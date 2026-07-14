Цель проекта состоит в том чтобы создать систему, способную использовать привычные для человека инструменты.

На борту Международной космической станции продолжится эксперимент «Теледроид». Как рассказал космонавт Пётр Дубров на предполётной пресс-конференции на Байконуре, на втором этапе проекта роботизированная система будет размещена снаружи модуля МЛМ. Управление роботом экипаж будет осуществлять изнутри станции.

Изображение: Reve Art

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Старт 75-й долговременной экспедиции на МКС запланирован на 14 июля. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Дублирующий экипаж — Константин Борисов, Дмитрий Петелин и Дениз Бернхэм.

Аппаратуру для проведения эксперимента доставит грузовой корабль. На первом этапе Дубров и Кикина с помощью специального пульта отработают управление роботом внутри МКС. Главная задача — это создать роботизированную систему, способную действовать подобно человеку: брать и удерживать инструменты, такие как молоток или карабин.

Миссия продлится 261 сутки. На станцию будет доставлена научная аппаратура, преимущественно для медико-биологических и биотехнологических исследований. Всего запланировано 38 научных экспериментов, среди которых два новых — «Газоанализатор-ФС» и «Теледроид». Первый направлен на создание полностью автоматической системы контроля атмосферы в пилотируемых аппаратах для дальних космических полётов.