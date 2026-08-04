Как сообщил директор производственного центра «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре Егор Попов, расширение эксплуатационных возможностей достигнуто за счёт внедрения горизонтальных законцовок крыла.

В конструкцию SJ-100 внесены изменения, позволившие улучшить взлётно-посадочные характеристики. Установка горизонтальных законцовок крыла сократила минимальную дистанцию, необходимую для посадки, до 1,9 тысячи метров. Это решение расширяет географию применения самолёта, открывая для него аэропорты с ограниченной длиной полос, в том числе в регионах со слаборазвитой инфраструктурой.

Изображение: yakovlev.ru



Дополнительным преимуществом стало внедрение встроенного пассажирского трапа. Теперь борт может самостоятельно обеспечивать посадку и высадку людей на аэродромах, не оборудованных телескопическими трапами или наземными средствами обслуживания.

реклама

По словам Попова, программа импортозамещения по SJ-100 полностью завершена. Все критически важные системы лайнера заменены на российские аналоги. В их числе — силовая установка, гидравлическое и электрооборудование, система очистки стёкол кабины, а также бортовой комплекс управления. Отказ от иностранных комплектующих снижает зависимость от внешних поставок и упрощает техническое обслуживание.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал, что на производственных мощностях филиала «Яковлева» в Комсомольске-на-Амуре в различной степени готовности находятся 27 машин SJ-100. Портфель твёрдых заказов авиакомпаний насчитывает 42 самолёта. Наибольший интерес к лайнеру проявляют перевозчики, работающие на внутренних маршрутах и в регионах Дальневосточного федерального округа.