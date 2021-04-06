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TABLIST - один из лучших плагинов для игры MineCraft

Четыре причины по которым я использую плагин TABLIST для улучшения игры MineCraft на своих серверах
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   Итак, эта статья будет посвящена плагинам для популярной игры: MineCraft. В этой игре можно создавать сервера и играть по сети с друзьями из реальной жизни!  

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   Компания Mojang Studios (Шведская компания) выкупила у Notch игру в размере 2 млрд. долларов. Вскоре эта игра стала популярной, и изменила видеоигры в корне. 

   Сегодня я объясню, что такое плагин – TAB. Плагин создал NEZNAMY. Он выделен среди плагинов над префиксами над головой своей простотой и функциональностью среди остальных. По сравнению с Colored Tags (Которым я раньше пользовался) и NameTagEdit (NTE) он более совершенен и может использоваться на серверах от версии игры  1.8 до версии 1.16.4 . Плагин очень комфортен для настройки, и он поддерживает плагин на такие права как: PermissionsEx (Да, я его использую), LuckPerms (Популярный). Также есть возможность менять суффиксы, префиксы у игрока. Поддержка сообщений BossBar мобов. Делать таблист в разных мирах, и поддержка PlaceholderAPI, как на связке, так и на обычных серверах. Возможные ошибки перенесены в отдельный файл чтобы не спамить вашу консоль.

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   У него есть конфиг animations.yml (Открывать и настраивать всё в NotePad++). В нём вы можете сделать любую анимацию которая вам пригодится вскоре. Пример:

   Первая причина - в этом плагине можно настроить Таб, где и можно ввести animations строки, которые будут сами изменяться через указанное вами время (Указывается в миллисекундах). Выглядит конфиг примерно так.

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   Вторая причина – в этом плагине присутствует BossBar, в котором вы можете настроить цвет, и вид bossbar. Список стилей Bossbar: NOTCHED_6, NOTCHED_10, NOTCHED_12, NOTCHED_20, PROGRESS. Настраивается в конфиге – bossbar.yml.

   Как выглядит в конфиге:

   Как выглядит в игре:

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   Третья причина – в нём присутствует настройка префиксов, и суффиксов игрокам где я выше упоминал в этой статье. Цвет-колор поддерживается также. 

 

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   Четвёртая причина – доступно только в платной версии. (В интернете они уже есть в свободном доступе, использовать можете их на свой страх и риск). Я использую платную версию. Мне доступен PremiumConfig.yml где я могу сделать board и дать право на включение его и выключение командой, которую могу редактировать.

Как он выглядит  в игре:

   Как выглядит в файле:

 

   Итак, проценты потребления и растраты плагина оперативной памяти можно посмотреть командой /tab cpu.

   Другие полезные команды в этом плагине:

Перезапускать плагин - /tab reload;
Показывать над головой префикс и суффикс - /tab ntpreview;                                                                  Посмотреть статистику и информацию таб плагине об игроке - /tab debug <ник>

   Установка плагина.

   Если вы хотите его установить на сервер (советую использовать ядро spigot в версиях 1.8-1.12.2), выключите сервер, чтобы внести данный плагин и запустить сервер. У вас должен быть плагин на права: PermissionsEx, или LuckPerms, Vault. Вам нужно перенести .jar файл в папку plugins, где хранятся другие плагины и включить сервер. Потом у вас должна появится папка, если плагин заработал, TAB в папке plugins. Там вы и можете редактировать всё что я выше перечислил. 

   Если вы хотите установить на связку серверов данный плагин, вам надо выключить так же связку, перенести данный плагин в папку plugins где хранятся другие плагины. Чтобы он правильно работал на связке должен быть LuckPerms, Vault. После чего включаете связку. Плагин поддерживает PlaceholderAPI связок.

Вот показано ниже нагрузка плагина на сервер:

   Ссылка на скачивание плагина: https://www.spigotmc.org/resources/1-7-x-1-16-5-tab-free-version.57806/

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