Apple готовится выпускать моноблоки iMac на новых ARM-чипсетах M2
Судя по всему, компания Apple намерена расширить M-серию чипсетов на архитектуре ARM. Если модель M1 применяется в компактных решениях вроде ноутбуков, то новинка, предположительно, ориентирована на моноблоки iMac и, возможно, компьютеры других типов.
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Информацию о новом варианте обнаружил разработчик Деннис Оберхофф, работая над собственным приложением Daft Cloud iMac в приложении для разработки Xcode. Крэш-лог программы выдал информацию с данными о конфигурации нового iMac.
До этого СМИ уже сообщали, что Apple выпустит обновлённые моноблоки с чипами собственной разработки. Сообщалось, что при создании компания вдохновлялась собственными дисплеями Pro Display XDR с тонкими рамками, отсутствующими металлическими «подбородками» и плоской задней поверхностью.
Ранее в этом месяце Apple сообщала о прекращении выпуска iMac Pro. На данный момент также недоступны 21,5-дюймовые iMac с 512 ГБ и 1 ТБ SSD-накопителями. Ожидается, что в текущем году компания выпустит 24-дюймовые обновлённые iMac с процессорами Apple, а «настольные» модели Mac Pro также получат новые чипы — M-серии, сами компьютеры будут размером с «половину сегодняшних Mac Pro».
По предварительным данным, чипсет M2 будет выпускаться в соответствии с 5-нм техпроцессом и Apple увеличит многоядерную производительность — будет использоваться 32 или даже 64 ядра.
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