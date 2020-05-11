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Кратко в одной таблице осмотрим характеристики Red Dragon RX 5500 XT:

Графический процессор Navi 14 XTX Шейдерные ALU 1408 Boost частота ядер 1845 МГц Текстурных блоков 88 ROP блоков 32 Объем памяти 8 ГБ Тип памяти GDDR6 Частота памяти 14 ГГц Шина памяти 128 Бит PCI-E 4.0 x8

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Ширина шины памяти, численные характеристики основных блоков графического процессора соответствуют позиционированию видеокарты, но не забыты и признаки современного видеоускорителя - эффективная частота памяти 14 ГГц, поддержка PCI-E версии 4.0.

Внешний вид и упаковка

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Маленькая коробка с логотипом серии Red Dragon информативно сообщает о ключевых особенностях карт AMD с архитектурой RDNA и о RX 5500 XT, в частности. Для интересующихся присутствуют картинки со строением системы охлаждения.



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Размеры карты - 227 х 120 х 42 мм.



Минималистичный дизайн металлического кожуха наверняка найдёт своих поклонников, украшением карты служат принты с драконами и блестящее обрамление вырезов для вентиляторов. Размах крыльчатки вентиляторов - 85 мм, при температуре чипа ниже 60° они полностью останавливаются.

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Лаконичность конструкции поддерживает и бэкплейт - ровная пластина с технологическими вырезами. Длина видеокарты меньше 23 см, а печатная плата ещё короче, что прекрасно видно в вентиляционные отверстия на краю карты.

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Видеокарта умещаются в два слота расширения, какая-либо подсветка отсутствует, лишь крупный логотип PowerColor разбавляет строгий внешний вид.

Трёхсекционный радиатор охлаждает не только видеочип, но и силовые элементы VRM через термопрокладку. Память охлаждается пластиной, соединённой с центральной секцией радиатора.

Три теплотрубки отвечают за равномерное распределение тепла по всей площади радиатора.

Схема со страницы Red Dragon RX 5500 XT на сайте PowerColor: контактирующая с VRM пластина в левой секции радиатора, никелированная пластина для охлаждения памяти и медная площадка, контактирующая с графическим процессором - в центре, правая секция не соприкасается с нагревающимися элементами напрямую и рассеивает тепло, принесённое медными теплотрубками.

Ключ 8-pin разъёма удобно ориентирован.



Подвод дополнительного питания реализован через один 8-pin разъём, по спецификациям карты лимит энергопотребления видеочипа составляет 130 Вт.



Пользователю доступны три видеовыхода с разными разъёмами: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и DVI-D. DVI реализован в формате Single-Link DVI-D, а значит для него не доступны разрешения выше 1920х1200 с частотой развёртки выше 60 Гц, аналогового сигнала в нём тоже нет - владельцам мониторов с D-Sub входом понадобиться активный переходник-адаптер.

Характеристики видеокарты в нагрузке





Параметры PowerColor RX 5500 XT в GPU-Z.



Особенностью карт RX 5500 XT является поддержка PCI-E версии 4.0, но только 8 линий, теоретическая пропускная способность интерфейса в такой конфигурации идентична 16 линиям версии 3.0.

Вопреки распространённому мифу, пропускная способность PCI-E не является ограничивающим фактором для игровой производительности RX 5500 XT - карта демонстрирует абсолютно идентичный уровень FPS при использовании 3.0 или 4.0 версии интерфейса.

Для определения рабочих параметров видеокарты в нагрузке использовался двадцатиминутный Time Spy Extreme Stress Test из пакета 3DMark.

Со стабильностью FPS проблем нет, а значит и ограничений частоты по температурным или иным показателям не было.

Среднее значение частоты графического процессора оказалось выше заявленного максимального буста - 1850 МГц. Энергопотребление видеочипа немного превысило 110 Вт - более чем комфортные условия для системы охлаждения.

Комнатная температура во время тестов держалась в промежутке 25-27°. Температура графического процессора составила в среднем меньше 60°. Показатель Tjunction (Hot Spot), на который ориентируются алгоритмы управления системой охлаждения, на 15° выше температуры видеочипа, хороший результат. Несмотря на высокую скорость вращения вентиляторов, 1400 оборотов в минуту, работу системы охлаждения можно назвать очень тихой.

Игровые тесты





Для тестирования использовалась система в составе:

Центральный процессор: Intel Core i9-9900K 5 ГГц

Материнская плата: Asus Maximus XI Apex

Видеокарта: Powercolor AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ Red Dragon

ОЗУ: G.Skill Trident Z 2x8 ГБ (F4-3600C15D-16GTZ) 4400 МГц CL17

SSD: NVMe WD Black SN700 500 ГБ (Windows 10 Pro со всеми обновлениями)

SSD: SATA Crucial MX500 1 ТБ (Игры)

Блок питания: Cooler Master V1200 Platinum 1200 Вт

В играх устанавливалось рекомендуемое разрешение FullHD, настройки качества графики выставлялись максимальные или близкие к ним. Итоговый результат усредняется из нескольких замеров. Кроме среднего значения FPS c помощью MSI Afterburner замеряется 0,1% и 1% меньших FPS. Полные настройки и запись игрового отрезка представлены отдельным видео.

Red Dead Redemption 2

Разрешение: 1080p

Качество графики: самое высокое

Встроенный тест





Tom Clancy’s The Division 2

Разрешение: 1080p

Качество графики: максимальное

Встроенный тест





Control

Разрешение: 1080p

Качество графики: высокое





Call of Duty: Warzone

Разрешение: 1080p

Качество графики: по умолчанию





Metro Exodus

Разрешение: 1080p

Качество графики: ультра

Встроенный тест





Wolfenstein: Youngblood

Разрешение: 1080p

Качество графики: убер

Встроенный тест





Assassin’s Creed Odyssey

Разрешение: 1080p

Качество графики: самое высокое

Встроенный тест





Far Cry 5

Разрешение: 1080p

Качество графики: максимум, HD текстуры

Встроенный тест





The Witcher 3: Wild Hunt

Разрешение: 1080p

Качество графики: запредельное, Hairworks отключен

Прогулка по Новиграду





Уровень производительности PowerColor RX 5500 XT RedDragon в 1080p позволяет играть на максимальных настройках качества в современные игры, но для повышения комфорта часть настроек лучше немного снизить.

В комментариях нуждаются результаты в Metro Exodus - вторая часть встроенного теста тяжелее большинства сцен в игре, не стоит пугаться низкого значения 1% FPS. Настройки в Call of Duty: Warzone не менялись, использовались предложенные игрой при первом запуске - для активной многопользовательской игры уровень производительности важнее красивой картинки, а излишняя детализированность окружения может ухудшить время реакции, предугадать необходимые конкретному человеку параметры почти невозможно.

Разгон





Для ручной настройки частот использовался стандартный функционал драйвера Adrenalin 2020 20.4.2.





Память стабильно работала на максимально доступной в настройках частоте 1860 МГц (14880 МГц эффективной). Видеочип смог превысить 2000 МГц буста на напряжении 1,15 В, поиграть можно и при 2075 МГц, но для полной стабильности пришлось остановиться на 2025 МГц. Лимита мощности в исходные 130 Вт должно хватить для такого разгона, но для верности отодвину границу на 20%.





Окончательные параметры стабильного разгона в GPU-Z

Итоговые частоты не выглядят рекордными, по видеочипу прирост немногим меньше 10%, по памяти - около 6%. Time Spy Extreme Stress Test поможет выяснить параметры работы видеокарты с новыми настройками.





Высокий показатель стабильности 99,5% говорит о комфортных для RX 5500 XT условиях работы.





Прирост частоты видеочипа составил почти 120 МГц от показателя "из коробки", не так и много, но и цена разгона менее 10 Вт увеличения энергопотребления.

Температуры графического процессора и памяти повысились на несколько градусов, режим их работы не вызывает опасений, до критических значений всё ещё очень далеко. Скорость вращения вентиляторов осталась на прежнем уровне - 1400 оборотов в минуту в среднем, для 85 мм крыльчатки это очень комфортная в акустическом смысле скорость - в тихом системном блоке видеокарту локализовать по шуму почти не реально.

Прирост производительности замерялся в 3DMark Fire Strike Ultra.

Рост производительности чуть более 6% - хороший результат, если учесть рост энергопотребления всего на 9%.

Заключение

PowerColor Red Dragon AMD Radeon RX 5500 XT получилась довольно приятной: низкий уровень энергопотребления позволил построить тихую систему охлаждения, уровень производительности на Вт тоже не вызывает никаких вопросов - отличный результат. Строгий внешний вид без подсветки непременно придётся многим по вкусу.

Вопросы есть только к ценовому позиционированию, будь цена немного ниже - RX 5500 XT неминуемо стала бы бестселлером.

Преимущества:

Высокий уровень производительности на Вт

Тихая система охлаждения

Строгий и стильный внешний вид

Недостатки: