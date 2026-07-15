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Китайский «жук» Ora Ballet Cat получил более мощный двигатель и сохранил «режим заботы»
Компания GWM обновила электрический хэтчбек Ora Ballet Cat, который внешне напоминает культовый Volkswagen Beetle. Модель получила более мощный электромотор, увеличила максимальную скорость, но сохранила набор функций, ориентированных на женскую аудиторию, включая «режим заботы» и селфи-камеру.
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Great Wall Motor (GWM) представила обновлённую версию электромобиля Ora Ballet Cat 2026 модельного года. Дизайн модели остался без изменений: хэтчбек сохранил хромированные бамперы, выпуклые колёсные арки и плавные линии кузова, напоминающие классический Volkswagen Beetle.

Изображение: Carscoops.com (обработано ChatGPT)

Главные изменения произошли в технической части. Электромотор мощностью 169 лошадиных сил уступил место новому агрегату на 201 лошадиную силу. Максимальная скорость выросла с 155 до 180 километров в час. Аккумуляторная батарея — литий-железо-фосфатная, однако данных о её модернизации пока нет.

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Ora Ballet Cat сохранил необычные функции, ориентированные на женскую аудиторию. Среди них — увеличенное зеркало для макияжа, отделения для косметики и встроенная камера для селфи с возможностью прямой публикации снимков в социальные сети. Особое внимание привлекает функция «Warm Man Mode» — режим, который автоматически подогревает сиденья и руль, а также включает комфортный микроклимат в салоне.

Изображение: Carscoops.com (обработано Flux)

В линейке GWM есть и другие марки, ориентированные на разные аудитории. Например, Haval, также принадлежащий концерну, специализируется на кроссоверах и внедорожниках и занимает более консервативную нишу в отличие от молодёжного и женского имиджа Ora. В то время как Haval делает ставку на практичность и семейное использование, Ora продолжает экспериментировать с дизайном и функциями.

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Источник: carscoops.com
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