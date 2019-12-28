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Топ-10 смартфонов с IPS дисплеем на AliExpress в 2019 году

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Когда-то OLED-панель можно было увидеть только во флагманских смартфонах, но время идёт, прогресс не стоит на месте, а технологии становятся дешевле. Сейчас есть дешёвые экраны, выполненные из органических светоизлучающих диодов, и их соответственно можно встретить в доступных смартфонах. OLED панелями многие ОЕМ-компании начали оборудовать телефоны стоимостью около 200 долларов. Огромную популярность они получили в 2019 году. Сейчас на рынке есть не так много достойных моделей с IPS дисплеями, но при желании отыскать их всё же можно. В этой статье мы разберём 10 привлекательных смартфонов уходящего года, в которых установлены IPS экраны. Купить любую из представленных ниже моделей можно на AliExpress.

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Что любопытно большАя часть смартфонов из подборки поступила в продажу в последний месяц 2019 года. Начнём с Xiaomi Redmi K30 5G. Это первый в мире телефон с мобильным процессором Snapdragon 765G. Изделие компания Qualcomm анонсировала за несколько дней до премьеры модели Redmi K30 5G. Оно изготовлено по нормам технологического процесса 7-нм и содержит встроенный модем Snapdragon X52, который отвечает за работу в сетях 5G.

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Redmi K30 5G выделяется ещё и тем, что это один из первых смартфонов компании из Китая, которому достался дисплей с частотой обновления 120 Гц. О второй такой модели мы поговорим чуть позже. Экран устройства поддерживает расширенный динамический диапазон, характеризуется диагональю 6,67” и разрешением FHD+. На всех официальных изображениях устройство фигурирует со сдвоенной фронтальной камерой, расположенной в овальном отверстии в стиле Galaxy S10 Plus. Но, как стало известно после анонса, в дисплее есть два круглых выреза, в каждом из которых установлено по одному модулю. При этом пространство между ними можно затемнить.

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Разрешение камеры для селфи составило 20 Мп + 2 Мп. Основная камера в Xiaomi Redmi K30 5G позаимствована у Redmi Note 8 Pro, о котором тоже будет сказано позже. Только сенсор от Samsung заменили на матрицу Sony IMX686. Камера имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Отсутствие телеобъектива выглядит немного странным, поскольку оный присутствует в модели предыдущего поколения. В смартфоне есть NFC, стандартный выход под наушники, ИК-порт и биометрический сканер на боковой панели. Сразу из коробки модель будет работать на базе ОС Android 10. Ёмкость комплектной батареи равна 4500 мАч. Гаджет поддерживает 30-Вт быструю зарядку, благодаря которой зарядить аккумулятор можно менее чем за 60 минут.

Xiaomi Redmi K30 5G на AliExpress пока что доступен только для предварительного заказа. Продажи начнутся в середине января 2020 года. Стоимость топовой модификации, 8/256 ГБ, составляет 430 евро. Стандартная конфигурация, 6/64 ГБ, обойдётся на 130 евро дешевле. Между этими двумя версиями также есть модификации 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Их цена на AliExpress составляет 340 евро и 385 евро соответственно.

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В магазин >>>>> (6/64 ГБ)

В магазин >>>>> (6/128 ГБ)

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В магазин >>>>> (8/128 ГБ)

В магазин >>>>> (8/256 ГБ)

Как мы отмечали, Redmi K30 5G – это один из первых смартфонов компании, который получил дисплей с частотой обновления 120 Гц. Вторая такая модель была презентована на том же мероприятии. Она называется Xiaomi Redmi K30 и осталась без поддержки мобильных сетей по стандарту 5G.

От более продвинутой модели стандартная версия отличается скромным процессором и не такой мощной быстрой зарядкой. Под капотом установлен 8-нанометровый чип Snapdragon 730G. Мощность быстрой проводной зарядки снизилась с 30 Вт до 27 Вт. На полную подзарядку аккумулятора, ёмкость которого также составила 4500 мАч, уходит 68 минут, по словам производителя. Модель с поддержкой 4G также имеет NFC, Mini-Jack, ИК-порт, ОС Android 10, и те же сенсоры в основной/фронтальной камерах.

Xiaomi Redmi K30 на AliExpress тоже доступен в четырёх модификациях памяти. За версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти придётся отдать чуть более 320 евро. Примерно в 255 евро обойдётся конфигурация 8/128 ГБ. Если вам достаточно 6 ГБ ОЗУ в паре с накопителем на 128 ГБ, то вы сможете сэкономить ещё около 20 евро. А модификация с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 225 евро.

В магазин >>>>> (6/64 ГБ)

В магазин >>>>> (6/128 ГБ)

В магазин >>>>> (8/128 ГБ)

В магазин >>>>> (8/256 ГБ)

В начале декабря свои смартфоны с IPS дисплеям и представила компания Huawei. Их было анонсировано сразу три в рамках шестого поколения серии nova. Но мы поговорим только о стандартном издании, поскольку модель SE только за день до написания статьи начала продаваться на AliExpress и пока что не поставляется в Россию, а версия с поддержкой 5G стоит более чем на 100 евро дороже по сравнению с nova 6, но предлагает всё то же самое. А от наличия модема 5G за пределами Китая особого толка нет.

Huawei nova 6 получил 6,57” дисплей формата FHD+ с пропорциями 20 к 9. Лицевая панель смартфона по сравнению с двумя предыдущими смартфонами отличается тем, что сдвоенная фронтальная камера располагается не справа, а слева. Правда, пока непонятно, раздельно ли там установлены объективы или на общей площадке. Фронтальная камера выгодно выделяется наличием широкоугольного модуля. Он имеет угол обзора около 108 градусов. Разрешение универсального модуля составило 32 Мп.

Основная камера получила только три объектива, но это радует поскольку четвёртым компонентом зачастую в современных смартфонах выступает либо макромодуль, либо сенсор глубины. В Huawei nova 6 всё максимально лаконично. Есть 40-мегапиксельный основной модуль на базе сенсора Sony IMX600, а также 8-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией, 3-кратным оптическим зумом и «ширик» с идентичным разрешением. Основная камера обзавелась поддержкой записи видео в 4K со скоростью 60fps.

В основе смартфона лежит мобильная платформа собственного производства Huawei, Kirin 990. Она выполнена по технологическому процессу 7-нм и дополнена 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища составила 128 ГБ. Слот для microSD в смартфоне не предусмотрен. Модель nova 6 также обзавелась выходом под наушники, USB-C и NFC. Ёмкость встроенного аккумулятора – 4100 мАч. За полчаса он заряжается до 70% за счёт поддержки 30-ваттной быстрой зарядки. Стоимость Huawei nova 6 на AliExpress составила 380-400 евро в зависимости от выбранной расцветки.

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В рамках пятого поколения серии nova тоже был представлен один флагманский смартфон. Он называется Huawei nova 5T. Тыльная сторона устройства точно не даст вам забыть, к какой линейке относится этот аппарат.

В Huawei nova 5T используется 6,26” панель с разрешением Full HD+ и одним отверстием под фронтальную камеру на 32 Мп. В отличие от модели шестого поколения здесь основная камера построена на базе четырёх модулей, а разрешение двух из них составляет 2 Мп. Они нужны для более точного размытия заднего фона и макросъёмки. Телеобъектива в смартфоне нет. Зато сентябрьская новинка получила 16-мегапиксельный широкоугольный и 48-мегапиксельный основной модули.

Сердцем устройства выступает флагманский 7-нанометровый чип прошлого поколения, Kirin 980. Система-на-кристалле дополнена 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища в смартфоне составила 128 ГБ. А вот возможность расширить его не предусмотрена, т.к. слот под карту памяти отсутствует. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 3750 мАч. До 50% он заряжается менее чем за 25 минут.

Huawei nova 5T обзавёлся чипом NFC и портом USB-C, а из коробки работает на базе операционной системы Android 9 с прошивкой EMUI 9, но сразу же после покупки программное обеспечение можно обновить до версии EMUI 10 с Android 10 в основе. Разъёма для наушников в устройстве нет. Стоимость смартфона на AliExpress составляет около 340 евро.

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Очень сильно на Huawei nova 5T похожа модель флагманского уровня Honor 20 Pro. Отличий между смартфонами не так много. Во-первых, Honor 20 Pro доступен в конфигурации с 256 ГБ постоянной памяти. Во-вторых, ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч. В-третьих, в основной камере вместо 2-мегапиксельного сенсора глубины используется 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и поддержкой оптической стабилизации изображения.

В остальном же отличий между Huawei nova 5T и Honor 20 Pro нет. На AliExpress смартфон можно приобрести в обеих модификациях. Стоимость версии со 128 ГБ встроенной памяти составляет примерно 340 евро, а конфигурация с накопителем удвоенной вместимости обойдётся на 45 евро дороже. В обеих модификациях ОЗУ установлено 8 ГБ.

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В конце ноября компания Honor выпустила ещё две флагманские модели, оснащённые IPS матрицами. Они называются Honor V30 и V30 Pro. Мы начнём со стандартной модели, но сразу отметим, что продвинутая версия от неё отличаться будет незначительно.

Honor V30 спереди является точной копией модели nova 6. Смартфон получил 6,57” экран с разрешением 1080 точек по узкой стороне и вырез с двойной камерой для селфи. Она включает главный модуль на 32 Мп и широкоугольный на 8 Мп. Основная камера тоже такая же – 48-мегапиксельный универсальный модель, 8-мегапиксельный широкоугольный и 8-мегапиксельный телеобъектив. Отметим, что тыльная камера расположена на большой прямоугольной площадке. По имеющимся данным, чуть ли каждый флагман первой половины 2020 года будет выделяться таким дизайном.

В основу Honor V30 положен мобильный процессор Kirin 990, который дополняется оперативной памятью в объёме 6/8 ГБ. Вне зависимости от конфигурации флагман китайского бренда несёт на борту встроенный накопитель ёмкостью 128 ГБ. Питание процессору и другим компонентам смартфона обеспечивает несъёмная аккумуляторная батарея на 4200 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки по проводу.

Программной основой Honor V30 выступила операционная система Android 10. ОС дополнена прошивкой Magic UI 3. Во флагмане нет разъёма для гарнитуры и слота для карты microSD. На AliExpress смартфон в базовой модификации стоит от 450 евро до 475 евро в зависимости от расцветки. Цена версии с 8 ГБ оперативной памяти составляет 485/505 евро. 

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Что касается Honor V30 Pro, в плане внешнего вида отличий нет вообще. А вот о технической составляющей того же самого сказать нельзя. В продвинутой версии установлен процессор Kirin 990, выполненный по технологии 7nm+. Версия 6/128 ГБ не предусмотрена, зато есть топовая модификация, предполагающая комбинацию из 8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора снижена до 4100 мАч. 

Также отметить стоит поддержку беспроводной зарядки мощностью 27 Вт, реверсивной беспроводной зарядки, повышение разрешения широкоугольного модуля основной камеры с 8 Мп до 12 Мп и появление в нём фазовой автофокусировки.

Honor V30 в обеих модификация[ уже доступен на AliExpress. Версия со 128 ГБ постоянной памяти обойдётся в 550 евро. За дополнительные 128 ГБ ПЗУ доплатить нужно будет ещё 60 евро.

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На этом смартфоны Honor закончились. Также пора закрывать тему флагманских решений с IPS экранами, в целом. Последним представителем в этой подборке является модель ASUS ZenFone 6.

Флагман презентовали весной. В первую очередь он выделяется переворачивающейся камерой, которая включает основной модуль на 48 Мп и широкоугольный на 13 Мп. Такой подход к реализации позволил отказаться от фронталки.

В ASUS ZenFone 6 используется 6,4-дюймовая FHD+ панель с поддержкой HDR10 и 100% отображением цветового диапазона DCI/P3. Во всех смартфонах, о которых мы говорили ранее, сканер отпечатков пальцев располагался на правом торце. Во флагмане компании из Тайваня он находится на тыльной панели. За автономность отвечает АКБ на 5000 мАч. Аккумулятор является одной из фишек девайса. Гаджет получил стереодинамики, NFC, USB-C и аудиовыход 3,5 мм.

Мозгом устройства выступила система-на-чипе Snapdragon 855, дополненная 6/8 ГБ оперативки. Вместимость постоянного запоминающего устройства может составлять до 256 ГБ. Но надо заметить, что европейская версия на AliExpress доступна только в начальной модификации, т.е. с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Отдать за неё придётся 510 евро. За 625 евро и 545 евро можно приобрести американскую версию ASUS ZenFone 6 в конфигурациях 8/256 ГБ и 6/128 ГБ соответственно.

В магазин >>>>> (6/64 ГБ, глобальная версия)

В магазин >>>>> (6/128 ГБ, американская версия)

В магазин >>>>> (8/256 ГБ, американская версия)

Восемь смартфонов флагманского уровня мы уже обсудили, и теперь пришло время рассмотреть пару более доступных аппаратов. Один з них был представлен в середине осени, а в конце золотой поры поступил в продажу. Модель называется Huawei nova 5z.

Спереди это копия модели nova 5T – 6,26” FHD+ экран с отверстием для камеры на 32 Мп. А вот тыльная панель отличается. Задник смартфона содержит дактилоскопический сканер и квадратную площадку камеры с четырьмя модулями на 48 Мп, 8 Мп (широкоугольный), 2 Мп и 2 Мп. Сердцем устройства выступает чип среднего уровня Kirin 810, исполненный по технологическому процессу 7-нм. За автономность отвечает АКБ на 4000 мАч.

Huawei nova 5z доступен в модификациях 6/64 ГБ и 6/128 ГБ. За базовую версию на AliExpress нужно отдать из своего кармана чуть менее 200 евро. На 75 евро дороже обойдётся конфигурация с накопителем объёмом 128 ГБ.

В магазин >>>>>

И вот мы подошли к завершению нашей подборки самых лучших смартфонов уходящего года, которые могут похвастаться IPS экранами. Как вы могли заметить, практически все они были анонсированы во второй половине года. Исключением стали только Honor 20 и ASUS ZenFone 6, появившиеся на свет в мае. Завершаем подборку ещё одним аппаратом среднебюджетного уровня, который был презентован во втором полугодии. Имя ему Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Как мы писали в начале статьи, о нём ещё предстоит вспомнить. Это первый в мире смартфон с 64-Мп сенсором от Samsung в основной камере, разрешение которой составило 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Фронталка – 20-мегапиксельная. На лицевой панели красуется FHD+ экран размером 6,53” по диагонали с вырезом и поддержкой HDR.

Сердцем устройства выступил чип Helio G90T от MediaTek. ОЗУ модель предлагает 8 ГБ, а ПЗУ – 256 ГБ в топовой модификации, но есть и более скромные версии. В Redmi Note 8 Pro установлен АКБ на 4500 мАч, есть NFC, разъём для наушников и USB-C порт.

Redmi Note 8 Pro в самой скромной модификации, 6/64 ГБ, стоит примерно 165 евро на AliExpress. Доплатив ещё примерно 10 евро, можно купить версию с накопителем на 128 ГБ, а конфигурация 8/128 ГБ обойдётся в 190 евро. А если вы готовы потратить на смартфон 225 евро, то для вас предусмотрена комплектация 8 ГБ + 256 ГБ.

В магазин >>>>> (6/64 ГБ)

В магазин >>>>> (6/128 ГБ)

В магазин >>>>> (8/128 ГБ)

В магазин >>>>> (8/256 ГБ)

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