрастает. Поэтому мировые интриги вокруг лития будут в дальнейшем только увеличиваться, подогревая интерес к этому металлу и борьбу за него.
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Литий – этот легкий белый металл сегодня критически важен для многих ключевых отраслей.  По этой причине его весьма часто называют «белой нефтью» XXI века по аналогии с тем местом, которое занимали углеводороды в геополитике века XX века.

В процессе заявленного мировым сообществом «энергоперехода», эта роль лития будет, безусловно, возрастать. Поэтому мировые интриги вокруг лития, в особенности борьба за его поставки и захват месторождений, санкции и контрсанкции будут в дальнейшем только увеличиваться, подогревая интерес к этому металлу и борьбу за него.

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По оценкам экспертов, распределение в использовании лития в мире примерно можно представить сегодня следующим образом: 40 % металла идет на производство аккумуляторов, 26 % – на производство керамических изделий и стекла (в частности, он добавляется в расплав стекла, чтобы тот не пропускал ультрафиолет), 13 % – на выпуск смазочных материалов, 7 % – в металлургию, 4 % — в системы кондиционирования, 3 % требуют медицина и полимеры. При этом американские эксперты  показывают несколько иной спрос на рынке лития в последние годы, указывая, что на 74 % он был обусловлен именно потребностями производителей аккумуляторных батарей.

Такой акцент американских экспертов на особенно высокий спрос на литий именно в производстве современных аккумуляторных батарей вполне объясним, особенно на фоне планов увеличения производства электромобилей. Ведь, из применяемых в нынешнюю эпоху технологий компактного и емкого хранения электроэнергии, именно литиевые элементы остаются наиболее востребованными. Хотя научные исследования в этой области происходят весьма активно, предлагая некоторые «безлитиевые» технологии, однако они пока не могут стать действенной альтернативой, так как требуют либо еще более редких и дорогих редкоземельных минералов, либо имеют другие недостатки, препятствующие их массовому использованию.

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В указанных условиях сегодня можно увидеть в различных СМИ и экспертных оценках обоснованное мнение, что мир может столкнуться с нехваткой лития по мере роста спроса на этот металл. Некоторые аналитики прогнозируют, что это может произойти уже в 2025 году. Другие, однако, предусматривают более длительный период времени, прежде чем возникнет эта нехватка.

Так, BMI - исследовательское подразделение Fitch Solutions, прогнозирует дефицит  поставок лития на мировые рынки к 2025 году. В недавно опубликованном отчете BMI, этот дефицит объясняется прежде всего тем, что спрос на литий в Китае превышает его предложение. В частности, в этом документе указывается: «Мы ожидаем, что среднегодовой рост спроса на литий для электромобилей только в Китае составит 20,4% в годовом исчислении в период 2023-2032 годов». И этот предстоящий дефицит становится особенно понятным на фоне того, что предложение лития в Китае увеличится всего на 6% за тот же период, сообщила BMI, добавив, что этот показатель не сможет удовлетворить даже треть прогнозируемого в самом Китае спроса. – Как известно, Китай - третий по величине производитель лития в мире, который является основным компонентом аккумуляторов для электромобилей.

По данным Refinitiv, в настоящее время в мире существует всего 101 литиевая шахта.

В 2021 году в мире было произведено 540 000 тонн лития, а к 2030 году Всемирный экономический форум прогнозирует, что мировой спрос достигнет более 3 миллионов тонн. В этой связи делаются неутешительные прогнозы для этой отрасли, в частности в отношении того, что глобальная цепочка поставок аккумуляторов может столкнуться с нехваткой лития ближе к концу этого десятилетия.

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Согласно прогнозу S & P Global Commodity Insights, продажи электромобилей, как ожидается, достигнут 13,8 миллиона в 2023 году, но затем они резко возрастут и составят более 30 миллионов к 2030 году.

О дефиците лития говорит и Deutsche Bank. Так,  Корин Бланшар, директор по исследованиям литиевых запасов и чистых технологий в Deutsche Bank  указывает: “Мы предвидим нехватку этого минерала в литиевой промышленности. Конечно, мы ожидаем роста предложения, но спрос, как ожидается, будет расти гораздо более быстрыми темпами”. К концу 2025 года Бланшар прогнозирует дефицит в размере от 40 000 до 60 000 тонн в эквиваленте карбоната лития, который значительно увеличится к концу 2030 года и составит 768 000 тонн.

Другие аналитики не прогнозируют дефицит на столь раннем этапе, но все же прогнозируют дефицит к концу десятилетия. В частности, по оценкам Rystad Energy, даже если больше литиевых рудников и проектов по разведке полезных ископаемых смогут удовлетворить растущий спрос, это сможет в определенной степени продолжить удовлетворение спроса на литий еще на несколько лет. По данным этой компании, занимающейся энергетическими исследованиями, в настоящее время ведется разведка сотен литиевых проектов, но геологическая сложность и длительный процесс выдачи разрешений пока создают проблемы в этом отношении.

Сьюзан Цзоу, вице-президент Rystad Energy, считает, что общий объем поставок с литиевых рудников увеличится на 30-40 % в годовом исчислении в 2023 и 2024 годах, и что горняки продолжат разрабатывать существующие и новые проекты в рамках «глобального стремления к электрификации транспорта». “В течение следующих двух лет, даже если поставки лития останутся адекватными на глобальном уровне, региональный дисбаланс в поставках останется неизбежным”, - добавила Цзоу, отметив, что региональные мощности по добыче и переработке в США и Европе, возможно, не смогут идти в ногу со спросом на аккумуляторы для электромобилей. “Глобальная цепочка поставок аккумуляторов может снова столкнуться с нехваткой лития ближе к концу этого десятилетия, когда рост предложения может не поспевать за ростом спроса”, - сказала она. В этом сценарии Цзоу указывает, что цены на литий могут достичь своего исторического максимума 2022 года, что, в свою очередь, увеличит производственные затраты на батареи. Поэтому дефицит может начать сказываться на цепочках поставок к 2028 году.

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Цены на карбонат лития достигли рекордного уровня почти в 600 000 юаней за тонну в ноябре 2022 года, что более чем в 12 раз превышает цены января 2021 года. Вместе с тем, по словам Кейта Филлипса из Piedmont Lithium, рост числа электромобилей увеличивает потребность в литии.

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Хотя сегодня многие эксперты прогнозирует, что в ближайшие годы на мировом рынке лития будет наблюдаться избыток предложения, тем не менее, продолжающийся рост спроса и очень небольшое количество проектов, запускаемых в производство в начале 2030-х годов, могут означать, что рынок неизбежно столкнется с новым дефицитом предложения. И в этих условиях, основные риски, вероятно, будут связаны с задержками с вводом в эксплуатацию новых проектов и задержками с лицензированием новых активов, отмечают эксперты. Ведь, для удовлетворения рынка лития обычно требуется 10 или более лет  от первого открытия месторождения до полной промышленной добычи лития на нем. Поэтому многими специалистами прогнозируется влияние в краткосрочной перспективе ограничений поставок на цену лития в течение многих лет или даже дольше.

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электромобили литий литий-ионные батареи дефицит лития энергопереход
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