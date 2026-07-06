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This_is_the_way
КАЗ обновил рекорд по темпам выпуска Ту-214 — в цехах одновременно находятся в работе четыре лайнера
Это вдвое превышает темпы предыдущего периода и свидетельствует о значительном ускорении производства после многолетнего строительства по одному самолёту в год.
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Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, входящий в Объединённую авиастроительную корпорацию, вышел на новый уровень производственной активности по программе Ту-214. На данный момент в цехах предприятия в разной степени готовности находятся сразу четыре пассажирских лайнера этой модели.

Изображение: rostec.ru

Самолёт с регистрационным номером RA-64537 уже передан на лётно-испытательную станцию и должен поступить туда в этом месяце. Борт RA-64538 проходит финальную стадию сборки, а для RA-64539 уже заложен фюзеляж. Ранее в этом году заказчику был передан борт RA-64536.

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Показательно, что ещё недавно программа Ту-214 развивалась совсем иными темпами — с 2022 года завод сдавал не более одного самолёта в год. Нынешняя ситуация означает кардинальное ускорение темпов строительства и рост производственных мощностей.

Дополнительным фактором, призванным укрепить динамику, стало усиление руководства гражданского направления. Куратором проектов гражданской и специальной авиации в ПАО «Туполев» назначен Рамиль Ахмадеев, что должно способствовать системному развитию программы и выполнению планов по наращиванию выпуска лайнеров.

#россия #ростех #гражданская авиация #оак #ту-214 #объединённая авиастроительная корпорация #каз #казанский авиационный завод #наращивание производства
Источник: www1.ru
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