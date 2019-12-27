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Топ-10 защищённых смартфонов 2019 года с AliExpress

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Защищённые смартфоны – отдельная ниша устройств на рынке умных телефонов, поскольку ориентированы на немногочисленную аудиторию. По этой причине весьма сложно отыскать по-настоящему защищённый аппарат, который не будет бояться воды, пыли и падений. Да, вы всегда можете возразить, мол, сейчас чуть ли не каждый флагман А-брендов имеет защиту от воды/пыли по стандарту IP68. Но здесь есть нюанс.

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Часть производителей, рассказывая и водонепроницаемости своих новинок, подчёркивает, что со смартфоном можно хоть в пруду плавать, хоть в ванной купаться. Но делать этого не рекомендуется, поскольку при попадании воды в гарантийном обслуживании будет отказано. Справедливости ради, есть компании, которые признают гарантийным случаем попадание жидкости внутрь корпуса, но в таком случае вам придётся доказывать, что её температура практически не отличалась температуры воздуха.

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По большому счёту, наличие защиты по стандартам IP67 или IP68 – это лекарство от беспокойства. Мало кто в здравом уме будет переплывать реку со смартфоном в руке. Зато пользователь уверен, что если его аппарат попадёт под дождь или упадёт в лужу/ванну на несколько секунд, то с ним ничего не случиться. И все спокойны. Мы же в этой статье рассмотрим топ-10 смартфонов 2019 года, которые не просто имеют защиту от воды и пыли, но также исполнены в защищённых корпусах, с резиновыми уплотнителями, металлическими вставками и прочими элементами, отсутствующими в обычных телефонах.

Сразу отметим, что все модели, о которых пойдёт речь далее, поддерживают диапазоны B1, B3, B7, B8 и B20. Начнём с Ulefone Armor 3W. Смартфон комплектуется 12-нанометровым мобильным процессором Helio P70. Любопытно, что эта однокристальная система стала весьма популярной на рынке защищённых решений. Она имеет максимальную частоту 2,1 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G72 MP3. Частота видеочипа составляет 900 МГц.

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Корпус Ulefone Amor 3W имеет защиту классов IP68/IP69K и MIL-STD-810G. И чтобы не повторяться в будущем, сразу уточним, что по этим трём стандартам защищены все десять смартфонов, о которых мы поговорим в данной подборке. Что касается модели Amor 3W, она имеет угловатый корпус с резиновыми и металлическими вставками, что позволяет ей пережить не только падение в воду, но и попадание под колёса автомобиля. Размеры смартфона составляют 79,2 х 164,8 х 18,2 мм, а масса – 364 грамма.

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Ulefone Armor 3W оборудован широкоформатным IPS экраном, диагональ которого составляет 5,7”, а разрешение – 1080 х 2160 точек. Матрица защищена стеклом Gorilla Glass 5. Основная и фронтальная камеры построены на базе одного модуля. В первом случае разрешение составляет 21 Мп, а во втором – 8 Мп. Также необходимо выделить наличие чипа NFC и аккумуляторной батареи ёмкостью 10 300 мАч.

В Ulefone Armor 3W нет разъёма 3,5 мм. Для подключения наушников предусмотрен переходник с USB-C, который входит в комплект поставки. Стоимость смартфона на AliExpress в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной составляет чуть более 255 евро.

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Далее рассмотрим двух близнецов китайской компании Ulefone. Это модели Armor 6E и Armor 6S, которые были анонсированы в апреле и сентября соответственно. Старшая по возрасту модель имеет металлические вставки на боковых торцах и резиновые уплотнители на углах, а сам корпус изготовлен из прорезиненной пластмассы. В каждом из четырёх углов лицевой стороны есть небольшие выступы, которые призваны защитить 6,2-дюймовый Full HD+ дисплей в случае падения. Экран в смартфоне прикрыт стеклом Gorilla Glass 5.

В вырезе установлена фронтальная камера на 8 Мп на базе CMOS-сенсора Sony IMX134 Exmor Rs. В основной камере Ulefone Armor 6E используются две матрицы производства Samsung разрешением 16 Мп и 8 Мп. Модули установлены на тыльной панели вместе со сканером отпечатков пальцев. Под капотом смартфона расположилась однокристальная система Helio P70, дополненная 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость флэш-накопителя составила 64 ГБ, а за питание отвечает АКБ на 5000 мАч.

В Ulefone Armor 6S есть всё то же самое, только объём оперативной памяти увеличен до 6 ГБ, встроенной – до 128 ГБ. Обе модели могут похвастаться наличием сенсора для измерения уровня ультрафиолетового излучения и поддержкой беспроводной зарядки. Ulefone Armor 6E на AliExpress обойдётся примерно в 230 евро. Armor 6S стоит на 70 евро дороже.

В магазин >>>>> (Armor 6E)

В магазин >>>>> (Armor 6S)

Последняя в этой подборке защищённая модель компании Ulefone – Armor X5. Её презентовали в середине осени. В плане внешнего вида всё без откровений. Габаритные размеры составляют 77,5 х 158 х 13,9 мм. Весит устройство 235 граммов. Спереди установлен LCD дисплей диагональю 5,5” с разрешением HD+.

В Ulefone Armor X5 нет сканера отпечатков пальцев и выреза. Селфи-камера построена на базе 8-мегапиксельной матрицы, а основная получила два модуля разрешением 13 Мп и 2 Мп. В основу смартфона положен скромный мобильный чип Helio P23 с частотой 2 ГГц и графикой Mali-G71 MP2. Результат в AnTuTu v8 составляет в среднем 75 000 баллов.

Модель располагает 3 ГБ оперативки и накопителем на 32 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мАч. Ulefone Armor X5 может прожить на полном заряде несколько недель в режиме ожидания. Разговаривать по телефону без перерыва можно в течение суток, как и слушать музыку. 115 евро стоит Armor X5 на торговой онлайн-площадке AliExpress.

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Естественно, говоря о защищённых смартфонах, нельзя обойти стороной решения компании Blackview. В своём ассортименте китайский производитель имеет массу таких устройств. Мы же выделим шесть из них.

Первое – Blackview BV9600. Модель была анонсирована летом. Она заключена в пластиковый корпус со вставками из плотной резины и металлом на торцах. Габаритные размеры составляют 81,4 х 162,9 х 12,9 мм, а масса – 268 граммов. Смартфоном можно пользоваться при температуре от -30 градусов до +60 градусов.

В Blackview BV9600 установлен OLED экран с разрешением Full HD+, 105-процентным охватом цветового пространства NTSC и широким вырезом. Диагональ дисплея составляет 6,21”. Основная камера представлена парой модулей, но дополнительный присутствует лишь для галочки, поскольку имеет разрешение 0,3 Мп. В основу главного модуля положен 13-мегапиксельный датчик изображения. Камера для селфи имеет разрешение 8 Мп.

Аппаратная платформа Blackview BV9600 построена на базе чипа Helio P70, который работает совместно с 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составила 64 ГБ. Смартфон обзавёлся чипом NFC, аккумулятором на 5580 мАч с поддержкой беспроводной зарядки и дактилоскопическим сенсором на торце.

Ещё одна модель компании из Китая называется Blackview BV9600 Pro. Её представили вместе со стандартным изданием. Смартфон получил на 2 ГБ больше ОЗУ и встроенное хранилище объёмом 128 ГБ. Цена Blackview BV9600 на AliExpress составляет менее 210 евро, а версия Pro стоит около 340 евро.

В магазин >>>>> (Blackview BV9600)

В магазин >>>>> (Blackview BV9600 Pro)

Ещё одна пара близнецов – Blackview BV9800 и BV9800 Pro. Вновь мы начнём со стандартного издания. Оно заключено в корпус размерами 81 х 168,5 х 14,8 мм. Корпус сделан из металла, но прочный пластик на тыльной панели позволил реализовать поддержку беспроводной зарядки. Ёмкость несъёмной аккумуляторной батареи составляет 6580 мАч. Время работы в режиме телефонных разговоров – 27 часов, а в режиме ожидания – 840 часов.

Blackview BV9800 оснащён LCD панелью с разрешением FHD+, диагональ которой составила 6,3”. Матрица прикрыта стеклом Gorilla Glass третьего поколения. В вырезе установлена селфи-камера на 16 Мп на базе датчика OmniVison OV16885. Основная камера имеет сразу три модуля. Универсальный имеет разрешение 48 Мп, портретный – 5 Мп, а широкоугольный – 16 Мп.

Вычислительным центром Blackview BV9800 является мобильный чип Helio P70. Под капотом устройства установлено 6 ГБ ОЗУ и постоянное запоминающее устройство на 128 ГБ. Биометрический сканер в смартфоне установлен на правом торце. Также стоит отметить наличие чипа NFC.

Версия Pro от обычной модели отличается только камерой. Вместо широкоугольного модуля Blackview BV9800 Pro получил тепловизионную камеру FLIR Lepton. Стоимость смартфона составляет около 395 евро на AliExpress. Стандартное издание обойдётся почти на 30 евро дешевле.

В магазин >>>>> (Blackview BV9800)

В магазин >>>>> (Blackview BV9800 Pro)

Следующий представитель компании из Китая в этой подборке – Blackview BV9700 Pro. Он выделяется огромными вставками из резины на торцах. Несмотря на массу металлических вставок в корпусе, смартфон может похвастаться поддержкой 10-ваттной беспроводной зарядки. Ёмкость встроенной батареи составила 4380 мАч. Корпус характеризуется размерами 81,3 х 165,9 х 16,5 мм.

LCD дисплей формата FHD+ имеет размер 5,84” по диагонали. Матрица защищена закалённым стеклом Gorilla Glass. В «чёлке» установлена 16-Мп камера для селфи. В основной камере тоже установлен сенсор на 16 Мп. Ему ассистирует дополнительный модуль на 8 Мп.

Сердцем Blackview BV9700 Pro выступает чип Helio P70. Однокристальная система дополнена 6 ГБ ОЗУ типа LPDDR4x. Вместимость встроенного накопителя составляет 128 ГБ. На AliExpress за смартфон отдать нужно примерно 340 евро. Комплектация с камерой ночного видения обойдётся на 15 евро дороже.

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И, наконец, последняя модель подборки – Blackview BV9100. Металл, резина, пластик – всё на месте. Корпус имеет размеры 80,2 х 171,3 х 19,5 мм, а весит устройство более 400 граммов. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 13 000 мАч, а мощность быстрой зарядки – 30 Вт. Также заявлена беспроводная зарядка.

В Blackview BV9100 установлен 6,3” IPS дисплей формата Full HD+ с каплевидным вырезом и стеклом Gorilla Glass третьего поколения. Основная камера имеет разрешение 16 Мп + 0,3 Мп, а фронтальная – 16 Мп. Дактилоскопический сканер установлен на тыльной панели. Похвастаться смартфон может чипом NFC. Разъёму для наушников места не нашлось.

Сердцем Blackview BV9100 выступает мобильная платформа Helio P35 с пиковой частотой 2,3 ГГц. Также имеется 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. В AnTuTu модель набирает под 100 000 «попугаев». Стоимость смартфона на AliExpress составляет менее 200 евро.

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