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Авиакомпания Hong Kong Airlines ввела временное эмбарго на перевозки всех смартфонов, выпускаемых под брендом Vivo. Причиной стало самовозгорание модели Vivo Y20, произошедшее 10 апреля в аэропорту Гонконга.

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По данным релиза, выпущенного дочерним предприятием авиакомпании — Hong Kong Air Cargo Carrier 11 апреля, запрет вступает в силу немедленно и будет распространяться на грузы, отправляемые любыми агентами в любых направлениях. Эмбарго будет действовать до дальнейших распоряжений и, вероятно, касается только грузоперевозок.

Если другие авиалинии последуют примеру авиаперевозчика, это повлечёт не только прямой, но и репутационный ущерб бренду. В частности, производитель тратит огромные средства на продвижение смартфонов на одном из крупнейших региональных рыноков — в Индии. Здесь бренд выступает генеральным спонсором Индийской премьер-лиги (IPL) по популярному в стране крикету.

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Несколько лет назад с похожими проблемами уже сталкивалась, например, компания Samsung. После взрыва в 2017 году аккумулятора смартфона Galaxy Note 7 компания потеряла миллионы долларов, отозвав все экземпляры модели с рынка. При этом оценить ущерб репутации топового производителя электроники не представляется возможным.