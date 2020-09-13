Переход на твердотельные накопители вызвал волну оптимизаций UEFI и программного обеспечения, которые в конечном итоге значительно сократили время загрузки. Но это не означает, что любой процессор и уж тем более, платформа обязаны показать схожий уровень производительности во время загрузки системы. Между Intel и AMD должны быть различия, поэтому, какая компания покажет себя лучше в загрузке, выключении и перезапуске системы - вопрос нестандартный и довольно интересный.

Почти у каждого пользователя есть твердотельный накопитель для системы. Однако, это не главный козырь при загрузке. Самое интересное и неизведанное творится под капотом связки "чипсет+процессор". Поэтому, даже имея самый быстрый на планете NVME SSD диск, рекордных цифр достичь не так просто. Другими словами - современные диски перестали быть ограничивающим фактором при работе системы.

P.S. Наличие PCI-E 4.0 у топового чипсета AMD тоже не играет роли в данном "соревновании".

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Настройка

Для проведения соревнований были выбраны конкурирующие платформы из одного сегмента, а также одинаковый набор периферии, такие как SSD накопитель, блок питания, система охлаждения и т.д. То есть, в сравнении участвует только связка чипсет+процессор. А именно, характеристики сравниваемых следующие:

AMD платформа:

Ryzen 5 3600X

ASRock X570 Taichi

1.5TB Intel Optane 905P SSD

2x 8GB Corsair Vengeance RGB Pro CL18 DDR4-3600

Sapphire Pulse Radeon RX 570 4GB

Corsair RM850X



Intel платформа:

Core i5-10600K

ASRock Z490 Taichi

1.5TB Intel Optane 905P SSD

2x 8GB Corsair Vengeance RGB Pro CL18 DDR4-3600

Sapphire Pulse Radeon RX 570 4GB

Corsair RM850X

Что касается операционных систем для тестирования, то здесь выбор очевиден - Windows 10 новейшей версии. Однако, для подробного сравнения также приведем пример работы на Ubuntu 20.04.

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Чтобы вывести платформы на максимально одинаковый уровень для честного тестирования, использовались две материнские платы от одного производителя. Материнские платы ASRock могут похвастать фирменным сверхбыстрым режимом загрузки, который исключает большинство проверок оборудования во время POST (Power on Self Test). Это удобно, если у вас подключено большое количество оборудования к компьютеру.

Для тестирования использовались одинаковые продвинутые настройки для обеих систем, которые доступны любому пользователю (ниже будет список):

Скорость загрузки:

После тонкой настройки UEFI обоих платформ видно, что система на Intel Z490 загружается очень быстро. Она не только загружала Windows на 40% быстрее, чем AMD X570, но также загружала Windows на 40% быстрее, чем Ubuntu.

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Скорость выключения:

Хотя Windows загружается быстрее, чем Ubuntu, последняя дает фору в скорости выключения. Время выключения Ubuntu оказалось быстрее, чем Windows на обоих наборах микросхем. Тем не менее, система Intel показала лучший результат выключения (всего 2,2 секунды), опередив AMD с их четырьмя секундами.

Скорость перезагрузки:

Время перезапуска системы на базе Z490 составляет менее 14 секунд в Windows или Ubuntu. AMD, похоже, необходимо пересмотреть список заводских оптимизаций для своих платформ.

Без твиков и оптимизаций

Теперь посмотрим на поведение платформ, если оставить полностью заводские настройки и не применять следующие:

DRAM XMP settings

Disabled Virtualization - SVM Mode / Intel virtualization technology

Disabled IOMMU / Intel VT-d

Disabled SR-IOV

Disabled the LANs

Disabled the third-party SATA controller

Disabled iGPU (Intel)

Disabled ASPM

Disabled C-states Control

Disabled CSM

Enabled Ultra-Fast Boot

Disable/Keep current - Option ROM

POST delay 1 second (min)

Intel до и после оптимизаций:

AMD до и после оптимизаций:

Выводы

Конечно, цифры работают на лагерь Intel, однако, при должных настройках и AMD сильно не отстает. Да, разница между платформами есть и это лишь говорит о том, что обоим производителям есть, к чему стремиться. А данное сравнение есть всего лишь интересная тема для размышлений и повод покрутить настройки в биосе своей системы.