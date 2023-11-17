Привет всем. С тех пор, как Honkai Star Rail был запущен 26 апреля 2023 года, миллионы игроков по всему миру приняли участие в этой игре. На данный момент я уверен, что большинство, если не все игроки, уже пытались крутить ивентовых персонажей с ограниченными по времени баннерами, и вам, наверняка, знакомо чувство страха... проигрыша в розыгрыше 50 на 50. То есть 50% шанс, что выпадет персонаж из временного баннера, в противном случае выпадает случайный герой со скрина ниже. Но что, если я вам скажу, что некоторые из этих персонажей действительно полезны для вашего аккаунта, и иметь их было бы настоящим чудом? Моя статья предоставит игрокам информацию о всех стандартных 5-звездочных персонажах в игре, включая их применение, сложности, а также подскажет, кого из них выбрать при достижении баннера 300/300.

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Броня

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Вот и с Броней всё стабильно. Она - наша ключевой 5-ти звездочный персонаж гармонии (пока не выйдет Руань Мэй) и единственная, у которой есть механика дополнительного хода. Надо сказать, дополнительный ход в пошаговой игре - это просто огонь, и многократно Броня доказывала, что она лучший саппорт для практически каждого персонажа с высоким уроном, за исключением Клары. Атака, Урон, Критический урон - у неё всё в наличии. Интересный момент: она может регулировать свою скорость, чтобы быть медленнее и совмещаться с более быстрым дамагером например: Блейд. Единственный минус - она тратит много очков навыков, но с опытом ты научишься правильно использовать очки действия. E1 и S1 тоже помогут.

Вердикт: 5/5, если выпадет в проигрыше 50/50, ты победил.





Клара

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Клара - настоящий дамагер до мозга костей среди стандартных персов, и с ней настолько легко, что аж кайф. На старте для новичка она буквально выигрышнее, чем Броня, потому что не надо разбрасываться ресурсами по разным персам. Те, кто взял Клару в начале, знают о чем я: вся энергия идет на ее прокачку - уровни, световой конус, следы, реликвии. С Кларой прокатишь всю сюжетку, Моделированный мир и ранние уровни Бездны. Если кто забыл, она одна из первых, если не первая, кто смог SOLO пройти Моделированный мир на макс сложности, что еще раз доказывает, что она как раз для новичков. Ее фишка - реакция на врага, и не надо париться о скорости, баффах и дебаффах, главное - держать свой тим в живых, и враг кирдык. А, и если повезет с Эйдолонами Клары, то у нее одно из лучших E6 в игре.

Вердикт: 4/5, если ты получил её ранней стадии игры, у тебя не будет проблем с закрытием контента.





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Гепард

Гепард, он до сих пор один из топовых персонажей по сустейну, если не самый топовый. Несмотря на то, что он не такой комфортный, как ограниченные сустейны, он может продержаться и поддерживать команду практически в одиночку. Как только вы выстроите ему нужные статы (грудь, сфера, веревка и ботинки в порядке DEF/DEF/ER/SPD), его щит становится настолько толстым, что мобы, вероятно, не пробьют его, прежде чем щит снова поднимется. Еще одна крутая фишка в его ките - увеличенное значение "агра на себя". Не знаю, замечали ли вы, но у команды с Гепардом редко случаются наводки типа "ухода урона" или "контроля толпы", потому что Гепард всасывает всё на себя. Вот почему для него щит - важная фишка, особенно по сравнению с другими сустейн персами, у которых агр на себя гораздо ниже, и это может привести к тому, что другие персы становятся чаще целью атак. Не знаю, как вы, но я уже давно не видел, чтобы у Гепарда сработала ревайв-фишка, с ТАКИМ количеством DEF, которое вы наваливаете на него. В общем, если вы его получили, можно рассмотреть вариант пропустить какие-то лимитированные баннеры с сустейн персами и начать качать Гепарда.

Вердикт: 4/5, если вы его получили, вы практически готовы сустейнить всю свою команду.





Химеко

Химеко. С самого релиза игры, над ней все смеялись, говорили, что она один из самых слабых 5-звездочных персонажей (да еще и световой конус у нее, мягко говоря, не впечатлял). Но сейчас, в Бездне ,а это самый сложный контент на данный момент, она становится настоящей звездой, из-за врагов которые имеют уязвимость к огню. Не в ее уроне дело, а в том, что не хватает контента, где ее скиллы бы проявились. Её атака Ешкой и ульт - это смерть для врагов, но их должно быть больше трех, но сейчас у нас просто нет таких врагов, где появляются более двух "элит" одновременно. Но кто знает, Mihoyo может нас удивить и запустит 5 Кафок на одном этапе или на Рой добавят огненую уязвимость? На данный момент, учитывая множество ограниченных дамагеров и их силу, Химеко, кажется, не так ярко сияет, пока не появится больше контента, где ее скиллы окажутся в тему.

Вердикт: 3/5, уступает другим ограниченным 5* персонажам, но станет сильнее с контентом с 3+ элитами.





Вельт

Вельт. В течение долгого времени он был нашим единственым персонажем с мнимым уроном, до появления Пожирателя Луны. Вельт мне всегда нравился, но после выхода Пожирателя Луны разница в мощности была слишком большой, чтобы новичкам стоило выбирать Вельта вместо нового героя. Тем не менее, его дебаффы все еще крутые, позволяя всей команде наносить больше урона против врага. И он остается прекрасным гиперкерри, подходящим как для одиночных, так и для AOE атак с применением мнимой-уязвимости врагов. Выбор ротаций для него тоже широк: можно создать обычного гиперкери с фокусом на критический урон, или полностью сфокусироваться на скорости, для максимального использования дебаффов. Главная проблема сейчас заключается в том, что мы не так ценим косвенные дебаффы, как прямые. То есть, они не увеличивают урон напрямую, вроде снижения защиты, сопротивления и уязвимости. У Вельта тоже есть уязвимость, но она привязана к его ульте, которая происходит раз в 3 хода. Просто потому, что враги в эндгейм-контенте обычно умирают быстро от гиперкерри, а большинство боссов имеют около 400 тыс единиц здоровья в среднем. Когда я вижу, как Пожиратель Луны бьет почти на 200 тыс, бой просто заканчивается слишком быстро, чтобы косвенные дебаффы имели смысл. Но если у вас нет Пожирателя Луны и нужен мнимый персонаж, то Вельт - отличный вариант!

Вердикт: 3/5, Пожиратель луны значительно превзошёл его, замедление врагов/заключение не так полезны, как другие дебаффы.





Яньцин

Что касается Яньцина, у него безусловно есть урон, но, к сожалению, его сетап навыков один из самых неудобных и менее комфортных среди всех 5-звездочных персонажей, а также релиз Цзинлю обрек его на роль одного из наименее используемых персов. Не поймите меня неправильно, Яньцин был сильнейшим героем на релизе игры. Когда у нас не было альтернативных дамажащих персонажей, и конечные этапы Бездны были более сфокусированы на одной цели. Ранние очистки Бездны в хонкае все использовали либо Зеле, либо Яньцин, так что он определенно держит свои позиции. К сожалению, игра очевидно перемещается от одной цели к мультицели, где персонажи разрушения проявляют себя отлично. С анонсом Аргенти кажется, что Mihoyo все больше и больше склоняется к контенту с более высоким количеством врагов, и Яньцин теряет позиции. Его синхронизация с талантом "Стальной клинок" также является одним из самых сложных условий для реализации. В будущем, если Mihoyo не выпустит больше контента с одной целью, Яньцин, к сожалению, уйдёт на пенсию. Тем не менее, если вы получите Яньцина, он пригоден в этапах с уязвимостью к льду, особенно с некоторыми удачными процентами последующих атак, что помогает пока ещё убивать врагов.

Вердикт: 2/5, Цзинлю значительно превзошла его, мало одиночных мобов, трудно поддерживать талант





Байлу





Перейдем к Байлу. Несмотря на отсутствие возможности очищения эффектов, Байлу все равно великолепно выполняет свою роль в качестве хила. Она способна поддерживать нашу команду в живых благодаря эффективному исцелению от своей ультимативной способности, предоставляя аварийное воскрешение в случае проблем. С фокусом на уменьшении урона для исцеления, Байлу стала одним из ведущих хилеров, используемых для существенного снижения давления на команду в сложных условиях. Более того, ее хил-подход, зависящий от здоровья, делает ее более выносливой. Тем не менее ей недостает возможности очищения, что может стать ей во вред. С увеличением числа врагов, обладающих эффектами контроля, такими как Темница, Заморозка и Застревание, ее способность контролировать положение персонажей в команде ограничивается. В условиях потери контроля над персонажами может привести к смерти всего отряда, особенно если ключевые персонажи не могут использовать свои ультимативные способности. Хотя очищение не является обязательным, оно определенно делает некоторые этапы более управляемыми.





Вердикт: 3/5, хороший хилер, который лишь лишен снятия дебафоф с союзников.

Вывод

Лучший выбор на 300-ой крутке – Броня. Если вам нужен дамагер, Клара была бы идеальным выбором. Если вам нужен сустейн, Гепард был бы отличным выбором. Если у вас уже есть комбинация из этих трех, вы можете выбирать любого персонажа по вайфу-фактору.

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Пишите в комментариях, какой ваш любимый персонаж в Honkai: Star Rail ?