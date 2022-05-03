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Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах

О том, как во времена СССР «ковались» специалисты радиоэлектроники. И почему в Советском Союзе радиоэлектроника и уровень подготовки специалистов превосходил западные страны.
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  Хочу привести наглядный пример того, как в СССР происходило обучение специалистов радиоэлектроники.

  Некоторое время назад в коробке со старыми советскими радиодеталями я искал транзистор 2Т-326Б для ремонта еще одного старого осциллографа С1-65. И наткнулся там, на старую гетинаксовую плату с распаянными на ней радиодеталями 1970-х годов изготовления. На плате был собран мультивибратор с усилителем.

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   Как оказалось, плату эту сделал отец еще во времена Советского Союза, будучи курсантом военного радиотехнического училища. На одном из зачетов курсантом давалось практическое задание на проектирование и изготовление рабочего образца мультивибратора с усилителем. Для этого выдавалась принципиальная электрическая схема, фольгированный гетинакс размером 9 х 6 см и горсть необходимых радиодеталей, причем одна радиодеталь была заведомо неисправной. И на первом этапе изготовления предстояло с помощью комбинированного прибора Ц-43101 (Ц-шки) выявить неисправный элемент и у руководителя обменять его на исправный. 

Фольгированный гетинакс

    В конце зачета нужно было сдать руководителю полностью работоспособное изделие, работоспособность которого проверялась по осциллографу. При выставлении оценки учитывалась не только работоспособность, но и компактность размещения радиодеталей, качество пайки, отсутствие отслоения медных дорожек от платы и количество перемычек (соединение печатных дорожек с помощью отрезка провода расположенного на противоположной от дорожек стороне платы), их количество должно было быть минимальным. Для усложнения задачи выдавался фольгированный гетинакс, а не фольгированный стеклотекстолит. На гетинаксе нельзя было перегревать медные дорожки, при малейшем перегреве они просто отслаивались от платы. А стеклотекстолит допускал достаточно сильный перегрев дорожек без их отслоения.

  Расположение радиодеталей и разводка дорожек на плате сначала прорисовывались на бумажном шаблоне, размер которого соответствовал размеру платы. Для достижения оптимального размещения радиодеталей на плате и как можно меньшего количества перемычек, приходилось многократно переносить с бумажки на бумажку изменяющуюся из раза в раз разводку дорожек. Потому как радиодетали приходилось многократно перемещать по поверхности бумажного шаблона и относительно друг друга, а дорожки при этом каждый раз меняли свою длину и местоположение. 

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Бумажный шаблон разводки дорожек платы

  Тогда все это делалось таким «ручным» методом. Это сейчас расположение радиоэлементов и разводка дорожек с отверстиями на плате рассчитывается специализированными программами на компьютерах.  

  Когда на бумажном шаблоне размещение радиоэлементов и разводка дорожек с отверстиями приобретали финальный вид, он прикладывался к фольгированному гетинаксу. На нем накернялись отверстия для радиодеталей и просверливались. После этого кислотоупорным лаком на гетинаксе наносились дорожки точно как на шаблоне, давалось время на высыхание лака и гетинакс на несколько минут, до полного растворения не покрытых лаком медных участков гетинакса погружалась в азотную кислоту. В азотной кислоте травление гетинакса происходило очень быстро.

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  Получившаяся плата промывалась в содовом растворе и чистой воде, лак снимался с помощью растворителя, получившиеся медные дорожки залуживались и в плату впаивались радиодетали. После всех работ с платы смывались остатки канифоли, и плата сдавалась на оценивание. Разводку дорожек этой платы отца руководитель назвал «траурной рамкой», потому что общая (корпусная) шина была размещена по периметру платы. А поскольку другие курсанты эту разводку дорожек пытались скопировать, руководитель предупредил, что если еще кто-нибудь принесет такую же «траурную рамку», получит двойку. Работа отца была оценена на «отлично».

  Что бы там ни говорили о вечном отставании советской радиоэлектроники от запада и о низкой подготовке советских специалистов, я глубоко убежден, что это не так. Приведу некоторые яркие факты из истории развития советской радиоэлектроники, подтверждающие мои выводы.

  Несмотря на тяжелейшие потери Советского Союза в Великой Отечественной войне, как в науке, так и в ресурсах в 1948 году все же был разработан и собран первый компьютер, и это всего лишь через три года после окончания войны. А в 1951 году он был принят в эксплуатацию. Компьютер насчитывал 6000 радиоламп, мог выполнять 3000 операций в минуту, что было отличным результатом на то время и размещался на площади в 60 м2. Над его созданием работал талантливейший советский академик Сергей Алексеевич Лебедев. 

Первый советский компьютер МЭСМ

  В период 1950 – 1970 годов Советский Союз был одним из лидеров в разработке и производстве компьютерной техники и иной радиоэлектроники. 

  Другой пример – военная радиоэлектроника. Еще в 1943 году во время Великой Отечественной войны была разработана и принята на вооружение бортовая радиолокационная станция «Гнес-2». Она устанавливалась на бомбардировщики Пе-2 и Ил-4 и была на то время передовой разработкой, не имеющей аналогов.

 Аппаратура бортовой радиолокационной станции «Гнес-2»

  Еще пример – космическая электроника. Взять, к примеру «Буран» - космический корабль многократного использования, который в 1988 году совершил полет в космос в автоматическом режиме. И, кстати говоря, по многим техническим характеристикам превосходил американский челнок «Шаттл». Автоматическая система управления «Бураном».

Космический корабль многократного использования "Буран"

  И воплощали все эти разработки радиоэлектроники в жизнь специалисты, которые прошли школу радиоэлектроники Советского Союза.

   Примеры можно приводить и дальше, их очень много.

   Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете о «школе» радиоэлектроники СССР.

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Теги

радиодетали радиоэлектроника ссср фольгированный гетинакс фольгированный стеклотекстолит школа радиоэлектроники
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