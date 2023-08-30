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Подземные города помогут спастись от глобального потепления

На фоне отмечаемого в 2023 году рекордного повышения температуры в ряде регионов мира, усиления климатических катастроф, исследователями в этой области предлагаются все новые пути борьбы с глобальным потеплением и выживания человечества.
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Происходящие в последний период рекордные колебания температуры в различных регионах мира, вызывающие с одной стороны жару и пожары лесов, а с другой стороны – сильнейшие наводнения, отслеживаются многими научными центрами и экспертами в области климата. Это порождает различные теории и концепции, в том числе и попытку последующего переселения на другую планету, начав, в частности, с Луны и Марса.

Есть среди уже оформившихся предложений и весьма здоровые - борьбы с потеплением планеты путем уменьшения выбросов СО2 в атмосферу.

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 Как, впрочем, и весьма спекулятивные, в частности, отказ от потребления молока и мяса  .

https://klike.net/uploads/posts/2022-11/1669526138_9.jpg

На этом фоне обратило на себя внимание очередное исследование температурных колебаний в ряде регионов планеты, проведенное специализирующимся на проблемах изменения климата британским веб-бсайтом Carbon Brief .

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На основании сведений пяти центров, отслеживающих колебания температуры на планете (NASA’s GISTEMP; NOAA’s GlobalTemp; Hadley/UEA’s HadCRUT5; Berkeley Earth; Copernicus/ECMWF.), Carbon Brief пришел к выводу, что первая половина 2023 года была чрезвычайно жаркой во всем мире. Экстремальная жара охватила многие районы мира, из-за чего 2023 год, скорее всего, станет, по мнению исследователей, самым жарким с  середины 1800-х годов, когда были отмечены температурные рекорды. В частности, отмечается, что с 1970 года в мире в целом потеплело примерно на 1°C, а с середины 1800–х годов - на 1,3°C. Температура поверхности моря в Мировом океане с середины марта с.г. находится на рекордном уровне. Экстремальные температуры в 2023 году привели к аномальной жаре, лесным пожарам и обильным осадкам во всем мире.

Антарктический лед активно таял в феврале,  арктический лед также подвержен аналогичным процессам. Антропогенные выбросы CO2 и других парниковых газов ведут к долгосрочному потеплению на Земле, сильно влияя на изменение климата Земли.

Повышение температуры в июне и июле сопровождалось рекордными волнами жары во многих регионах. Так, в Риме 18 июля был побит на 2 градуса самый высокий температурный рекорд, установленный в 2022 году, достигнув 42,9 °C. В некоторых районах США установилась необычно высокая температура (в частности, в Фениксе, штат Аризона, 19 дней подряд температура превышала 43°C). Китай также страдал от жары в 52,2°C. Из-за резкого повышения температуры произошли крупные лесные пожары в Канаде, Турции, Португалии, Хорватии.

Одновременно с этим произошли сильные наводнения в ряде регионов мира, особенно в Индии и Южной Корее.

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При этом исследователи отмечают, что ни в одном регионе Земли не было усиления холодов.

Анализ значительного количества сведений, поступивших со спутников, метеозондов и метеостанций дал исследователям детальное представление об изменении климата Земли в режиме реального времени и подтвердил экстремальные повышения температуры на планете в июле месяце.

 Как отмечают исследователи ряда международных центров отслеживания изменений климата на планете, если температура продолжит повышаться, то это может пагубно сказаться на жизнедеятельности людей на Земле, в связи с чем в различных странах рассматриваются многие варианты «выживания» в условиях изменения климата.

Чтобы смягчить последствия изменения климата, в последние годы был выдвинут исследователями ряд инициатив. К ним относятся, в частности, углеродная нейтральность, энергоэффективность и переход на экологически чистую энергию.

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Наряду с этим некоторые исследователи, в частности, предлагают вести подземный образ жизни, чтобы защитить себя от экстремальных погодных условий: концепцию, напоминающую постапокалиптический сценарий жизни в бункере, признавая при этом как ее недостатки, так и преимущества.

В частности, инициаторами такой идеи приводится напоминание использования в прошлом в течение нескольких столетий подземного пространства для строительства целых городов. Такие поселения были защищены массивами горных пород и почвы, что позволяло жителям наслаждаться более стабильными температурами без использования систем кондиционирования и отопления. При этом упоминается, что во всех четырех уголках мира имелись в прошлом подобные подземные города.

Turquie : il abat un mur et découvre une ville souterraine de 18 niveaux pouvant accueillir 20 000 habitants

            Деринкую - photo: Shutterstock / Nina Lishchuk

Например, в Турции, в Каппадокии, несколько городов были высечены в скале за восемь веков до нашей эры. Один из таких подземных городов - Деринкую с населением 20 000 человек был впечатляющим древним многоэтажным "пещерным сооружением" с 18-этажным лабиринтом, включающим в себя жилые дома, церкви, конюшни, склады и колодцы, пропускающие свет и воздух. В этом населенном пункте поддерживалась комфортная температура. В 1920-х годах он был заброшен из-за преследований греческих православных христиан в стране. В настоящее время некоторые из его помещений превращены в складские помещения для фруктов и овощей.

В Южной Австралии, в самом сердце пустыни, шахтерский городок Кубер-Педи приводится в качестве еще одного примера «подземной жизни». Там местные жители превратили старые шахты в пещерные дома, где они пользуются преимуществами постоянной температуры 23 °C, в то время как температура наружного воздуха может опускаться до отрицательных температур зимой и подниматься до 52 °C летом.

Как считают инициаторы такой теории, подземные сооружения могут быть эффективными для защиты от экстремальных температур (высоких или низких). Но также следует учитывать и определенные недостатки такого постоянного жилища. В частности то, что в наш век большинство людей могли бы жить под землей временно, но не постоянно. Кроме того, во многих культурах подземный мир по-прежнему ассоциируется со смертью. Для некоторых людей клаустрофобия и плохая вентиляция являются одними из препятствий на пути к принятию этой «подземной жизни».

Также нельзя пренебрегать и такими опасностями, как  обвалы, последствия стихийных бедствий (например, наводнения и землетрясения), что должно учитываться в создании особо прочных подземных конструкций. Как, впрочем, и многие другие приемлемые для людей условия: комфорт, доступ к дневному свету и хорошую вентиляцию. В этой связи указывается, что построенный в 1962 году, чтобы избежать суровых холодов канадских зим, подземный город Резо в Монреале может в определенной степени являться хорошей моделью, отвечающей этим различным критериям. В этом комплексе расположены галереи, магазины, школы, офисы, рестораны, отели и даже станции метро.

Однако необходимо признать, что вряд ли согласится все население нашей планеты уйти жить под землю и отказаться от естественного света, созерцания природы. Да и средств явно не хватит для того, чтобы для всех жителей Земли построить подземные убежища, раз уж нынешний мир даже не может все еще обеспечить едой и приемлемыми условиями жизни миллионы жителей беднейших стран планеты…

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Теги

изменение климата глобальное потепление деринкую кубер-педи подземные города резо в монреале
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