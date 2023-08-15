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Смартфоны стали незаменимыми спутниками повседневной жизни, позволяя нам общаться, работать и развлекаться. Но немногие люди знают о скрытых функциях и секретных кодах, которые могут их разблокировать и, таким образом, полностью раскрыть потенциал вашего смартфона.

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Как следует из появившихся в информационном пространстве сообщений, для устройств под управлением операционной системы iOS, разработанной Apple для своих iPhone и iPad, эти секретные коды, также известные как коды неструктурированных дополнительных служебных данных (USSD), обеспечивают доступ к скрытой информации и настройкам устройства:

*#06#: этот код универсален и работает как на устройствах iOS, так и на Android. Это позволяет узнать IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) вашего устройства, присваиваемый каждому мобильному телефону, который, в частности, можно использовать для блокировки устройства в случае кражи.

*#21#: набрав этот код, вы сможете проверить, переадресованы ли ваши звонки на другой номер, что может быть полезно для обнаружения возможного наблюдения. Этот код также позволяет узнать номер, на который переадресовываются звонки.

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*#33#: этот код используется для проверки того, включены ли на вашем iPhone определенные ограничения, такие как запрет совершать или принимать звонки или текстовые сообщения. Вы также можете отключить эти ограничения, набрав #33*PIN# и заменив «PIN» своим PIN-кодом.

*3001#12345#* : этот секретный код открывает “режим полевых испытаний” вашего устройства iOS, который позволяет получить подробную информацию о приеме сигнала, качестве сети и другие технические данные. После набора кода нажмите кнопку вызова, чтобы войти в этот режим.

Секретные коды для смартфонов под управлением операционной системы Android, разработанной Google, также, как и в случае с устройствами iOS, предоставляют доступ к скрытой информации и настройкам на смартфоне:

*#*#4636#*#*: этот код позволяет получить доступ к меню “Информация о телефоне”, в котором представлена подробная информация об устройстве, такая как состояние аккумулятора, статистика использования, информация о сети и технические данные телефона. Это меню особенно полезно для людей, которые хотят получить расширенную информацию о своем устройстве.

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*#*#0*#*#*: введя этот код, можно запустить тест ЖК-дисплея на своем смартфоне Android. Этот тест проверяет правильность работы экрана телефона, отображение различных цветов и форм. Если обнаруживаются какие-либо отклонения в этом тесте, то это может указывать на проблему с экраном устройства.

*#*#273283*255*663282*#*#*: этот пароль открывает меню “резервное копирование мультимедийных файлов”, которое позволяет создавать резервные копии фотографий, видео и других мультимедийных файлов во внутренней памяти телефона. Эта функция удобна, если необходимо быстро создать резервную копию своих файлов без использования компьютера или службы онлайн-хранилища.

*#*#34971539#*#*: этот код позволяет получить доступ к меню “Информация о камере”, в котором можно найти подробную информацию о фото- и видеодатчиках смартфона, а также о доступных настройках и функциях. Это меню особенно полезно для любителей фотографии, которые хотят узнать больше о возможностях своей камеры.

Помимо кодов, специфичных для iOS и Android, существуют также универсальные коды, которые работают на большинстве смартфонов независимо от марки или операционной системы. Эти часто упускаемые из виду секретные коды могут помочь разблокировать интересные функции и улучшить взаимодействие с телефоном:

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*#61# : этот код позволяет проверить задержку, до которой вызов будет переведен на голосовую почту. Продолжительность по умолчанию обычно составляет 30 секунд, но можно изменить ее, набрав **61*номер голосовой почты*11*количество секунд# и нажав кнопку вызова.

*#62#: набрав этот код, можно узнать свой номер голосовой почты и проверить, настроен ли ваш телефон на повторную отправку вызовов на этот номер, когда вы недоступны.

*#67# : этот код позволяет проверить, переадресовываются ли звонки, когда ваш телефон занят, а также номер, на который переадресовываются звонки. Вы также можете отключить эту функцию, набрав #67# и нажав кнопку вызова.

*#*#7780#*#* : этот код выполняет программный сброс вашего смартфона, который удаляет все данные и настройки устройства, но сохраняет приложения и системные файлы. Этот сброс может быть полезен, если возникли проблемы с производительностью или вы хотите продать свой телефон.

В дополнение к этим универсальным кодам существуют также «хитрости» для разблокировки скрытых функций на вашем смартфоне. Например, можно включить режим разработчика на Android, зайдя в настройки своего телефона, затем выбрав “о телефоне” и нажав на номер изделия семь раз. Этот режим разработчика дает доступ к расширенным параметрам и инструментам отладки для повышения производительности вашего устройства.

Важно отметить, что использование этих секретных кодов может быть сопряжено с определенными рисками, и их необходимо использовать с осторожностью. Прежде чем экспериментировать с этими кодами на своем смартфоне, рекомендуется следовать определенным рекомендациям, чтобы избежать возможных проблем:

Прежде чем вводить пароль, убедитесь, что вы сделали резервную копию всех важных данных на своем телефоне, поскольку некоторые скрытые функции могут привести к удалению отдельных файлов или сбросу настроек вашего устройства.

Не набирайте код вслепую и не вводите секретный код, не зная точно, чему он соответствует. Некоторые коды могут вызывать нежелательные эффекты на смартфоне, поэтому лучше использовать только те, точную функцию которых вы знаете.

Секретные коды, представленные выше, обычно совместимы с большинством смартфонов на iOS и Android, но некоторые из них могут не работать на определенных моделях или могут вызывать сбои в работе. Поэтому лучше всего ознакомиться с документацией к вашему телефону и убедиться, что коды совместимы с вашим устройством, прежде чем использовать их.

Как уверяют представившие эти сведения эксперты, следуя перечисленным советам, можно безопасно исследовать и разблокировать скрытые функции своего смартфона. Секретные коды и приемы позволят лучше понять, как работает ваш телефон, оптимизировать его производительность и настроить его использование в соответствии с вашими личными потребностями и предпочтениями.