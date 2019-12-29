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Лучшие смартфоны Samsung 2019 года, которые можно купить на AliExpress

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В этом году южнокорейская компания Samsung анонсировала много смартфонов. В течение первого полугодия она выпустила свыше дюжины новых решений в разных ценовых сегментах, но потом немного поубавила темпы.

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В этой статье мы расскажем о семи, на наш взгляд, лучших смартфонах производителя из Южной Кореи, которые появились на свет в уходящем году. Купить их вы сможете на AliExpress. Сразу рассмотрим два телефона, один из которых является немного улучшенной версией второго.

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Недорогие бестселлеры

Настоящий фурор в первой половине 2019 года произвела модель Samsung Galaxy A50. Особенно она «зашла» потребителям, готовым мириться с не самой лучшей камерой в классе.

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Смартфон имеет пластиковый корпус, как и почти все остальные представители серии, которые были анонсированы в этом году. Габаритные размеры составляют 158,5 х 74,7 х 7,7 мм при 6,4-дюймовом Full HD+ дисплеем и аккумуляторе ёмкостью 4000 мАч. Samsung Galaxy A50 был запущен в продажу в марте и сразу же стал одним из самых продаваемых смартфонов на многих рынках, включая российский.

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В России модель оценили почти в 300 евро за базовую модификацию, предполагающую 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. На AliExpress смартфон можно купить дешевле, но об этом позже. Galaxy A50 оснащён фирменным процессором Exynos 9610, который исполнен по технологии 10-нм. Это один из немногих 10-нанометровых чипов в средне- и среднебюджетном классах. ОЗУ под капотом может быть в зависимости от комплектации установлено 4/6 ГБ, а встроенной памяти – 64/128 ГБ.

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Основная камера в устройстве тройная. Она имеет 5-мегапиксельный сенсор глубины, широкоугольный модуль на 8 Мп и 25-мегапиксельный основной. Камера для селфи, расположенная в вырезе, тоже построена на базе 25-Мп матрицы. Из положительного можно отметить отдельный слот для карты памяти, Mini-Jack, подэкранный сканер отпечатков пальцев, который начал быстро работать после выхода обновлений, и чип NFC.

Во второй половине года компания из Сувона выпустила улучшенную модель бестселлера. Она называется Samsung Galaxy A50s. Разрешение главного модуля основной камеры выросла до 48 Мп, а фронтальной – до 32 Мп. Ещё одним изменением стал мобильный чип Exynos 9611, который, по сути, не отличается от Exynos 9610.

Samsung Galaxy A50s в модификациях 4/128 ГБ и 6/128 ГБ стоит примерно 270 евро и 230 евро соответственно. Galaxy A50 предлагается в трёх версиях. Цена конфигурации 4/128 ГБ составляет примерно 250 евро, модификация 4/64 ГБ обойдётся в 235 долларов, а 6/128 ГБ стоит 260 евро.

В магазин >>>>> Samsung Galaxy A50 (4 ГБ + 64/128 ГБ)

В магазин >>>>> Samsung Galaxy A50 (6 ГБ + 128 ГБ)

В магазин >>>>> Samsung Galaxy A50s (6 ГБ + 128 ГБ)

В магазин >>>>> Samsung Galaxy A50s (4 ГБ + 128 ГБ)

Бюджетный долгожитель

За месяц до европейской премьеры модели Galaxy A50 компания из Южной Кореи выпустила смартфон Galaxy M30, который позиционировался в качестве эксклюзива для индийского рынка, как и остальные устройства серии, но спустя несколько недель вышел в Европе. Главная особенность январской новинки – аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. Она сделала Samsung Galaxy M30 одним из самых автономных смартфонов уходящего года.

Сердцем модели стала фирменная система-на-кристалле Exynos 7904, выполненная по 14-нанометровому технологическому процессу. В парку к мобильной платформе собственного производства южнокорейский гигант предусмотрел 3/4 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 32/64 ГБ соответственно.

Дисплей аппарата строится на sAMOLED панели размером 6,4” по диагонали и разрешением Full HD+. К использованию подэкранного сканера отпечатков пальцев разработчики из Южной Кореи прибегать не стали. Дактилоскоп в смартфоне расположен сзади вместе с основной камерой на базе тройки сенсоров. Универсальный модуль имеет датчик на 13 Мп, тогда как в дополнительном и широкоугольном установлены 5-мегапиксельные матрицы. Разрешение селфи-камеры составило 16 Мп.

В Samsung Galaxy M30 есть порт USB-C и разъём для проводной гарнитуры. Модификация с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти на AliExpress стоит 175 евро. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти оценена в 215 евро.

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Самый необычный смартфон

Естественно, если мы говорим о самом необычном решении компании из Сувона, то в первую очередь нужно рассматривать сгибаемые смартфоны Galaxy Fold и W20. Однако, эти модели на AliExpress не продаются, поэтому речь пойдёт о «бюджетной необычности», которую могут себе позволить намного больше покупателей.

За ней скрывается модель Samsung Galaxy A80. Стоит она в несколько раз дешевле, чем Galaxy Fold. Разница в цене по сравнению с W20 5G Extreme Edition и вовсе более чем 10-кратная. Galaxy A80 на AliExpress в модификации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти стоить лишь 355 евро.

В этом устройстве компания решила поэкспериментировать с камерой. Здесь она и подымается, и вертится. Выдвижной механизм позволил отказаться от размещения селфи-камеры на лицевой стороне, а благодаря возможности вращаться два модуля и ToF-сенсор могут использоваться в качестве как основной, так и фронтальной камеры. Разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп. Насколько такая технология оправдала себя – сложно сказать. Но вероятно, встретили её и сам смартфон, в целом, не так хорошо, чтобы выпустить ещё хоть один такой аппарат.

Сердцем Samsung Galaxy A80 выступил не фирменный процессор, как в предыдущих смартфонах, а Snapdragon 730 от Qualcomm. 8-нанометровая система-на-кристалле работает с частотой 2,2 ГГц при максимальной нагрузке. Ёмкость встроенной батареи составила 3500 мАч, а мощность быстрой зарядки – 25 Вт. Последнее вызвало небольшое негодование у пользователей, поскольку флагман Galaxy S10 Plus получил поддержку 15-ваттной зарядки по проводу.

Модель оборудована OLED панелью формата FHD+ с диагональю 6,7”. Под экраном разместился биометрический сканер. Также в Galaxy A80 можно отметить стекло на тыльной панели и алюминиевую рамку по периметру, т.к. у всех остальных моделей классом ниже корпус изготовлен из пластика. 

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5G задёшево

Сразу несколько смартфонов Samsung предлагают работу в сетях 5G. Самым доступным из них является Galaxy A90 5G. Модель имеет немного общего с Galaxy A80. Это, например, OLED дисплей диагональю 6,7” с разрешением FHD+. Но у Galaxy A90 5G есть каплевидный вырез и селфи-камера. Вторая общая черта – металлическая рамка со стеклом спереди и сзади. Также позаимствована 25-Вт зарядка по проводу.

Samsung Galaxy A90 5G флагманом назвать нельзя, несмотря на наличие под капотом устройства топового мобильного процессора Snapdragon 855, выполненного по 7-нм технологии. Всё же ему не хватает защиты от воды/пыли, стереодинамиков и качественной основной камеры. Она построена на базе трёх модулей. В главном установлен трендовый сенсор на 48 Мп. Также есть 5-Мп матрица глубины и 8-Мп датчик, соединённый с широкоугольной оптикой. Разрешение селфи камеры – 32 Мп.

В Samsung Galaxy A90 5G есть NFC и порт USB-C. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет. Дактилоскопический датчик располагается под OLED панелью. Стоимость смартфона на AliExpress составляет лишь 460 евро, что делает Galaxy A90 5G одним из самых доступных решений на рынке с поддержкой 5G. На надо понимать, что в наших широтах от 5G-модема прока нет, но зато как устройство на Snapdragon 855 модель выглядит привлекательно.

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Компактный флагман

А назвать флагманом можно Samsung Galaxy S10e, хоть у него есть свои нюансы и компромиссы. Южнокорейская компания увидела успех упрощённого флагмана iPhone Xr и решила создать подобный аппарат. Смартфон имеет защищённый по стандарту IP68 корпус, отличающийся компактными габаритными размерами. Диагональ OLED экрана составляет 5,8”. Разрешение – FHD+. Он построен на базе Dynamic AMOLED матрицы, но сканер отпечатков пальцев, несмотря на это, располагается на правом торце.

Вверху лицевой стороны, справа, есть отверстие для 10-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера имеет оригинальный дизайн, по которому мы сразу понимаем, что имеем дело со смартфоном Samsung. Правда, всё идёт к тому, что в 2020 году мы так сказать о флагманах компании не сможем. Тыльная камера включает 12-Мп главный модуль и 16-Мп широкоугольный. Первый имеет оптическую стабилизацию.

В Samsung Galaxy S10e может быть установлен чип Exynos 9820 или Snapdragon 855. Объём ОЗУ составляет 6 ГБ, а ПЗУ – 128 ГБ. Вопросами питания в компактном флагмане занимается аккумулятор на 3100 мАч. Производителем заявлена 15-Вт проводная зарядка, 15-Вт беспроводная и 9-Вт обратная беспроводная. В смартфоне есть Mini-Jack и стереодинамики.

Samsung Galaxy S10e на AliExpress предлагается в модификации с 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 855. Стоимость устройства составляет 375 евро.

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Главный флагман

Основным флагманским смартфоном компании стал Samsung Galaxy S10 Plus. В этом устройстве производитель решил не идти на компромиссы. Модель заключена в корпус с защитой класса IP8. Дисплей Dynamic AMOLED имеет размер 6,4” и разрешение 2K. Под ним располагается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. 

Фронтальная камера – сдвоенная, но модуль на 8 Мп отвечает за размытие, поэтому можно было бы обойтись без него. Главный сенсор имеет разрешение 10 Мп. Основная камера в Samsung Galaxy S10 Plus по сравнению с Galaxy S10e отличается наличием телеобъектива на 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

Флагман оснащён чипом Exynos 9820 или Snapdragon 855 в зависимости от региона. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея на 4100 мАч. Модель также обзавелась поддержкой проводной/беспроводной зарядки мощностью 15/9 Вт соответственно. Само собой, есть NFC, Mini-Jack, стереодинамики, USB-C. Кроме того, гаджет можно подключать к монитору/телевизору в режиме Samsung DeX.

Samsung Galaxy S10 Plus тоже предлагается на AliExpress с чипом Snapdragon 855. Цена составляет примерно 545 евро. За эти деньги вы получаете модификацию с 6 ГБ оперативки в паре с постоянным запоминающим устройством на 128 ГБ.

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