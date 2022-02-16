В паблике «Подслушано DNS» слили переписку якобы с сотрудником компании М.Видео о продаже видеокарты
Возможно это и переписка с мошенником, а может и действительно с сотрудником компании М.Видео, но данной видеокарты в наличии нету. Как бы то ни было, на скриншотах виден примененный корпоративный код, дающий приличную скидки и возможность купить сотруднику М.Видео видеокарту по цене, близкой к РРЦ.
Скриншоты переписки:
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Напомним, что не так давно анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт в DNS, а один из "барыг" с популярного интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах подтвердил сотрудничество с DNS. Теперь всплывает переписка с якобы сотрудником М.Видео и продажей видеокарты "своему человеку". Так или иначе, большинство простых людей все также не могут приобрести видеокарты RTX 3050 по РРЦ.
Выводы о компаниях М.Видео и DNS каждый сделает для себя сам.
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