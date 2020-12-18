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Всем - хорошего настроения.



После завершения прочтения цикла статей по выбору дуалов памяти на 32гб - ко мне пришло озарение. Я готов написать статью. Я готов поделиться своим опытом с оверами, и надеюсь что он будет им полезен.

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Как обычно, начать хотелось с самой культовой модели на рынке - модели легендарной A4tech X7, но у всех оверов старше 20 лет такая уже была.



Я по жизни долго принимаю решения и все покупки очень тщательно обдумываю, поэтому даже задумался о покупке беспроводной мышки(Но никто же из тру геймеров не любит такие мышки. В обмен на приятную эргономику, лучшее ощущение мышки из-за отсутствия силы противодействия провода мы получаем огромнейший минус - Задержка целых 1-5мс!(Кстати реакция большинства людей около 200мс, и на обработку кадра тратится около 4-10мс, на реакцию матрицы тоже 2-5мс.))

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После прочтения всех форумов и осознания факта что для большинства серьезных игроков инпутлаг недопустим - мой выбор начинался с оценки сенсора мышки.

Ну в этом я ничего не знаю и не понимаю ни одной маркировки. Я знаю что на кружочке мышки уже не популярны и вроде бы не светят красным фонариком. Поэтому я решил искать мышку на оптическом сенсоре.

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Я написал своему другу послание (письмо, если быть точнее (или сообщение, будет сказать правильнее)). Там было что-то в духе: "Привет. Посоветуй мышку для того что бы в каесочке убивать (фликать)?"

Но то, что он посоветовал - ввело меня в ступор.



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Как оказалось - он ничего не понимает в выборе периферии и устройств ввода. У него даже клавиатура беспроводная! А ведь у человека 10 уровень фейсита...

Полностью разочаровавшись в найденной информации - я понял. Нужно протаптывать свою дорогу, нужно становиться Моисеем, который раздвинет всю воду в статьях других писак, нужно быть как Прометей - приносить другим то, чего они еще не знали, но должны использовать.

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Чего уж тут томить - сейчас я опишу как все это происходило.

Захожу я в магазин компьютерной техники и говорю консультанту:

-Я могу вам чем-то помочь?

-Давай сыграем в игру, Рей (имя на карте)

-Я не хочу с вами играть.

-Ну пожалуйста.

-Нет.

-Я сказал: будем играть!

-...хорошо.

-Чудненько!



-Мой грешок - безобидная сатира на оверклокерс. А твой - остается разрушителем миров. Дети не могут учиться, они теряют будущее потому что ты продал им мышку.

-Вы потеряли хватку. Вам стоит быть осмотрительнее. Я могу предложить вам вариант подешевле.

-Меня не купишь!

Интрига закручивается. Не будем останавливаться на всех тузах и проходных вариантах, но наш герой - голодный зверь. На кону стоят серьезные деньги. Тут наш главный злодей врывается в сюжет как новогодний феерверк!

-Вы должны это увидеть, покупатель.

-Это один из моих вариантов - мой ответ - как вы ее нашли?

-Я навел справки. Кстати, рей. Грядет большая зачистка, а значит уберут и тебя. Карантин всё-таки.

-Вы знаете... В контрударе недостаточно иметь ник s1mple. Нужно быть s1mple`ом.

-Я понял о чем вы. Это ваш вариант: zowie fk1

Сказать что бы я был недоволен тем, что в ней нет ргблгбт подсветки - это не сказать ничего. Но меня убедили, что равных в моем любимом шутере мне не будет с этим монстром под рукой. Я поверил.

По приходу домой я понял - это мой вариант. Это - мое будущее. Это - моя победа.

Был сразу включен переключатель ДПИ на максимум(3200) что бы уменьшить погрешности.

Ну и тестирование, сравнения с предыдущей мышкой, характеристики будут в следующей статье!

Вы и вправду думали что я написал статью? Нет, это всего-лишь прелюдия. Краткий анонс грядущего.

Я открыт к вам в комментариях, так же я есть в чате телеграмм оверклокерс(он есть, кто не знал).

Чуть не забыл фотку мышки на рабочем месте:

Всем низких задержек, хороших проводов и классных писателей новостей на любимом инфосайте!