Гонконгские авиалинии запретили все перевозки смартфонов Vivo
Авиакомпания Hong Kong Airlines ввела временное эмбарго на перевозки всех смартфонов, выпускаемых под брендом Vivo. Причиной стало самовозгорание модели Vivo Y20, произошедшее 10 апреля в аэропорту Гонконга.
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По данным релиза, выпущенного дочерним предприятием авиакомпании — Hong Kong Air Cargo Carrier 11 апреля, запрет вступает в силу немедленно и будет распространяться на грузы, отправляемые любыми агентами в любых направлениях. Эмбарго будет действовать до дальнейших распоряжений и, вероятно, касается только грузоперевозок.
Если другие авиалинии последуют примеру авиаперевозчика, это повлечёт не только прямой, но и репутационный ущерб бренду. В частности, производитель тратит огромные средства на продвижение смартфонов на одном из крупнейших региональных рыноков — в Индии. Здесь бренд выступает генеральным спонсором Индийской премьер-лиги (IPL) по популярному в стране крикету.
Несколько лет назад с похожими проблемами уже сталкивалась, например, компания Samsung. После взрыва в 2017 году аккумулятора смартфона Galaxy Note 7 компания потеряла миллионы долларов, отозвав все экземпляры модели с рынка. При этом оценить ущерб репутации топового производителя электроники не представляется возможным.
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