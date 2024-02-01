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Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT

В мире гейминга каждый выбор компонента для мощной системы — это как шаг в стратегической игре. И сегодня, дорогие геймеры, я предлагаю вам собрать мощный игровой компьютер, выбирая комплектующие в магазине OZON
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Всем привет. При сборке мощного ПК всегда важно правильно подобрать комплектующие, чтобы они как можно дольше оставались актуальными. Ведь вложения в геймерский арсенал обычно не маленькие. На фоне перемен на "рыночке" мой выбор пал на RTX 4070 Super от Nvidia. Эта видеокарта пришла, чтобы переписать правила конкуренции, особенно с RX 7800 XT от AMD. На первый взгляд, RTX 4070 Super может показаться менее впечатляющей из-за меньшего объема памяти и некоторых скромных характеристик графического процессора. Но давай не будем спешить с выводами, у нее ведь есть свои козыри в рукаве.

Во-первых, стабильная трассировка лучей, что делает ее отличным выбором для современных игр. В этом аспекте AMD, очень сильно отстает. 

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Во-вторых, тензорные ядра и технология DLSS, которая, безусловно, превосходит FSR от AMD, обеспечивая не только повышение производительности, но и качество изображения. Разница в сфере искусственного интеллекта действительно огромна и является ключевым преимуществом RTX 4070 Super.

И третье, по энергоэффективности. TDP 220 Вт против 263 у конкурента. RTX 4070 Super легче в выборе блока питания. В магазине DNS, Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual стоит 73 тысячи рублей, где система охлаждения оставляет желать лучшего. Поэтому рекомендую искать более выгодные предложения, например, в магазине Ozon Казахстан, где эта модель стоит дешевле и доступна в более "жирном" исполнении за 66490 рублей с гарантией. Это нам понадобится, чтобы через 2-3 года продать эту видеокарту на вторичном рынке за хороший прайс, ведь с хорошим охлаждением вы сможете добавить к стоимости еще несколько тысяч рублей. Но если вы решите купить видеокарту от AMD, такую как 7800 XT, то не стоит переплачивать за охлаждение. На вторичке вам будет её довольно тяжело продать, какое бы охлаждение ни было, разве что за символическую цену. Поэтому с этой видеокартой вы останетесь надолго. Просто ищите самую дешёвую, и с гарантией. RTX 4070 Super - отличный выбор для создания мощной сборки под 2К гейминг без компромиссов.

Процессор

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Если вы думаете о построении мощной геймерской машины, то Ryzen 7 7800X 3D - один из лучших вариантов на рынке процессоров. Этот камень обладает огромным запасом производительности, особенно в сфере гейминга. Я на 99% уверен, что через 3-4 года он всё так же будет держать марку с флагманскими видеокартами, так что ты можешь не париться о будущих апгрейдах.

С 8 ядрами и 16 потоками, работающими на частоте 4200 МГц, этот процессор обеспечивает мощную основу для игровой системы. Множитель заблокирован из-за особенностей структуры, но благодаря наложению второго кристалла, объем L3 кэша увеличивается до 96 МБ. Впрочем, это повлияло на теплоотвод, и TDP составляет 120 Вт, достигая 200 Вт в пиковой нагрузке. Хотя официальные возможности разгона ограничены, технология Precision Boost Overdrive позволяет максимальной частоте достигнуть 5000 МГц. В играх это может не сильно повлиять на фреймрейт, но в рабочих задачах 7800X 3D может уступить своим конкурентам с более высокими частотами. Цена этого процессора находится в районе 32 тысяч рублей. Несмотря на не самую демократичную цену, это инвестиция в будущее, которая обеспечит отличную производительность и долгий срок службы для твоего геймерского рига.

Материнская плата

Когда дело доходит до выбора материнской платы, я остановил свой выбор на модели от Asus из линейки TUF Gaming на чипсете X670. Эта плата, хоть и не самая дешевая, но предлагает выдающуюся надежность и сбалансированные характеристики. Охлаждение в этой модели продумано на высшем уровне, с мощными радиаторами, защищающими основные компоненты. Материнская плата поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти, имеет 4 слота M.2, а также поддерживает передовой интерфейс PCI-Express 5.0. Система питания предоставляет достаточно мощности для установки любых процессоров на AM5.

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Особое внимание стоит уделить богатому набору интерфейсов на задней панели, где предусмотрены гнезда под антенну беспроводной связи, два порта Type-C и множество обычных USB-портов. Стоимость этой платы составляет 31 тысячу рублей.

Оперативная память

Вопрос с оперативной памятью решается легко, когда у тебя в руках проверенный временем комплект от Kingston Fury Beast. Эти модули обладают тремя XMP профилями и общим объемом в 32 ГБ, что более чем достаточно для решения любых современных задач. Планки памяти здесь не только производительны, но и компактны - всего 35 мм в высоту. В то же время они оснащены радиаторами, предоставляя возможность для экспериментов с разгоном, если вдруг захочется выйти за рамки предустановленных XMP.

Цена этой памяти начинается от 13000 тысяч рублей, что, возможно, не является самым дешевым вариантом, но качество модели Kingston Fury Beast полностью оправдывает эту стоимость.

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SSD

Переходим к SSD, и здесь в моем списке лучших — флагманская модель Samsung 990 PRO от Samsung. Этот накопитель с интерфейсом PCI-Express 4.0 поражает воображение с удивительными скоростями чтения и записи — 7450 и 6900 МБ/с соответственно. Мой выбор — версия с 2 ТБ памяти. С учетом того, что мы готовимся к 2К геймингу, имеет смысл взять именно такую модель. Однако, если ты стремишься сэкономить, можешь ограничиться SSD емкостью в 1 ТБ или даже менее.

Но стоит лишь учесть, что это великолепие технологий будет стоить тебе около 16 тысяч рублей.



Охлаждение процессора

Теперь давайте обсудим вопрос о кулере. Как я уже отмечал, Ryzen 7 7800X 3D может быть довольно горячим, и хоть мы и планируем использовать водяное охлаждение, качественный воздушный кулер тоже не помешает.

Мной была выбрана модель ID-COOLING SE-226-XT BLACK. Заявленная рассеиваемая мощность в 250 Вт выглядит немного завышенной, но даже с учетом возможной погрешности, этот кулер справится с задачей на все 100%. Он оснащен двумя вентиляторами, и хотя уровень шума может достигать 35 дБ, что может не понравиться некоторым пользователям, цена в районе 4 тысяч рублей делает его очень привлекательным вариантом.

Блок питания

Теперь давайте обсудим блок питания, важный элемент любой сборки. Это не место, где стоит экономить, поскольку качественное питание является залогом стабильной работы всей системы. Мной была выбрана модель Chieftec Core BBS-700S-Bulk. Номинальная мощность этого блока составляет 700 Вт, а показатель мощности по линии +12 Вольт впечатляет своим значением. Он всего на 4 единицы меньше номинала, что говорит о его отличной производительности.

Особенно следует выделить сертификацию блока по стандарту 80+ Gold, что подчеркивает его эффективность. К сожалению, здесь отсутствует модульная конструкция, но цена в пределах 8000 рублей делает его весьма привлекательным вариантом для тех, кто ценит соотношение надежности и стоимости.

Корпус

Пришло время рассмотреть последний, но не менее важный компонент моей сборки — корпус. В этом вопросе я остановил свой выбор на стильной модели Z9 Iceberg от Zalman. Этот корпус доступен в двух цветовых вариантах: классическом черном и элегантном белом. Его главная особенность заключается в просторном внутреннем пространстве, несмотря на форм-фактор мид-тауэр. Здесь у вас есть возможность установки до 6 вентиляторов размером 140 мм и даже 2 вентиляторов размером 200 мм. Кроме того, корпус поддерживает различные конфигурации водяных систем. Одной из приятных особенностей является наличие порта Type-C на верхней крышке, что делает его более актуальным в контексте современных устройств. Блок питания устанавливается в нижней части, обеспечивая удобство монтажа и хороший поток воздуха. Стоит отметить, что стильный дизайн этого корпуса, его функциональность и хорошие возможности по вентиляции делают его привлекательным выбором для продвинутых сборок. Весь этот комфорт и стиль вы можете приобрести за около 9 тысяч рублей.

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Поделитесь вашим мнением. Почему, на ваш взгляд, у геймеров более популярны видеокарты Nvidia, учитывая, что их доля рынка составляет 82%, в то время как у AMD - 18%?

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