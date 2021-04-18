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Roblox разрабатывает ограничения контента по возрастным критериям

Половина пользователей платформы - дети до 13 лет.
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Виртуальная игровая платформа Roblox разрабатывает родительский контроль, об этом сообщил The Wall Street Journal директор компании по конфиденциальности Реми Малан.

Половина аудитории Roblox - это дети младше 13 лет, а вся численность насчитывает более 30 миллионов ежедневных пользователей, бывает, что на платформе всплывает откровенный сексуальный контент. Согласно WSJ, игры, не соответствующие возрасту, иногда попадают в рекомендованные списки детских игр.

Текущая система платформы ограничивает детей определенными играми, но в рамках новой системы у родителей будет больше информации о том, что дети могут найти в той или иной игре.

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Малан не указал, когда будет доступна новая система родительского контроля, но сказал, что у Roblox на данный момент есть команда из более чем 2300 человек, которая следит за играми на предмет безопасности.

Пользователи Roblox тратят в среднем 2,6 часа своего времени в день, проводя его на данной платформе. Компания сообщила о выручке в размере 588,7 миллиона долларов за первые девять месяцев 2020 года, что на 68 процентов больше, чем за тот же период 2019 года.

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