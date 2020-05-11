Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тест PowerColor Red Dragon AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ

для раздела Блоги
+
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Кратко в одной таблице осмотрим характеристики Red Dragon RX 5500 XT:

Графический процессор Navi 14 XTX
Шейдерные ALU 1408
Boost частота ядер 1845 МГц
Текстурных блоков 88
ROP блоков 32
Объем памяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Частота памяти 14 ГГц
Шина памяти 128 Бит
PCI-E 4.0 x8

реклама


Ширина шины памяти, численные характеристики основных блоков графического процессора соответствуют позиционированию видеокарты, но не забыты и признаки современного видеоускорителя - эффективная частота памяти 14 ГГц, поддержка PCI-E версии 4.0.

Внешний вид и упаковка

реклама

   

Маленькая коробка с логотипом серии Red Dragon информативно сообщает о ключевых особенностях карт AMD с архитектурой RDNA и о RX 5500 XT, в частности. Для интересующихся присутствуют картинки со строением системы охлаждения.    

реклама

Минималистичный дизайн металлического кожуха наверняка найдёт своих поклонников, украшением карты служат принты с драконами и блестящее обрамление вырезов для вентиляторов. Размах крыльчатки вентиляторов - 85 мм, при температуре чипа ниже 60° они полностью останавливаются.

Размеры карты - 227 х 120 х 42 мм.    


реклама

Лаконичность конструкции поддерживает и бэкплейт - ровная пластина с технологическими вырезами. Длина видеокарты меньше 23 см, а печатная плата ещё короче, что прекрасно видно в вентиляционные отверстия на краю карты.

реклама


Видеокарта умещаются в два слота расширения, какая-либо подсветка отсутствует, лишь крупный логотип PowerColor разбавляет строгий внешний вид.    

Трёхсекционный радиатор охлаждает не только видеочип, но и силовые элементы VRM через термопрокладку. Память охлаждается пластиной, соединённой с центральной секцией радиатора.

Три теплотрубки отвечают за равномерное распределение тепла по всей площади радиатора.

Схема со страницы Red Dragon RX 5500 XT на сайте PowerColor: контактирующая с VRM пластина в левой секции радиатора, никелированная пластина для охлаждения памяти и медная площадка, контактирующая с графическим процессором - в центре, правая секция не соприкасается с нагревающимися элементами напрямую и рассеивает тепло, принесённое медными теплотрубками.

Ключ 8-pin разъёма удобно ориентирован.


Подвод дополнительного питания реализован через один 8-pin разъём, по спецификациям карты лимит энергопотребления видеочипа составляет 130 Вт.

Пользователю доступны три видеовыхода с разными разъёмами: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и DVI-D. DVI реализован в формате Single-Link DVI-D, а значит для него не доступны разрешения выше 1920х1200 с частотой развёртки выше 60 Гц, аналогового сигнала в нём тоже нет - владельцам мониторов с D-Sub входом понадобиться активный переходник-адаптер.

Характеристики видеокарты в нагрузке


Параметры PowerColor RX 5500 XT в GPU-Z.


Особенностью карт RX 5500 XT является поддержка PCI-E версии 4.0, но только 8 линий, теоретическая пропускная способность интерфейса в такой конфигурации идентична 16 линиям версии 3.0.

Вопреки распространённому мифу, пропускная способность PCI-E не является ограничивающим фактором для игровой производительности RX 5500 XT - карта демонстрирует абсолютно идентичный уровень FPS при использовании 3.0 или 4.0 версии интерфейса.

Для определения рабочих параметров видеокарты в нагрузке использовался двадцатиминутный Time Spy Extreme Stress Test из пакета 3DMark.

Со стабильностью FPS проблем нет, а значит и ограничений частоты по температурным или иным показателям не было.

Среднее значение частоты графического процессора оказалось выше заявленного максимального буста - 1850 МГц. Энергопотребление видеочипа немного превысило 110 Вт - более чем комфортные условия для системы охлаждения.

Комнатная температура во время тестов держалась в промежутке 25-27°. Температура графического процессора составила в среднем меньше 60°. Показатель Tjunction (Hot Spot), на который ориентируются алгоритмы управления системой охлаждения, на 15° выше температуры видеочипа, хороший результат. Несмотря на высокую скорость вращения вентиляторов, 1400 оборотов в минуту, работу системы охлаждения можно назвать очень тихой.

Игровые тесты


Для тестирования использовалась система в составе:

  • Центральный процессор: Intel Core i9-9900K 5 ГГц
    •    
  • Материнская плата: Asus Maximus XI Apex
    •    
  • Видеокарта: Powercolor AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ Red Dragon
    •    
  • ОЗУ: G.Skill Trident Z 2x8 ГБ (F4-3600C15D-16GTZ) 4400 МГц CL17
    •    
  • SSD: NVMe WD Black SN700 500 ГБ (Windows 10 Pro со всеми обновлениями)
    •    
  • SSD: SATA Crucial MX500 1 ТБ (Игры)
    •    
  • Блок питания: Cooler Master V1200 Platinum 1200 Вт

В играх устанавливалось рекомендуемое разрешение FullHD, настройки качества графики выставлялись максимальные или близкие к ним. Итоговый результат усредняется из нескольких замеров. Кроме среднего значения FPS c помощью MSI Afterburner замеряется  0,1% и 1% меньших FPS. Полные настройки и запись игрового отрезка представлены отдельным видео.

Red Dead Redemption 2

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: самое высокое
  • Встроенный тест


Tom Clancy’s The Division 2

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: максимальное
  • Встроенный тест


Control

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: высокое


Call of Duty: Warzone

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: по умолчанию


Metro Exodus

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: ультра
  • Встроенный тест


Wolfenstein: Youngblood

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: убер
  • Встроенный тест


Assassin’s Creed Odyssey

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: самое высокое
  • Встроенный тест


Far Cry 5

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: максимум, HD текстуры
  • Встроенный тест


The Witcher 3: Wild Hunt

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: запредельное, Hairworks отключен
  • Прогулка по Новиграду


   Уровень производительности PowerColor RX 5500 XT RedDragon в 1080p позволяет играть на максимальных настройках качества в современные игры, но для повышения комфорта часть настроек лучше немного снизить.

В комментариях нуждаются результаты в Metro Exodus - вторая часть встроенного теста тяжелее большинства сцен в игре, не стоит пугаться низкого значения 1% FPS. Настройки в Call of Duty: Warzone не менялись, использовались предложенные игрой при первом запуске - для активной многопользовательской игры уровень производительности важнее красивой картинки, а излишняя детализированность окружения может ухудшить время реакции, предугадать необходимые конкретному человеку параметры почти невозможно. 

Разгон


Для ручной настройки частот использовался стандартный функционал драйвера Adrenalin 2020 20.4.2.


Память стабильно работала на максимально доступной в настройках частоте 1860 МГц (14880 МГц эффективной). Видеочип смог превысить 2000 МГц буста на напряжении 1,15 В, поиграть можно и при 2075 МГц, но для полной стабильности пришлось остановиться на 2025 МГц. Лимита мощности в исходные 130 Вт должно хватить для такого разгона, но для верности отодвину границу на 20%.


Окончательные параметры стабильного разгона в GPU-Z

 

Итоговые частоты не выглядят рекордными, по видеочипу прирост немногим меньше 10%, по памяти - около 6%. Time Spy Extreme Stress Test поможет выяснить параметры работы видеокарты с новыми настройками.


Высокий показатель стабильности 99,5% говорит о комфортных для RX 5500 XT условиях работы.


Прирост частоты видеочипа составил почти 120 МГц от показателя "из коробки", не так и много, но и цена разгона менее 10 Вт увеличения энергопотребления.

Температуры графического процессора и памяти повысились на несколько градусов, режим их работы не вызывает опасений, до критических значений всё ещё очень далеко. Скорость вращения вентиляторов осталась на прежнем уровне - 1400 оборотов в минуту в среднем, для 85 мм крыльчатки это очень комфортная в акустическом смысле скорость - в тихом системном блоке видеокарту локализовать по шуму почти не реально.

Прирост производительности замерялся в 3DMark Fire Strike Ultra.

Рост производительности чуть более 6% - хороший результат, если учесть рост энергопотребления всего на 9%.

Заключение

PowerColor Red Dragon AMD Radeon RX 5500 XT получилась довольно приятной: низкий уровень энергопотребления позволил построить тихую систему охлаждения, уровень производительности на Вт тоже не вызывает никаких вопросов - отличный результат. Строгий внешний вид без подсветки непременно придётся многим по вкусу.

Вопросы есть только к ценовому позиционированию, будь цена немного ниже - RX 5500 XT неминуемо стала бы бестселлером.

Преимущества:

  • Высокий уровень производительности на Вт
  • Тихая система охлаждения
  • Строгий и стильный внешний вид

Недостатки:

  • Высокая цена за карту с 8 ГБ памяти
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd radeon powercolor red dragon rx 5500 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
28
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
198
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
39
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
42
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
42
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
24
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
65
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
36

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 198
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 76
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая видеокарта NVIDIA RTX 3060 Ampere может оказаться равна по производительности текущему флагману – GeForce RTX 2080 Ti – новые сведения о RTX Titan Ampere
180
Игровой 4К OLED телевизор LG с поддержкой G-Sync и 120 Гц потерял в цене более 50 тысяч рублей
64
Рецепт хорошего игрового компьютера до 350 долларов от журналистов PCWorld
14
Стоимость HUAWEI P30 Lite снизилась на 150 долларов – флагманская производительность по низкой цене
14
GTA 6 скорее всего выйдет в 2021 году - информация об этом найдена в GTA 5
6
Последняя версия DRAM Calculator для процессоров Ryzen позволит легко разогнать оперативную память даже новичкам
48
Microsoft дарит 1 месяц доступа к Xbox Game Pass Ultimate и 6 месяцев Spotify всего за 1 доллар – экономия 74 доллара
9
4-ядерный Ryzen 3 3100 против 6-ядерного Core i5-9400F – выясняем, если ли смысл переплачивать 60 долларов за процессор от Intel по версии Benchmark
32
Количество пользователей Windows 7 в Steam за 4 месяца 2020 года сократилось на 15% – самый массовый переход на Windows 10 за всю историю
46
Первый настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 4700G Renoir обнаружен в презентации AMD
21
Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn
124
Blackview представила бюджетный защищённый смартфон BV5500 Plus и умные часы X1
+
При недостаточном охлаждении новые процессоры Intel Core i9 10-го поколения могут оказаться медленнее менее производительных Intel Core i7
24
Обнаружена первая комерческая видеокарта от Intel - Частота 1.5 GHz, 3 Gb видеопамяти и производительность уровня GTX 1050 Ti
38
AMD предлагает не использовать Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X для потоковой трансляции игр
34
Флагманы Honor получили прошивку Magic UI 3.1
+
Анонсирован Huawei P smart 2020: старый процессор, NFC и цена 199 евро
5
Microsoft случайно подтвердила дату будущего крупного обновления Windows 10
20
Пока Comet Lake-S медленно движется к полкам магазинов, скидки торговых площадок на лучшие процессоры AMD достигают 112$
31
Xiaomi Redmi K30 5G с дисплеем 120 Гц и быстрой зарядкой 30 Вт подешевел на 85 долларов – самая низкая цена за флагманские характеристики
2

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Сравнение чипсетов AMD - X570, B550, X470, B450, X370, B350 и A320 - какой чипсет выбрать для платформы на AM4 в 2020 году
111
Готовые компьютеры на Авито - пытаемся понять, что нам предлагают под видом игровых компьютеров, особенно дорогих и богатых
52
Core i7-2600K с видеокартами Geforce GTX670 и GTX760, а также Radeon R9 290 - есть ли жизнь у этого железа через 6 лет после покупки
57
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
25
Мнение: текстовые обзоры «железа» имеют много плюсов перед видеообзорами
40
Компьютер и животные, кошки и собаки, их реакция на ваш железный ящик
20
Руководство по раскрытию потенциала и тонкой настройке воздушного охлаждения персональных компьютеров
27
Обзор и тестирование Samsung M378A1G43TB1-CTD 8Gb 2666MHz cl19
5

Сейчас обсуждают

Il Russ
08:18
Ну неравномерность подсветки наблюдается и у дорогих моделях. Вы правильно написали - за 19 тыс и довольно быструю матрицу можно простить такое) За тест -спасибо
Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam
ZEN3
08:15
https://www.youtube.com/watch?v=PhExl04z0Xc
Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn
peppery
08:12
А как ты связал 2к и 21 на 9?
Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam
Андрей Илясов
08:12
самсунги и правда могут жить при таком напряжении. А вот микроны уже сдохли бы ))
Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
Сергей Томбовцев
08:05
tRC*10 убило... )) Это ты случаем не на моих стримах пол года назад услышал? Только я такую чуш нес первое время , когда осваивал оверклокерское ремесло ))) Но за старания определенно + Чем больше эту...
Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
darkfen
08:03
Да блин. 4к 3840х2160. 2к 1920х1080. Эти "К" - колличество пикселей по горизонтали. Некоторые первые проф. цифровые камеры способные писать 1080 даже называли 2к.
Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam
Валерий Яковлев
07:49
Да цены,какой то дуралей и купит
Готовые компьютеры на Авито - пытаемся понять, что нам предлагают под видом игровых компьютеров, особенно дорогих и богатых
Николай Иванов
07:49
По такой цене самсунг продаёт ещё большее дно по части процов и ниче))) за эту цену смарт отличный. Как бюджетник.
Стоимость HUAWEI P30 Lite снизилась на 150 долларов – флагманская производительность по низкой цене
VRoman
07:48
В настольном сегменте к моменту выхода DG1 окажется неуместна из-за производительности уровня прошлых годов. Затычка, не больше.
Графика начального уровня Intel DG1 предназначается только ноутбукам
Николай Иванов
07:47
С учётом что в нем ещё отменная графика, интел давай до свидания.
Ryzen 7 4800U обошел Core i7-10750H по производительности при TDP меньшей в 3 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем