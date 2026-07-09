В распоряжение общественности попали материалы Объединённой авиастроительной корпорации о четырёх пассажирских разработках ОКБ им. Яковлева, которые так и не дошли до стадии серийного производства. Некоторые из этих машин обладали характеристиками, намного опережающими свою эпоху.

В рамках публикации архивных материалов ОАК раскрыла информацию о нескольких проектах яковлевского конструкторского бюро, которые остались на бумаге. Все они относятся к разным периодам и имели различное назначение, но ни один не был реализован в металле.

Изображение: ChatGPT

Одним из самых амбициозных стал Як-33, создававшийся в начале 1960-х. Инженеры задумывали его как сверхзвуковой аппарат с вертикальным взлётом и посадкой. По расчётам, машина должна была разгоняться до 3 Махов и преодолевать до 4000 километров без дозаправки. Силовая установка состояла из двух маршевых двигателей РД36-41 и шести подъёмных. Конструкцию планировали выполнять из стали и титана, а саму машину оптимизировали для работы на малых высотах. Однако проект признали слишком малогабаритным для заявленных целей, и работы свернули.

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В 1982 году бюро занялось разработкой Як-46 — 78-местного реактивного лайнера для местных авиалиний на базе Як-42. Крейсерская скорость была заложена на уровне 700 километров в час, а дальность — 800 километров. Двигатели Д-36 предполагалось разместить по бокам хвостовой части. В том же году проект закрыли после катастрофы Як-42, которая привела к приостановке полётов всех машин этого типа.

В 1993 году конструкторы приступили к созданию Як-242 — глубокой модернизации Як-42 для среднемагистральных перевозок. Лайнер должен был вмещать до 162 пассажиров и оснащаться двумя двигателями ПС-90А12. Технические решения, заложенные в этом проекте, впоследствии нашли применение при разработке МС-21, однако название «Як-242» к тому моменту уже не использовалось.

Четвёртым проектом стал Як-48 — лёгкий самолёт для региональных перевозок и административных нужд. Постановление правительства о его создании вышло в феврале 1995 года. Машину планировали оснастить двумя двигателями РД-35М. В административной версии на 4 пассажиров дальность должна была достигать 5000 километров при крейсерской скорости 870 километров в час. Пассажирский вариант на 19 мест рассчитывали на 3310 километров. В 1990-е годы велись совместные работы с израильской Israel Aircraft Industries, но из-за отсутствия финансирования проект был остановлен.