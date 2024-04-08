Привет всем! В этой статье я расскажу новичкам, а возможно и опытным пользователям ПК, как исправить шумный корпусный вентилятор. К сожалению, сейчас качество вентиляторов значительно ухудшилось, и даже дорогие корпусные кулеры не гарантируют долгой работы без проблем. Я приобрел относительно дорогой вентилятор, полагаясь на идею "если дорогой, то качественный". Однако спустя 2 года он начал очень сильно гудеть. Этот шум меня очень раздражал, и, вероятно, он бы раздражал и вас, так как лишние монотонные звуки быстро начинают надоедать. Давайте рассмотрим мой опыт с вентилятором Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm [ICEGALE12D-C0A]. На момент написания статьи его не было в синем цвете, но они идентичны, за исключением цвета.

До ремонта Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm

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Как видите, цена не маленькая для корпусного вентилятора. Если он дорогой, то, по идее, он должен быть хорошим. Это мое личное мнение, конечно. Итак, приступим. В первую очередь вам нужно отсоединить 4-Pin коннектор, который идет от кулера к материнской плате.

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У меня с этим не возникло никаких проблем, однако мне пришлось немного постараться, чтобы вытащить его. Теперь обязательно открутите 4 болтика крепления, которые держат вентилятор на корпусе вашего ПК.

После того как открутили и сняли вентилятор, обязательно положите эти 4 болтика в заранее подготовленную баночку. Я сам не раз терял болтики, и мне приходилось покупать дополнительные в ДНС. А ведь я тоже думал, "да никуда они не денутся".

И так, я его аккуратно вытащил из системного блока и положил на поверхность, где буду его ремонтировать. Хочу сразу отметить, что разбирал вентилятор впервые, но изучал обзоры по его разборке. Заметил, что в основном обзоры касаются старых вентиляторов, которые стоят копейки, их не особо разбирают, так как они легко распадаются даже при небольшом давлении в руках блогеров. Однако информации о разборке моего вентилятора, а именно Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm [ICEGALE12D-C0A], в интернете я не нашёл. После этого я перевернул вентилятор.

И вижу надпись "Designed in USA", что в переводе означает "Разработано в США". Подумал, что, кажется, не китайский подвал. Но он даже не прослужил два года. Решил, что наверное, ладно, это все формальности, нужно снять наклейку аккуратно, чтобы не повредить ее, так как ее придется наклеить обратно, чтобы товар сохранял товарный вид в случае продажи. Взял острый нож и начал аккуратно подевать наклейку, но был в шоке, она рвалась при малейшем давлении... За такую сумму могли бы использовать более качественную наклейку.

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Я остановился, чтобы подумать о том, как сохранить наклейку. Начал протирать ее шерстяным носком, чтобы клей под наклейкой немного нагрелся и наклейка стала легче отклеиваться. Но все было безрезультатно. Тогда я решил немного нагреть ее строительным феном на расстоянии 30 см.

Результат меня не впечатлил. Наклейку я так и не смог полностью отодрать, так как она порвалась. Вообще, качество наклеек у этого кулера аналогично качеству вентиляторов за 100 рублей.

Я взял ножик и начал аккуратно счищать остатки наклейки, но что-то рука дрогнула, и я нечаянно задел провода. Но мне повезло, что не сильно, иначе пришлось бы паять.

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Я сразу отложил нож в сторону и начал чистить поверхность на кулере дедовским методом - ногтями. Кстати, получалось намного лучше и быстрее, чем ножом. Поверхность стала чистой, и я заметил втулку. Будучи бывшим автомехаником, я быстро осознал, что втулку нужно выбивать. В интернете я не нашел такого же кулера, и, соответственно, инструкции. В основном, где есть инструкции, там используется пластик, а здесь все серьезнее.

Тисков дома у меня нет, да и у вас, вероятно, тоже. Поэтому нам придется сделать самодельную подставку и найти что-то круглое, но чтобы диаметр был не больше втулки, которая находится внутри медного кольца. Также нам понадобится молоток.



После 5-ти плотных, но при этом не сильных ударов по втулке, она немного сдвинулась, примерно на миллиметр. Ну не могли же они так плотно ее прижать, подумал я. И решил, что возможно, за передней наклейкой есть контргайка или что-то в этом роде. Учитывая качество наклейки, я сразу начал ее нагревать строительным феном.



После легкого нагрева в центре наклейка немного деформировалась, и мне стало ясно, что я уже не смогу ее восстановить. Я просто оторвал ее, не пытаясь спасти. С лицевой стороны кулера я не обнаружил ничего, что могло бы мешать вентилятору, чтобы выйти из втулки. Значит, он снимается как-то по-другому.

Я начал вращать вентилятор с недоумением, не зная, как его снять. Мне пришла в голову мысль, что, возможно, нужно осторожно воспользоваться отверткой, чтобы вытащить этот круглый элемент, потому что он кажется имеет зазор вокруг себя.

Безрезультатно. Я уже было собирался бросить это дело, но тогда начал шатать отверткой снизу вверх. И тут заметил, как вентилятор отходит. Взяв его в руки, я стал нажимать на лопасти вентилятора вниз, и кулер буквально выпал.

Но случилась небольшая проблемка: когда я давил отверткой снизу вверх, я нанес небольшую царапину на магните. Однако это не страшно, у меня есть шкурка нулевка, и я принялся зачищать поверхность. Если вам придется ремонтировать такой кулер, то не стоит ничего в него втыкать. Просто надавите на лопасти, и он сам выпадет.

Я сразу взял смазку для двигателя, так как я потихоньку ремонтирую свою машину, и у меня это всё под рукой. Но вы можете использовать машинное масло, например, из комплекта постригальной машинки. Нужно не много, всего пару капель, наносится она туда, где вращается втулка.

Пшикнул 2 раза, должно хватить. После этого просто вставляем вентилятор в посадочное гнездо обратно до характерного щелчка. Закручиваем вентилятор обратно и подключаем питание 4-пин.

Как видите, стало даже выглядеть лучше, золотая середина. Выглядит дорого. Так какие выводы?

После ремонта Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm







Наклейки вам отклеивать не нужно. Равномерно нажимайте на лопасти, но очень осторожно, так как их можно сломать. Лично у меня с этим проблем не было, если бы я изначально знал, как снимать вентилятор. Как видите, теперь обслужить данный вентилятор не составит никакого труда. Теперь я знаю, а значит, и вы. Учитесь на чужих ошибках. Всем пока!