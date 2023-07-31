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Австралия и США расширяют военное сотрудничество

Прошедший в австралийском Брисбене 33-ий раунд американо-австралийских консультаций AUSMIN подтвердил активное расширение военного сотрудничества Вашингтона и Канберры.
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Как заявляют американские и австралийские СМИ по итогам американо-австралийских консультаций в формате "два плюс два" (AUSMIN), Канберра и Вашингтон продолжают наращивать военное сотрудничество на фоне возросшей активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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В целях дальнейшего обсуждения стратегического укрепления американо-австралийских отношений, выходящих далеко за рамки соглашения AUKUS о производстве ударных подводных лодок с ядерными двигателями, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин 29 июля посетили австралийский Брисбен, о чем Пентагоном подготовлен  отдельный меморандум.

В частности, американской делегацией отмечается, что продолжается модернизация ключевых австралийских баз на севере, включая базы Королевских ВВС в Дарвине и Тиндале. Планируется дополнительная модернизация военных баз RAAF Scherger и RAAF Curtin. Начиная с этого года предусматривается проведение более регулярных и длительных экспедиционных визитов подводных лодок США в Австралию, с акцентом на HMAS Stirling, поскольку Австралия готовится к развертыванию подводных сил на Западном направлении, что предусмотрено как важный этап созданного в 2021 году властями Австралии, Великобритании и США трехстороннего оборонного альянса AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Обеспечение регулярной ротации военно-морских сил армий США в Австралии, начинается с участия в учениях TALISMAN SABRE.

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В ближайшее время предусматривается создание временной базы материально-технического обеспечения в Олбери-Водонга (Бандиана), пока не будет создан крупный центр поддержки и технического обслуживания в Квинсленде.

Участники 33-го раунда американо-австралийских консультаций AUSMIN заявили о своем намерении расширить военно-космическое сотрудничество в качестве новой инициативы по развертыванию совместных сил. Такое сотрудничество, как отмечается в меморандуме Пентагона, позволит усилить космическую интеграцию и сотрудничество в рамках американо-австралийского соглашения о развертывании сил, а также усилить космическую интеграцию и сотрудничество в рамках существующих операций и учений.

Подтверждая важность максимального использования стратегических и технологических преимуществ Североатлантического союза в эпоху обострения стратегической конкуренции, Соединенные Штаты и Австралия выдвинули ряд ключевых приоритетов для укрепления своих передовых возможностей и работоспособности своих оборонно-промышленных комплексов. Включая обязательство сотрудничать в области критически важных технологий и инноваций для обеспечения асимметричного преимущества Альянса и изучения возможностей для регионального совместного развития и повышения военного потенциала. В частности, достигнута договоренность развивать сотрудничество на австралийском предприятии по производству управляемых ракет и взрывоопасных предметов (GWEO) путем заключения соглашения о сотрудничестве в области производства управляемого ракетного оружия и технического обслуживания в Австралии с первоначальным акцентом на совместное производство управляемых реактивных систем залпового огня к 2025 году.

Соединенные Штаты также объявили о своем намерении провести реформы правил, регулирующих передачу управляемого ракетного оружия Австралии, с целью ускорения его поставок, передать технические данные для 155-мм артиллерийского снаряда M795 в качестве поддержки будущего производства в Австралии и определить возможности для австралийской промышленности по устранению ограничений в промышленном секторе США.

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Страны подтвердили свою приверженность дальнейшему техническому обслуживанию, ремонту, переоборудованию и модернизации приоритетных боеприпасов в Австралии, первоначально сосредоточив внимание на тяжелых торпедах MK-48 и ракетах SM-2.

Соединенные Штаты и Австралия выдвинули ряд ключевых приоритетов для укрепления своих взаимных союзов, партнерств и трехсторонних, многосторонних механизмов безопасности. Так, было объявлено о намерении разработать конкретные предложения Японии по трехстороннему сотрудничеству, которые будут все чаще приглашать японцев к участию в учениях и связанных с обучением мероприятиях в Австралии, включая сотрудничество по самолетам F-35, в области интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD) с Японией.

В плане дальнейшего углубления сотрудничества с региональными партнерами Австралии, включая Японию, Индию, Индонезию, Филиппины и Республику Корея, а также в консультации с тихоокеанскими островными странами, запланировано в начале 2024 года более активное использование американского прибрежного патрульного катера USCGC Barracuda (WPB-87301) - класса Marine Protector.

Подтверждая свою приверженность повышению оперативной совместимости с вооруженными силами Тихоокеанского региона посредством проведения учений, в ходе состоявшихся американо-австралийских консультаций было поддержано участие Фиджи, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи и Тонги в учениях TALISMAN SABRE 2023 впервые, а также Индии, Сингапура, Таиланда и Филиппин в качестве наблюдателей на церемонии открытия.

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Результаты прошедшего 33-го раунда консультаций AUSMIN высоко оценил и глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз, подчеркнув, что  военное сотрудничество Австралии и США в ближайшее время будет существенно расширено. В частности, за счет активной ротации американских военнослужащих, актуализирования для совместного использования ВВС обеих стран военных баз на севере страны, а также в результате того, что «большее число атомных субмарин США будет заходить в австралийские воды».

По словам министра обороны Австралии, американская сторона обязалась поддержать развитие военно-промышленного комплекса страны, производство ракет, а также расширить сотрудничество в космической сфере. В частности, Вашингтон заявил о своем желании сотрудничать с Канберрой в развитии молодой австралийской ракетной промышленности с целью обеспечения надежного канала поставок для своих собственных вооруженных сил в будущем. Например, начиная с 2025 года Австралия будет производить управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) и 155-мм артиллерийские снаряды типа M795.

Марлз также отметил, что в ходе состоявшихся консультаций обсуждался вопрос закупки Австралией атомных подводных лодок у США. При этом он подчеркнул, что конгресс Соединённых Штатов поддерживает решение о продаже АПЛ и то, чтобы "Австралия стала седьмой страной в мире, которая может эксплуатировать атомные подводные лодки".

Ранее сообщалось, что Австралия намерена купить у США три атомные подводные лодки типа Virginia с возможностью заказа еще двух субмарин. Первые поставки субмарин планируются в 2030-х годах в рамках второй фазы плана между США, Великобританией и Австралией по обеспечению Канберры АПЛ. В этих целях предусмотрено прохождение австралийскими военными специального обучения. Кроме того, США и Великобритания сформируют к 2027 году ротационные силы из собственных субмарин в Австралии, после чего Австралия будет создавать собственную базу строительства АПЛ и инфраструктуру в рамках планов расширения военного сотрудничества AUKUS. Ради этой сделки Австралия аннулировала ранее заключенную с Францией сделку на поставку подводных лодок на сумму в €56 млрд, что в Париже сочли "ударом в спину".

Как свидетельствуют результаты прошедшего 33-го раунда двусторонних консультаций в формате "два плюс два" AUSMIN, США и Австралия, по оценкам обозревателей двух стран, уже являются «твердыми союзниками».  Австралия заверила, что будет принимать "более высокие темпы" посещений атомных подводных лодок, в частности таких, как USS Asheville в феврале 2023 года.

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