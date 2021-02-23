Samsung разрабатывает складные дисплеи для Google с 7,6-дюймовым экраном
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Компания Samsung разрабатывает складные панели для многих производителей телефонов, в том числе и для Google. Хотя информации о новом телефоне мало, но это дает возможность судить о планах на будущее данной компании.
Samsung также разрабатывает складные дисплеи для других производителей телефонов, таких как Xiaomi, OPPO и др.
Наряду с разработкой собственных складных смартфонов такие компании, как Google, полагаются на то, что Samsung предоставит им складные панели диагональю 7,6 дюйма. Также это может указывать на то, что Google работает над дизайном раскладушки, аналогичным тому, что разрабатывает Apple. К сожалению, смартфон не будет таким, как Galaxy Z Fold 2, где можно увеличить существующую площадь экрана более чем в два раза.
Факт остается фактом, что Samsung поставляет Google складные панели. Но это не означает, что мы увидим складные Pixel в ближайшем будущем. Просто компания проводит некоторые тесты и отслеживает, на сколько данное предложение востребовано на рынке. На данный момент Samsung отгрузила 2,8 миллиона складных смартфонов в 2020 году, что сделало ее лидером в этом сегменте.
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Проще говоря, складным смартфонам потребуется несколько лет, чтобы стать востребованными на рынке, поэтому не будем делать ставки на то, что Google выпустит другой Pixel в этом году или в 2022 году.
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