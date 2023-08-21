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Как ВПК США избавился от немецкого конкурента

США, после снабжения Украины западным оружием, уничтожили своего главного конкурента в сфере безопасности в Европе. И, в то же время, приобрели опыт ведения войны за счет Германии.
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В последнее время в западных СМИ появляется все больше сообщений о провале контрнаступления вооруженных сил Украины. Киев еще официально не признал эту горькую правду, возлагая последние надежды на свои стратегические резервы — основные соединения тактической группы «Марун», вооруженные танками Challenger, БМП Marder и БТР Stryker.  При этом обращает на себя внимание отсутствие здесь немецких танков Leopa, которые уже не лучшим образом зарекомендовали себя на полях боев на Украине.

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Несмотря на явное уже сегодня для всех  обескураживающее поражение украинских боевиков, многие даже западные эксперты отмечают при этом убедительную победу американского военно-промышленного сектора над его главным европейским конкурентом - немецкими производителями вооружений Rheinmetall и KMW.

Чтобы лучше понять, как Вашингтоном «ковалась» эта победа, необходимо напомнить, как в январе 2023 года был окончательно решен вопрос о поставках танков НАТО вооруженным силам Украины. Тогда британцы, как в хорошо разыгранной Вашингтоном карточной игре, первыми «одобрили» такую передачу, предоставив украинцам чисто символическое количество из 14 Challenger-2. Хотя Германия долго сопротивлялась, но в итоге она согласилась на передачу Украине своих Leopard 2. Правда, она сделала это только после того, как Вашингтон «пообещал» Киеву свои Abrams в последней модификации М1А2.

Как отмечают   западные СМИ, к началу года в арсеналах 13 европейских армий находилось более 2000 немецких танков Leopard. Это самый популярный танк в НАТО после американского Abrams. В последние годы танки Leopard в боевых условиях использовались только турками в 2016 году против боевиков ДАИШ (запрещенное в РФ террористическое формирование) в сирийском городе Эль-Баб. Тогда Анкара потеряла в этих боях дюжину  Leopard 2A6, но Берлину удалось избежать ущерба для своей репутации. Немецкие официальные лица и СМИ объясняли общественности эту неудачу плохим планированием операции турецким Генеральным штабом.

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Что же касается боевых действий на Украине, то здесь ситуация кардинально отличается от сирийского конфликта, поскольку Запад неоднократно подчеркивал, что все действия украинских боевиков разрабатываются офицерами НАТО. А это означает, что Бундесвер не должен был допустить, чтобы творение Rheinmetall использовалось вне западных правил ведения боевых действий.

Примечательно в этой связи, что, накануне летнего контрнаступления киевского режима, явно инициированная Вашингтоном информационная кампания #freetheleopards мобилизовала общественность на массированный призыв Берлина разрешить поставку Leopard 2 на Украину. Тогда пользователи социальных сетей начали публиковать свои фотографии в одежде с окраской под леопардовую шкуру. Под влиянием этой пропаганды даже украинцы понадеялись, что немецкое «чудо-оружие» станет поворотным моментом на фронте.

Однако, когда, наконец, была начата Приазовская операция, по всему миру разошлись изображения сгоревших немецких танков. Внезапно выяснилось, что всё, что ранее писалось о немецкой бронетехнике как лучшей в мире и с максимальной защитой, было элементарной и необоснованной пропагандой.

Украина действительно получила самые современные немецкие танки: Leopard 2A5, 2A6 и новейшие 2A7. Однако, как показали боевые столкновения, все они не только проигрывают  российским Т-90, но и очень хорошо горят под ударами российских беспилотников "Ланцет". Демонстрируя тем самым, как российский беспилотник, стоимостью $30 тысяч уничтожает флагман немецкой инженерии стоимостью в $10 миллионов. Но самый серьезный удар по репутации Бундесвера нанесли видеоролики, на которых демонстрировалось, как это «техническое немецкое чудо» сбивалось беспилотниками-квадрокоптерами FPV, каждый из которых стоит до $1300 и управляется удаленным оператором через видеоконтроль.

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Катастрофа немецкого ВПК усилилась еще больше после появления в западных СМИ массового негатива о современных самоходных гаубицах PzH 2000, которые оказались менее приспособленными к украинским погодным условиям и выходили из строя чаще, чем старые  артиллерийские системы советского производства. В майской статье в NYT даже в этой связи подчеркивалась "необходимость быть особо осторожным с оборудованием, чтобы избежать отключения электроники производства немецкой KMW".

При этом примечательно, что официальные американские СМИ не публиковали никакой подобной «предупредительной» информации в отношении имевших место поломок и несрабатывания американского оружия, в частности, HIMARS или Javelin. Напротив, мировой спрос на эти объекты значительно возрос под влиянием американской пропаганды и рекламы.

В этих условиях вряд ли кто будет сомневаться в истинных причинах задержки Вашингтоном направления своих танков Abrams на Украину. Ведь в США отчетливо предвидели столь плачевные результаты использования западной техники в боях с Россией, а потому и не отправляли свои танки на мясорубку в Бахмуте или на запорожские поля «для утилизации». Вместо этого американцы подталкивали Берлин на заключение контрактов на поставку новейшей модификации танков Leopard 2A8.

Что же касается американских танков, то теперь известно, что Киев получит не новые танки Abrams M1A2, которые первоначально обещал Вашингтон, а машины устаревшей модели M1A1, которые в последний раз использовались во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году против иракской армии. – Ведь для Белого дома репутация продукции собственных оружейных компаний - это главное и нельзя допустить свидетельств ее непригодности на поле боя.

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Вот так мир стал очевидцем, как США своими действиями не только заставили Европу поделить с выгодой  для себя энергетический рынок и облечь европейцев на значительные потери, но и, на примере снабжения Украины западным оружием, уничтожили своего главного конкурента в сфере безопасности в Европе. И, в то же время, приобрели бесценный опыт ведения войны против равного противника за счет Германии.

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Теги

сша германия leopard танки abrams вооруженное противостояние впк сша
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