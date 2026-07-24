Житель польского города Свиноуйсьце, собирая ягоды в лесу недалеко от границы с Германией, наткнулся на фрагменты металла, которые оказались деталями самолёта союзников, сбитого в годы Второй мировой войны. Историки из музея береговой обороны подтвердили, что находка связана с боевой авиацией, и не исключают, что на месте крушения могут находиться и другие останки, включая тела пилотов.

По словам сотрудников музея, первые признаки указывали на то, что это не случайный металлолом: характер листового металла, заклёпки, следы авиационной конструкции и стреляные гильзы свидетельствовали о том, что речь идёт именно о фрагментах самолёта. Специалисты выехали на место и обнаружили дополнительные обломки, а также боеприпасы, которые использовались в бортовых пулемётах британских самолётов.

Изображение: popsci.com

Одна из найденных деталей имела идентификационный номер, который, предположительно, может быть связан с двигателем Rolls-Royce Merlin — 27-литровым рядным V12, который устанавливался на истребители Hawker Hurricane и Supermarine Spitfire, а также на тяжёлые бомбардировщики Avro Lancaster.

Изображение: popsci.com

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Город Свиноуйсьце, в годы войны носивший немецкое название Свинемюнде, был важным промышленным узлом и неоднократно подвергался авианалётам союзников. Состояние обломков позволяет предположить, что самолёт был сбит береговой зенитной артиллерией.

Историки подчёркивают, что участок леса следует рассматривать как потенциальное место крушения, а в ходе раскопок необходима особая осторожность — под землёй могут сохраниться останки экипажа. Как отметил представитель музея Милан Литвинович, впереди ещё много вопросов и, вероятно, не одна неожиданность.