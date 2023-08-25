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В 100 городах мира собираются запретить продажу мяса и молочных продуктов
100 городов мира, создав коалицию под названием C40 Cities Climate Leadership Group (C40), поставили перед собой "амбициозную цель" ВЭФ к 2030 году по сокращению выбросов СО2.

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100 городов мира, создав коалицию под названием C40 Cities Climate Leadership Group (C40), поставили перед собой "амбициозную цель" ВЭФ к 2030 году. Напомним, что, согласно опубликованному в 2019 году и повторно представленному в 2023 году докладу ВЭФ в Давосе, рекомендуется, чтобы к 2030 году произошел отказ употреблять в пищу мясные и молочные продукты, а также произошло ограничение приобретения людьми трех предметов новой одежды в год и одним полетом на самолете раз в три года.

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Руководство организацией С40 и ее финансирование в значительной степени взял на себя американский миллиардер Майкл Блумберг. Первый доклад C40 под названием "Powering Climate Action: Cities as Global Changemakers" был опубликован в 2015 году, затем в  2019 году был опубликован доклад C40 «Будущее понижение температуры в городах мира на 1,5 градус», новая версия которого была опубликована  на днях и где   определяются цели для городов по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с амбициями Парижского соглашения 2015 года.  Этот доклад был совместно подготовлен и представлен C40, Arup и Университетом Лидса. Для сведения: Arup (или официально Arup Group Limited) - британская многонациональная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая предоставляет услуги по проектированию, инжинирингу, архитектуре, планированию и консультационные услуги по многим аспектам окружающей среды.

В представленном докладе утверждается, что это анализ, а не план, хотя тон доклада с самого начала читается как план действий.

В организацию входят почти 100 городов по всему миру, среди которых, в частности, Париж, Лондон, Берлин, Сидней, Нью-Йорк, Цюрих, Женева, а также ряд регионов, которые заявили о своем намерении следовать этим идеям.

В западных средствах массовой информации мало что говорилось об объектах C40. Однако те немногие представители СМИ и новостных агентств, которые обнародовали эту информацию, как сообщается, подверглись критике, а их информация корректировке.

Тем не менее, в соответствии с целями C40, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что город введет к 2030 году ограничения на потребление мяса и молочных продуктов в муниципальных учреждениях, таких как школы и тюрьмы. Великобритания запретила продажу новых автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем после 2030 года, а Франция запретила полеты на короткие расстояния "для сокращения выбросов углерода".

Однако, по мнению значительного числа комментаторов, указанная С40 программа действий больше связана с социальным контролем жителей планеты, чем с климатом. Если бы финансовый капитал действительно заботился об окружающей среде, он не фрахтовал бы частные самолеты и не владел бы огромными энергоемкими особняками на побережье Калифорнии, которые, по прогнозам климатических фанатиков, скоро окажутся под водой. В то же время  нереалистичная политика «нулевых выбросов» ведет к откровенному обнищанию жителей и уже уничтожила средний класс Запада.

Чтобы понять размер охвата   этой «инициативой» С40, необходимо напомнить, что в эту глобальную сеть входят мэры почти 100 крупнейших ориентированных на западные установки городов, представляющих четверть мировой экономики. А также представители властей 1143 городов и местных органов власти, которые присоединились к программе C40 «Cities Race to Zero» и обязующихся, помимо прочего, удерживать глобальное потепление ниже целевого уровня в 1,5°C, предусмотренного Парижским соглашением.

Как и в докладе 2019 года, в новом документе его авторы пытаются навязать обществу в нарушение демократического процесса и в классической диктаторской манере свои меры борьбы с потеплением климата, согласно решениям ВЭФ.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — эта швейцарская неправительственная организация, наиболее известна проведением ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. 

В 2016 году ВЭФ опубликовал свой сценарий развития мира к 2030 году, согласно которому свобода личности и частная собственность исчезнут с лица планеты Земля уже к этому времени, привычный для нас мир станет совершенно другим, произойдут глубокие изменения в социальном укладе, в отношениях Государства с людьми, и в повседневной жизни. Одним словом, миру навязывается на подмену однополярного мира с главенством США, который неудержимо рушится, новое мироустройство с главенством мирового капитала и откровенным ограничением потребления  даже естественных весьма важных для человека продуктов питания.

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#борьба с потеплением климата #вэф #с40
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