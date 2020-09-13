Изучаем, какая система загрузится быстрее - AMD vs Intel
Переход на твердотельные накопители вызвал волну оптимизаций UEFI и программного обеспечения, которые в конечном итоге значительно сократили время загрузки. Но это не означает, что любой процессор и уж тем более, платформа обязаны показать схожий уровень производительности во время загрузки системы. Между Intel и AMD должны быть различия, поэтому, какая компания покажет себя лучше в загрузке, выключении и перезапуске системы - вопрос нестандартный и довольно интересный.
Почти у каждого пользователя есть твердотельный накопитель для системы. Однако, это не главный козырь при загрузке. Самое интересное и неизведанное творится под капотом связки "чипсет+процессор". Поэтому, даже имея самый быстрый на планете NVME SSD диск, рекордных цифр достичь не так просто. Другими словами - современные диски перестали быть ограничивающим фактором при работе системы.
P.S. Наличие PCI-E 4.0 у топового чипсета AMD тоже не играет роли в данном "соревновании".
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Настройка
Для проведения соревнований были выбраны конкурирующие платформы из одного сегмента, а также одинаковый набор периферии, такие как SSD накопитель, блок питания, система охлаждения и т.д. То есть, в сравнении участвует только связка чипсет+процессор. А именно, характеристики сравниваемых следующие:
AMD платформа:
- Ryzen 5 3600X
- ASRock X570 Taichi
- 1.5TB Intel Optane 905P SSD
- 2x 8GB Corsair Vengeance RGB Pro CL18 DDR4-3600
- Sapphire Pulse Radeon RX 570 4GB
- Corsair RM850X
Intel платформа:
- Core i5-10600K
- ASRock Z490 Taichi
- 1.5TB Intel Optane 905P SSD
- 2x 8GB Corsair Vengeance RGB Pro CL18 DDR4-3600
- Sapphire Pulse Radeon RX 570 4GB
- Corsair RM850X
Что касается операционных систем для тестирования, то здесь выбор очевиден - Windows 10 новейшей версии. Однако, для подробного сравнения также приведем пример работы на Ubuntu 20.04.
Чтобы вывести платформы на максимально одинаковый уровень для честного тестирования, использовались две материнские платы от одного производителя. Материнские платы ASRock могут похвастать фирменным сверхбыстрым режимом загрузки, который исключает большинство проверок оборудования во время POST (Power on Self Test). Это удобно, если у вас подключено большое количество оборудования к компьютеру.
Для тестирования использовались одинаковые продвинутые настройки для обеих систем, которые доступны любому пользователю (ниже будет список):
Скорость загрузки:
После тонкой настройки UEFI обоих платформ видно, что система на Intel Z490 загружается очень быстро. Она не только загружала Windows на 40% быстрее, чем AMD X570, но также загружала Windows на 40% быстрее, чем Ubuntu.
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Скорость выключения:
Хотя Windows загружается быстрее, чем Ubuntu, последняя дает фору в скорости выключения. Время выключения Ubuntu оказалось быстрее, чем Windows на обоих наборах микросхем. Тем не менее, система Intel показала лучший результат выключения (всего 2,2 секунды), опередив AMD с их четырьмя секундами.
Скорость перезагрузки:
Время перезапуска системы на базе Z490 составляет менее 14 секунд в Windows или Ubuntu. AMD, похоже, необходимо пересмотреть список заводских оптимизаций для своих платформ.
Без твиков и оптимизаций
Теперь посмотрим на поведение платформ, если оставить полностью заводские настройки и не применять следующие:
- DRAM XMP settings
- Disabled Virtualization - SVM Mode / Intel virtualization technology
- Disabled IOMMU / Intel VT-d
- Disabled SR-IOV
- Disabled the LANs
- Disabled the third-party SATA controller
- Disabled iGPU (Intel)
- Disabled ASPM
- Disabled C-states Control
- Disabled CSM
- Enabled Ultra-Fast Boot
- Disable/Keep current - Option ROM
- POST delay 1 second (min)
Intel до и после оптимизаций:
AMD до и после оптимизаций:
Выводы
Конечно, цифры работают на лагерь Intel, однако, при должных настройках и AMD сильно не отстает. Да, разница между платформами есть и это лишь говорит о том, что обоим производителям есть, к чему стремиться. А данное сравнение есть всего лишь интересная тема для размышлений и повод покрутить настройки в биосе своей системы.
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