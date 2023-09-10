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В последнее время в информационном пространстве стало появляться все больше материалов про электромобили, которым, с одной стороны, обещают будущее процветание и полный захват автомобильного рынка уже через несколько лет. Вместе с тем, увеличивается и количество публикаций, говорящих об объективных причинах невозможности такого тотально захвата электромобилями потребительского рынка в обозримом будущем.

Так, швейцарское новостное агентство Keystone-ATS в своих последних сообщениях указывает, что продажа электромобилей в крупнейшем автомобильном рынке мира – в Китае в августе составила 25 %.

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По данным Китайской федерации производителей легковых автомобилей (CPCA), в прошлом месяце было продано в общей сложности 1,92 миллиона легковых автомобилей, что на 2,5 процента больше, чем в предыдущем году. С учетом того, что в августе было продано 551 000 электромобилей, продажи этих типов моделей по-прежнему демонстрируют значительный рост на огромном китайском рынке (+11,2% за год). Более 80 000 гибридных моделей также нашли покупателей.

В последние годы в Китае появились десятки инновационных местных брендов автомобильных производителей, которые активно конкурируют с иностранными. На этом фоне в августе китайская BYD снова стала бесспорным чемпионом в области электромобилей в своей стране (продано более 274 000 автомобилей), значительно опередив американскую Tesla (84 159), которая владеет гигантским заводом в Шанхае и готовится открыть второй завод по производству электромобилей.

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BYD продает свои автомобили примерно в пятидесяти странах, включая Европу.

Министерство торговли Китая объявило в июне о начале национальной кампании по стимулированию покупки электромобилей, которая должна завершиться в декабре. Помимо скидок и помощи при покупке электромобилей, министерство рекомендует ускорить установку зарядных станций в сельских районах. Указанное стимулирование производства электромобилей является также одной из целевых мер поддержки правительством Китая национальной экономики и борьбы по противодействию экономическому спаду.

Вместе с тем, сдержанные темпы роста покупки электромобилей не только в Китае, но и в других странах объясняется экспертами еще слабо развитой системой зарядных станций и значительно повысившейся в последний год стоимости электроэнергии в Европе из-за переживаемого в ЕС экономического и энергетического кризиса.

Кроме того, экспертами высказываются опасения, что, из-за массовых затоплений, произошедших в последние недели в ряде стран мира, спрос на электромобили может значительно упасть. Ведь, по сообщениям различных СМИ, от затопления ливневой водой электромобили выходят из строя.

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Так, с серьезной проблемой столкнулись пожарные службы в штате Флорида, являющемся вторым по величине рынком электромобилей в США. После постигшего штат урагана, электрические автомобили начали самопроизвольно загораться. Хотя эксперты и поняли, в чём заключается проблема, однако как с ней бороться, пока никто не знает. По сообщениям пожарных служб, во время разгула стихии большое количество влаги попадает в аккумуляторные отсеки электромобилей, из-за чего батареи начинают гореть, происходят и их взрывы. Кроме того, для «быстрого и безопасного» тушения электромобилей требуются специальная подготовка пожарных и населения, понимание устройства конструкции этих машин. Такая ситуация становится особо опасной для электромобилей из-за обрушения соленой воды от морских ураганов, так как такая вода образует «токопроводящие мосты» внутри батарей и разрушает электрические цепи.