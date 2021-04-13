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Глобальные продажи смартфонов Vivo могут оказаться под угрозой из-за возгорания груза смартфонов в гонконгском аэропорту. Как уже сообщалось ранее, загорелась партия моделей Vivo Y20. Властям ещё предстоит определить источник огня. Предположительно это аккумулятор одного из устройств, поскольку АКБ наиболее часто становятся причиной возгораний.

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Пока неизвестно, сколько смартфонов уничтожил пожар. Судя по изображениям, речь идёт о сотнях, если не тысячах устройств. Также не исключено, что усилия пожарных испортили и избежавшие огня смартфоны — выбирать в таких случаях не приходится. Пока перевозчик Hong Kong Airlines и гонконгские власти приостановили любые авиаперевозки смартфонов Vivo до выяснения причины пожара.





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К счастью, пострадавших в инциденте 10 апреля нет. На тушение огненной площадки общей площадью 12х24 метра у экстренных служб ушло всего около 40 минут.

Хотя смартфоны Vivo поставляются не только из Гонконга, но и, например, из Индии и из продажи они вряд ли исчезнут полностью, владельцам стоит внимательнее отнестись к модели Vivo Y20 до тех пор, пока не установят реальную причину происшествия. Возможно, речь идёт только об опасности одной партии или даже единичного устройства.