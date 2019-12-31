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В конце 2019 года мы сделали несколько подборок лучших смартфонов в разных ценовых сегментах. Всех их вы можете найти по этой ссылке. Предпоследняя статья цикла будет посвящена десятке лучших решений в ценовом сегменте 250-300 евро. Но в этот раз мы рассмотрим смартфон компании, которая не была представлена ни в одной из предыдущих статей.

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С него и начнём. Устройство называется Google Pixel 3a. Этой осенью компания из США анонсировала четвёртое поколение флагманских смартфонов на базе стоковой версии операционной системы Android. Однако, между Google Pixel 3 и Pixel 4 производитель из Калифорнии пошёл на нехарактерный для себя шаг и выпустил пару относительно доступных камерофонов.

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Особой компактностью Google Pixel 3a не отличается. Например, 5,8-дюймовый Samsung Galaxy S10e имеет более скромные размеры, чем смартфон Google, оборудованный 5,6-дюймовой матрицей. Причина заключается в наличии широких рамок вверху и внизу лицевой панели, которые у старших моделей тоже есть, но там они хоть оправданы фронтальными стереодинамиками. У Google Pixel 3a стереозвук тоже имеется, но второй динамик расположился на нижнем торце.

До сих пор в ассортименте калифорнийского производителя нет смартфонов с подэкранным сканером отпечатков пальцев. В моделях четвёртого поколения дактилоскопический датчик и вовсе отсутствует, а в Pixel 3a, как и во всех предшествующих ему аппаратах, сенсор установлен на тыльной панели. Там же располагается одинарная основная камера с разрешением 12,2 Мп. Фазовая автофокусировка, оптическая стабилизация, классное программное обеспечение и поддержка записи видео в 4K при 30 к/сек – всё это предусмотрено. Фронтальная камера оказалась одинарной. Её разрешение составило 8 Мп.

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В основе Pixel 3a лежит не самый популярный чипсет – 10-нанометровый Snapdragon 670 с графикой Adreno 615. Система-на-кристалле работает в связке с 4 ГБ оперативной памяти. Под хранение данных все владельцы получают хранилище на 64 Мп, увы, без возможности расширения картой памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора – 3000 мАч. Через порт USB-C передаётся энергия максимальной мощностью 18 Вт. Радует в смартфоне наличие разъёма для наушников, а расстраивает пластиковый корпус.

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Само собой, в Pixel 3a есть чип NFC. В начале рассказа о камерофоне Google мы затронули тему дисплея, сказав, что его диагональ составляет 5,6”. Добавим, что в основу положена OLED панель формата FHD+ с пропорциями 18,5 к 9. Стоимость смартфона на AliExpress составляет лишь 299 евро.

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Раз уж начали мы со смартфонов брендов класса А, то продолжим таким же аппаратом – Samsung Galaxy A70s. Это одна из самых последних моделей компании из Южной Кореи. Она комплектуется 6,7” Super AMOLED матрицей, которая имеет соотношение сторон 20 к 9 и разрешение 1080 точек по меньшей стороне. Дактилоскопический сканер, как и в большинстве смартфонов серии, установлен под дисплеем.

Общим между Pixel 3a и Galaxy A70s является пластиковый корпус, наличие разъёма для наушников, NFC и порта USB-C. Смартфон компании из Сувона выгодно отличается более ёмкой аккумуляторной батареей. Её ёмкость составляет сразу 4500 мАч. Мощность зарядки по проводу – 25 Вт. Ещё один плюс Samsung Galaxy A70s – наличие отдельного слота для установки карты памяти.

Оперативки под капотом сентябрьской новинки установлено 8 ГБ, а встроенной памяти предусмотрено 128 ГБ. Есть в природе ещё конфигурация с 6 ГБ ОЗУ, но в продаже на AliExpress она отсутствует. Вычислительным центром в модели выступает Snapdragon 675 – SoC, выполненная по технологическому процессу 11-нм. Графикой занимает GPU Adreno 612.

Одна из особенностей Samsung Galaxy A70s – 64-мегапиксельный датчик изображения в основной камере. Помимо него на тыльной панели расположились широкоугольный и вспомогательный модули разрешением 8 Мп и 5 Мп соответственно. Селфи-камера имеет 32-мегапиксельное разрешение. Стоимость устройства на AliExpress составила на момент написания подборки 290 евро.

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Ещё один смартфон А-бренда, при покупке которого мы вписываемся в бюджет 300 евро, называется Huawei nova 5 Pro. Его представили в середине лета в качестве флагмана линейки nova, но пробыл он таковым недолго, ведь шестое поколение появилось уже в декабре.

Как бы там ни было, Huawei nova 5 Pro есть что предложить пользователям и хуже он от выхода преемника не стал. В смартфоне установлен флагманский 7-нанометровый мобильный чип Kirin 980, который используется в более именитых устройствах компании из Китая вроде моделей P30/Pro и Mate 30/Pro. Если система-на-кристалле топового уровня отвечает за вычисления, то вот вопросами питания занимается не самый ёмкий аккумулятор – на 3500 мАч. Но зато он быстро заряжается – до 80% за полчаса при использовании 40-ваттного адаптера питания.

Объективов в Huawei nova 5 Pro установлено сразу пять. Четыре из них разместились на заднике. Универсальный и широкоугольный модули имеют разрешение 48 Мп и 16 Мп соответственно. За макросъёмку и анализ глубины отвечает пара сенсоров на 2 Мп. Камера для селфи в смартфоне оказалась установленной вверху лицевой стороны, в каплевидном вырезе. Она построена на базе 32-Мп матрицы. Дисплей характеризуется диагональю 6,39” и разрешением 1080 х 2340 точек. Дактилоскоп обосновался под экраном.

Разъёма для наушников в телефоне нет, но есть порт USB-C и чип NFC. За 300 евро на AliExpress модель Huawei nova 5 Pro доступна только в модификации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной, причём исключительно в чёрной расцветке корпуса.

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Как всегда, в любой подборке не обойтись без смартфонов компании Xiaomi. Мы расскажем сразу о трёх аппаратах производителя из Китая, которые видятся неплохой покупкой в сегменте 250-300 евро в начале 2020 года.

Первый – Xiaomi Mi MIX 3 5G. Оригинальный флагманский слайдер третьего поколения экспериментальной линейки появился осенью 2018 года, а вот версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения компания презентовала в феврале на MWC 2019. За работу в сетях 5G отвечает модем Snapdragon X50. Его стало возможным использовать благодаря тому, что в основу смартфона лёг чип Snapdragon 855, заменивший однокристальную систему Snapdragon 845, которая установлена в оригинальном устройстве.

В Xiaomi Mi MIX 3 5G задействована сдвоенных камер. Основная имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп и некоторое время являлась лучшей в истории компании; фронтальная получила модули на 24 Мп и 2 Мп. Благодаря форм-фактору производителю удалось избавиться от широких рамок на лицевой стороне.

Ёмкость встроенной батареи в смартфоне составляет 3800 мАч. Модель поддерживает технологию Quick Charge 4+. Дисплей в Xiaomi Mi MIX 3 5G имеет диагональ 6,39” и разрешение FHD+. Кроме того, для него заявлена поддержка HDR. Несмотря на использование sAMOLED матрицы, дактилоскопический сенсор разместился сзади вместе с основной камерой в стиле iPhone X. На AliExpress слайдер доступен в модификациях с 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной. Стоимость базовой конфигурации на момент написания статьи составляет 270 евро, а топовой – 300 евро.

Перейти в магазин >>>>> (6/64 ГБ)

Перейти в магазин >>>>> (6/128 ГБ)

В один день с релизом Mi MIX 3 5G состоялась европейская премьера смартфона Xiaomi Mi 9. Именно он является основным флагманом китайского технологического гиганта в 2019 году. Модель оборудована 7-нм чипом SD855, но поддержка сетей пятого поколения не предусмотрена.

На лицевой панели красуется OLED панель с каплевидным вырезом. Размер дисплея составляет 6,39” по диагонали, а разрешение равно 2340 х 1080 точек. Производитель заявил о поддержке HDR10. В каплевидном вырезе установлен 20-мегапиксельный модуль фронтальной камеры.

Так как биометрический сканер находится под экраном, сзади у гаджета осталась только основная камера. В её конфигурацию вошло три традиционных модуля. Разрешение главного составило 48 Мп. «Ширик» основан на базе 16-Мп сенсора. Разрешение телеобъектива равно 12 Мп. Во всех трёх модулях есть лазерный/фазовый автофокус, а телефотомодуль также обзавёлся 2-кратным оптическим зумом. Отметим, что Xiaomi Mi 9 специалистами из DxO Labs назван одним из лучших смартфонов в мире по съёмке видео, хотя флагман не имеет оптической стабилизации изображения.

В Mi 9 нет разъёма для наушников и стереодинамиков. Но есть NFC и ИК-порт. Ёмкость аккумулятора – 3300 мАч. Флагман обзавёлся поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 27 Вт и 20 Вт соответственно. Стоимость Xiaomi Mi 9 в модификации с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ энергонезависимой памяти составляет на AliExpress 285 евро.

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Пора уже закругляться со смартфонами Xiaomi. Последний представитель китайского производственного гиганта – Redmi K30 5G. Это самая доступная на рынке модель, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Правда, стоит отметить, что здесь речь идёт о цене с завода.

Xiaomi Redmi K30 5G оборудован новейшим среднеуровневым мобильным процессором Snapdragon 765G. Пока что на рынке нет ни одного смартфона на базе этой 7-нанометровой однокристальной системы. Должно быть, она окажется мощнее и чем Kirin 810, и чем Helio G90T от MediaTek. Отметим, что Redmi K30 5G сейчас на AliExpress доступен только для предварительного заказа, а продажи официально стартуют 7 января 2020 года.

У смартфона помимо новой платформы есть ещё несколько интересных особенностей. Например, IPS экран с частотой 120 Гц. Дисплей имеет диагональ 6,67” и разрешение 1080 х 2400 точек, а также поддерживает HDR10. Для разблокировки устройства предусмотрены фронтальная камера с разрешением 20 Мп + 2 Мп, на базе которой реализована технология Face Unlock, и сканер отпечатков пальцев, установленный сбоку. Следующая фишка Xiaomi Redmi K30 5G – основная камера с сенсором на 64 Мп (Sony IMX686) во главе. В состав также вошли 8-Мп «ширик» и два датчика на 2 Мп.

Ёмкость батареи равна 4500 мАч. Из остального отдельно отметить стоит Mini-Jack, NFC, USB-C и 30-ваттную зарядку по проводу, которая позволяет зарядить АКБ до 100% за 57 минут. За 300 евро на AliExpress модель Redmi K30 5G доступна только в одной модификации памяти – с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

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Теперь переходим к смартфонам компании vivo. Их в нашей подборке будет два. Первый – vivo S1 Pro. Главная особенность устройства – 32-мегапиксельная выдвижная фронтальная камера. Правда, в начале 2020 года этим мало кого удивишь.

В целом, vivo S1 Pro получился типичным представителем рынка в сегменте до 300 евро. Смартфон оборудован OLED дисплеем с интегрированным дактилоскопом. Матрица имеет размер 6,39” и разрешение 1080p по меньшей стороне. Основная камера осталась без телеобъектива, зато получила широкоугольный модуль на 8 Мп, универсальный на 48 Мп и вспомогательный на 5 Мп.

Вычислительным центром выступает система-на-кристалле Snapdragon 675. Она дополнена 6 ГБ оперативной памяти. За питание отвечает аккумулятор, ёмкость которого составляет 3700 мАч. Через порт micro-USB передаётся энергия мощностью 18 Вт. Также стоит отметить, что в смартфоне есть стандартный аудиовыход и слот для microSD.

В пару к 8 ГБ оперативной памяти предусмотрен встроенный накопитель в объёме 256 ГБ. В других модификациях модель на AliExpress не продаётся, хотя изначально устройство также было доступно в конфигурациях 8/128 ГБ и 6/128 ГБ. Стоимость vivo S1 Pro составляет на момент написания статьи 285 евро.

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Вторая модель китайской компании – это игровой смартфон vivo iQOO. Он был анонсирован в начале 2019 года и стал дебютным решением производителя, ориентированным на любителей мобильного гейминга. Для лучшего погружения в игровой процесс создано специальное программное обеспечение, а сенсорные триггеры на торце делают управление в играх комфортным.

В отличие от компании Nubia разработчики vivo не забыли и о камерах. Если во всех моделях Red Magic есть только одинарная основная камера, то в iQOO сзади расположилось сразу три модуля: главный на 12 Мп, широкоугольный на 13 Мп и дополнительный на 2 Мп. Фронталка в игровом смартфоне оказалась скромной, 12-мегапиксельной.

В основу iQOO первого поколения лёг мобильный чипсет Snapdragon 855. Питание однокристальной системе и прочим компонентам смартфона обеспечивает аккумулятор на 4000 мАч. Версия, о которой мы говорим, поддерживает 22,5-ваттную зарядку, но есть также конфигурации с проводной зарядкой мощностью 44 Вт.

Дисплей vivo iQOO получил sAMOLED матрицу разрешением 1080p, диагональ которой составила 6,41”. Под экраном установлен биометрический датчик. В смартфоне есть NFC и Mini-Jack. Стоимость игровой модели на AliExpress составляет 295 евро. Она предполагает 6 ГБ оперативки и флэш-накопитель на 128 ГБ.

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Весьма любопытный аппарат в начале второй половины 2019 года анонсировала китайская компания Meizu. Устройство получило имя Meizu 16T, а выделяется оно в первую очередь своим классическим дизайном, безо всяких вырезов и движущихся элементов.

Производитель из Поднебесной позиционирует августовскую новинку в качестве игрового смартфона. Никакими дополнительными кнопками, специальным программным обеспечением и строгим дизайном Meizu 16T похвастаться не может. Но зато модель предлагает пользователям производительную аппаратную платформу и неплохую автономность.

Мозгом смартфона выступает 7-нм чип Snapdragon 855 с ускорителем Adreno 640. Ёмкость несъёмного аккумулятора – 4500 мАч. Мощность зарядки по проводу – 18 Вт. Кроме того, Meizu 16T является одним из немногих телефонов не от А-брендов, который может похвастаться стереодинамиками.

Дисплей в устройстве построен на базе OLED панели с разрешением Full HD+, диагональ которой равна 6,5”. Тонкие рамки вокруг экрана – то, чем выделяется смартфон на фоне других представителей своего класса. Meizu 16T за 285 евро можно приобрести в модификации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ энергонезависимой памяти.

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Последняя модель в подборке – Lenovo Z6 Pro. Это устройство тоже не обошлось без особенностей. Компания из Китая в своём стиле много рассказывала о смартфоне до анонса, и бОльшая часть из сказанного не подтвердилась в итоге. Это тоже в духе производителя.

Что касается той самой особенности Lenovo Z6 Pro, это специальная камера для записи видео, построенная на базе 2-мегапиксельного датчика с рекордным размером пикселя – 2,9 мкм. Она имеет апертуру f/1,9, фазовую автофокусировку и оптическую стабилизацию. Помимо неё на тыльной панели также есть 48-мегапиксельный основной модуль, «телевик» на 8 Мп, 16-мегапиксельный «ширик» и 3D-камера. Фронталка расположилась в каплеобразном островке. Ей достался популярный ныне сенсор на 32 Мп.

Lenovo Z6 Pro – это флагманское решение на Snapdragon 855. Объём ОЗУ равен до 12 ГБ, а ПЗУ – до 512 ГБ. Но мы затронем только версии с 6/8 ГБ оперативки и накопителем на 128 ГБ, т.к. более топовые модификации не по бюджету. Функция обеспечения питания положена на плечи аккумуляторной батареи на 4000 мАч.

Дисплей флагмана имеет диагональ 6,39” и разрешение FHD+. В конфигурацию устройства вошли NFC, аудиовыход 3,5 мм и подэкранный биометрический сенсор. Стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ составляет примерно 260 евро, а модификация с 8 ГБ оперативки оценена в 280 евро.

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