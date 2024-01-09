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Молодой и бесстрашный Майну выдерживает давление игры за «Манчестер Юнайтед»
В статье обсуждается выступление молодого футболиста “Манчестер Юнайтед” Майну, который успешно адаптируется к игре на высоком уровне и справляется с давлением. Автор анализирует его игру, отмечая его стабильность, физическую мощь и умение работать с мячом. Также в статье рассматривается потенциал Майну как ключевого игрока для команды и его влияние на молодых партнеров по команде.

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Тренер “Манчестер Юнайтед” Рик тен Хааг заявил, что игра за этот клуб подходит не всем, сравнив ее с “отравленной чашей”, то есть о чем-то, что приносит больше проблем, чем пользы, из-за огромного давления. Он отметил, что за последнее десятилетие многие молодые таланты, стоимость которых оценивается в миллионы фунтов, не смогли справиться с этим давлением и потерпели неудачу. Несмотря на это, их представитель Кобби Майноу продолжает идти своим путем и стремится к успеху.

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Это был первый случай, когда тен Хааг посетил футбольный клуб после присоединения к “Юнайтед”. Стадион DW не самый гостеприимный, и хотя немногие могут сравниться с ним по этому показателю, он также известен своей холодной атмосферой. Тен Хааг отметил, что проблемы “Юнайтед” часто связаны с менталитетом команды, которая с трудом может достичь серии побед. Игра против команды, занимающей среднее положение в таблице, не была самым привлекательным предложением для команды, которая все еще находится в переходном периоде. Это был вечер, требующий хладнокровия, чему и способствовала прохладная атмосфера.

Команда Премьер-лиги должна быть в состоянии приехать в Уиган и уехать победителями. Они проиграли Латиксу только один раз за 19 матчей, благодаря голу текущего менеджера Шона Малони, и не проигрывали командам из низших дивизионов в основное время Кубка Англии с 2010 года, когда нападающий Лидса Джермейн Бекфорд удивил Олд Траффорд. Страха этой ночью не было.

Быть 18-летним футболистом сложно даже в лучшие времена. Выступления в “Юнайтед” подвергаются тщательному анализу, особенно если дела идут не очень хорошо. Майно из Стокпорта поднимался вместе с командой, когда “Юнайтед” из постоянного претендента на победу превратился в команду, борющуюся за сохранение места в первой шестерке. Он понимает, каких высот “Юнайтед” хочет достичь.

Осознание того, что он присоединяется к команде с зияющей дырой в центре поля, могло бы испугать многих молодых игроков, но Майно быстро приспособился к своей роли. В игре с “Уиганом” он был самым низкорослым в тройке полузащитников наряду со Скоттом Мактоминееем и Бруну Фернандешем - теми же двумя игроками, которые начали вместе с ним его дебютный матч в Премьер-лиге против “Эвертона”. Тот визит на “Гудисон парк”, возможно, был самым успешным для “Юнайтед” в сезоне, так как они разгромили “Ириски” на их поле, в то время как болельщики были в ярости из-за потери клубом 10 очков.

Майну часто оказывался между двумя опытными центрбеками “Юнайтед”, Рафаэлем Вараном и Джонни Эвансом. Он опускался на глубину, чтобы завладеть мячом. Он старался контролировать мяч, зная, что может инициировать атаки своей передачей, прорываясь по линии.

Неплохо и занять место перед Вараном и Эвансом, потому что они точно знали, где должен быть опорный полузащитник для обеспечения необходимой им защиты, которой часто не хватало даже тогда, когда в команде был Каземиро. Когда Годо Марсиаль провел контратаку самостоятельно, он поставил “Юнайтед” в сложное положение. Вингер ворвался в штрафную площадь, заставив зрителей на гостевой трибуне поволноваться, но Майно следил за его перемещением и сделал умную блокировку, не ныряя.

Очень важно, чтобы партнеры по команде помогали Майно адаптироваться, подстраиваться и учиться на своих ошибках, потому что его роль для “Юнайтед” критическая. Ему нужно только взглянуть на то, что делает Родри для “Манчестер Сити” и насколько его не хватает в те моменты, когда его нет на поле. После гола, забитого Диогу Далотто, Фернандеш быстро подошел к Майно и объяснил, чего он еще от него ожидает. Затем он передал его Тен Хаагу, чтобы тот сказал ему еще несколько ободряющих слов и заслуженно похвалил его, похлопав по спине.

Без Лиги Чемпионов и Кубка Англии, это две вещи на которых они должны сосредоточиться. У них будет меньше матчей, чем у соперников, что позволяет Тен Хагу проводить меньше замен и создать команду, которая может привести клуб к успеху, в дополнении к летним подписаниям. Запасные игроки были наполнены молодыми игроками, каждый из семи полевых игроков прошел через академию клуба, указывая на ограничения команды «Юнайтед» на сегодняшний день. Плавное включение Майно в тяжелых обстоятельствах дает этим запасным игрокам надежду на то, что они могут использовать любые возможности которые возникнут на их пути.

Тен Хаг, возможно, обнаружил эффективное трио полузащитников. Майно обеспечивает стабильность, Мактоминай - физическую силу и энергию для продвижения вперед, а Фернандес - мастерство владения мячом. Они отлично дополняют друг друга. За свою взрослую карьеру Майно провел 12 игр и быстро учится. Он приближается к своему первому голу в карьере ударом вниз со штрафной линии, который был мастерски заблокирован Сэмом Тиклом. Это показывает, что он знает, как действовать на более высоком уровне, проведя большую часть своей юности в молодежной карьере.

“Юнайтед”, как и ожидалось, доминировал в игре. Их единственная проблема была в неспособности использовать свои возможности, но всё, что происходило внутри штрафной, работало: Диогу Далот получал пространство для маневра, Маркус Рэшфорд атаковал с фланга, а Бруну Фернандеш создавал моменты. Майно обеспечивал безопасность, которая позволила остальным иметь свободу для создания проблем для “Уигана”, так как они не могли справиться с его движением.

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Не было никаких сомнений, когда “Юнайтед” обыграл своих менее сильных соперников тем вечером, а бесстрашие молодого Майно задало тон игре. Игра без страха может быть ключом к возрождению во второй половине сезона.

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