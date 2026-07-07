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This_is_the_way
Сертификацию «Освея» перенесли на 2029 год, «Байкал» ожидают в конце 2027-го
Глава Росавиации Дмитрий Ядров объявил новые сроки сертификации двух перспективных российских региональных самолётов. ЛМС-192 «Освей» планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году, а сертификация ЛМС-901 «Байкал» должна завершиться в третьем квартале 2027 года. При этом в Минпромторге прогнозируют высокий спрос на обе машины, несмотря на переносы.
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На профильном мероприятии руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил об обновлённых сроках сертификации двух региональных самолётов — российско-белорусского ЛМС-192 «Освей» и 9-местного ЛМС-901 «Байкал».

Изображение: Qwen

По словам Ядрова, сертификация «Освея», вмещающего до 19 пассажиров, намечена на конец 2029 года. Машина позиционируется как промежуточное звено между «Байкалом» и турбовинтовым Ил-114-300. В настоящее время проект находится на этапе конструкторской разработки — ведутся работы над чертежами и технической документацией.

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Что касается «Байкала», то его сертификация, по данным Росавиации, выходит на финишную прямую. Глава ведомства выразил надежду, что воздушное судно с отечественной силовой установкой получит все необходимые документы в течение третьего квартала 2027 года. Ожидается, что 9-местный самолёт закроет так называемый «рынок последней мили» — перевозки в отдалённых и труднодоступных регионах России.

Ранее планы по производству «Освея» были существенно скорректированы. Изначально предполагалось построить 158 единиц до 2030 года, однако затем объёмы сократили до 28 машин — в 5,5 раза. Стоимость лётного часа на «Байкале» с учётом лизинговых платежей оценивается примерно в 190 тысяч рублей.

В Минпромторге, комментируя перспективы «Освея», выразили уверенность, что после завершения разработки самолёт будет востребован у перевозчиков. Замглавы ведомства Геннадий Абраменков отметил, что «на рынке у этой машины будет точно хороший спрос», подчеркнув при этом необходимость довести проект до конца. Таким образом, оба самолёта остаются в программе развития региональной авиации, однако сроки их появления на рынке сдвинулись, и в ведомствах не исключают дальнейших корректировок «вправо».

#россия #беларусь #гражданская авиация #оак #росавиация #союзное государство #лмс-192 #минпромторг рф #лмс-901 байкал
Источник: www1.ru
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