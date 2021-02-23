Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания Samsung разрабатывает складные панели для многих производителей телефонов, в том числе и для Google. Хотя информации о новом телефоне мало, но это дает возможность судить о планах на будущее данной компании.

Samsung также разрабатывает складные дисплеи для других производителей телефонов, таких как Xiaomi, OPPO и др.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Наряду с разработкой собственных складных смартфонов такие компании, как Google, полагаются на то, что Samsung предоставит им складные панели диагональю 7,6 дюйма. Также это может указывать на то, что Google работает над дизайном раскладушки, аналогичным тому, что разрабатывает Apple. К сожалению, смартфон не будет таким, как Galaxy Z Fold 2, где можно увеличить существующую площадь экрана более чем в два раза.

Факт остается фактом, что Samsung поставляет Google складные панели. Но это не означает, что мы увидим складные Pixel в ближайшем будущем. Просто компания проводит некоторые тесты и отслеживает, на сколько данное предложение востребовано на рынке. На данный момент Samsung отгрузила 2,8 миллиона складных смартфонов в 2020 году, что сделало ее лидером в этом сегменте.

реклама

Проще говоря, складным смартфонам потребуется несколько лет, чтобы стать востребованными на рынке, поэтому не будем делать ставки на то, что Google выпустит другой Pixel в этом году или в 2022 году.



