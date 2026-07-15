Great Wall Motor (GWM) представила обновлённую версию электромобиля Ora Ballet Cat 2026 модельного года. Дизайн модели остался без изменений: хэтчбек сохранил хромированные бамперы, выпуклые колёсные арки и плавные линии кузова, напоминающие классический Volkswagen Beetle.
Изображение: Carscoops.com (обработано ChatGPT)
Главные изменения произошли в технической части. Электромотор мощностью 169 лошадиных сил уступил место новому агрегату на 201 лошадиную силу. Максимальная скорость выросла с 155 до 180 километров в час. Аккумуляторная батарея — литий-железо-фосфатная, однако данных о её модернизации пока нет.
Ora Ballet Cat сохранил необычные функции, ориентированные на женскую аудиторию. Среди них — увеличенное зеркало для макияжа, отделения для косметики и встроенная камера для селфи с возможностью прямой публикации снимков в социальные сети. Особое внимание привлекает функция «Warm Man Mode» — режим, который автоматически подогревает сиденья и руль, а также включает комфортный микроклимат в салоне.
Изображение: Carscoops.com (обработано Flux)
В линейке GWM есть и другие марки, ориентированные на разные аудитории. Например, Haval, также принадлежащий концерну, специализируется на кроссоверах и внедорожниках и занимает более консервативную нишу в отличие от молодёжного и женского имиджа Ora. В то время как Haval делает ставку на практичность и семейное использование, Ora продолжает экспериментировать с дизайном и функциями.