За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В мартовском «Докладе о мировом счастье», представленном в рамках программы ООН World Happiness Report, Финляндия названа «самой счастливой в мире страной».

Однако эта пропагандистская кампания Запада с использованием трибуны ООН ни в коей мере не отражает истинного положения дел в этой стране, где углубляется всеобщий кризис и массовое банкротство национального бизнеса. И это, в частности, на днях официально подтвердила финская вещательная компания Yle, сообщившая общественности, что значительная часть страны находится в упадке из-за отсутствия русских, которые поддерживали весь туристический поток и, следовательно, бизнес, а также доходы многих жителей региона. Теперь предприниматели банкротятся один за другим, а жители страны «от счастья» переходят к массовым забастовкам.

реклама

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Sasu Makinen

Отрезвление финнов произошло после недолгого приступа евроатлантизма, под влиянием которого они вступили в НАТО и передали Украине кучу оружия для войны с РФ. Однако, хорошо зарабатывая на близости России, нещадном использовании ее леса и потока российских туристов, особенно в восточной части этой страны, жители и бизнесмены «внезапно» оказались после таких откровенно русофобских шагов у разбитого корыта.

реклама

Как сообщило на основе результатов исследования Хельсинкской фондовой биржи финское издание Helsingin Sanomat, убытки бизнеса этой страны оцениваются в миллиарды евро после того, как компаниям в евроатланическом угаре пришлось покинуть российский рынок. Так, крупный производитель лифтов, подъемных кранов и эскалаторов компания Kone оценивает свои потери в более чем 45 млн евро, авиакомпания Finnair заявила о потерях в 150 млн евро. Производитель шин Nokian Tyres лишился примерно 300 млн, строительная компания YIT потеряла около 440 млн евро. Весьма серьезно от «антироссийских санкций» пострадала энергетическая компания «Фортум», которая в течение нескольких лет инвестировала в Россию более пяти миллиардов евро.

Неимоверно от антироссийских действий пострадала туристическая отрасль Финляндии. О том, что одним из непосредственных итогов антирусских действий стал коллапс туристической отрасли, сообщила на днях финская вещательная компания Yle. Так, согласно информации финских журналистов, сегодня редкие российские туристы посещают Суоми, предпочитая совершать поездку через Норвегию из Мурманска, и то лишь на обратном пути, в то время как ранее только в восточных районах Финляндии они тратили до 1 млн евро в день. Уже банкротом себя объявила компания Saimaa Travel, корабль M/S Carelia которой стоит пустой в порту Лаппеенранты, хотя на протяжении 20 лет он совершал регулярные круизы в российский Выборг. Спа-отель в Иматре и в целом гостиничный бизнес Финляндии рискует лишиться своих сотрудников из-за роста цен на услуги и отсутствия притока российских туристов.

С весны в Финляндии идет волна забастовочного движения из-за обрушившейся экономики страны. В течение нескольких дней марта железная дорога в государстве «стояла», в своих ангарах застыли как поезда дальнего следования, так и пригородные электрички, что обусловило повышенную нагрузку на автомобильный транспорт, а также на авиацию. За несколько дней до железнодорожников работу под руководством финского профсоюза работников сферы услуг (PAM) прекратили сначала 2500 сотрудников, а через несколько дней уже 25 000 работников клининговой отрасли. В феврале в Финляндии стартовала масштабная забастовка 9000 сотрудников сферы транспорта, работников портов и терминалов, их дельнейшие забастовочные выступления грозят, по оценкам финских СМИ, остановкой 90% грузового экспорта страны. В феврале по всей стране в течение трех дней отказывались работать сотрудники гипермаркетов сетей Kesko и S-ryhmä, стояли закрытыми рынки в некоторых городах, региональные терминалы логистических услуг Kesko - всего в забастовке участвовало 16 тысяч работников розничного сектора.

Говоря о причинах забастовок и влиянии на них разрыва отношений Финляндии с Россией, повлекшего за собой, в том числе, и энергетический кризис в этой стране, в конце февраля 2023 года Bloomberg предупредил, ссылаясь на данные финской статистики, что риск погружения экономики Суоми в рецессию вырос из-за более глубокого, чем ожидалось, спада внутреннего валового продукта.

реклама

Однако, на какую-либо помощь или компенсацию потерь за участие в антироссийской кампании Запада населению и бизнесу Финляндии рассчитывать не приходится. Так, недавно сформированное правительство Финляндии, хотя и пообещало «постараться повысить жизнеспособность приграничных районов», никаких конкретных шагов принимать не намеревается. Более того, неожиданно для многих оно поставило крест на реализации важнейшего инфраструктурного проекта – строительстве Восточной железной дороги, несмотря на то, что ранее на прокладку магистрали между Иматрой и Луумяки было выделено 215 млн евро. Однако новый министр транспорта и связи Лулу Ранне «разрушила надежды» соотечественников, неожиданно заявив о якобы бессмысленности этого проекта.

Евросоюз повел себя в аналогичной и уже всем хорошо известной манере «невмешательства», “по-партнерски” сократив финансирование восточных регионов Финляндии, в результате чего были отменены три программы поддержки, резюмирует финская вещательная компания Yle.

Так что единственным вариантом «поддержки» населения Финляндии может, к сожалению, служить лишь приятое некоторое время назад правительством этой страны решение построить забор протяженностью 1091,7 км на сухопутной границе с Россией для повышения безопасности. Где все обанкротившиеся финские работодатели и их оставшиеся без денег сотрудники могут найти себе работу.