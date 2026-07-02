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This_is_the_way
Учёные из университета Миннесоты в США создали искусственную форму жизни
Исследователи из Университета Миннесоты впервые в истории построили искусственную клетку, которая может расти, делиться и размножаться. По словам создателей, разработка открывает новую эру биотехнологий, где биологию можно будет программировать для решения конкретных задач.
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Учёные из Университета Миннесоты заявили о создании первой синтетической клетки, способной к полному жизненному циклу: она растёт, реплицирует геном, делится и может проходить естественный отбор в течение нескольких поколений. Разработка, получившая название SpudCell, состоит из неживых химических компонентов и не требует «волшебной искры», которую долгое время считали обязательной для возникновения жизни.

Изображение: ChatGPT

Клетка содержит от 150 до 200 молекул, что делает её значительно проще, чем природные аналоги, в которых могут находиться миллиарды молекул. SpudCell напоминает бактерию, но у неё есть важное преимущество — учёные точно знают её полный состав и могут целенаправленно изменять её свойства. Как объяснила руководитель проекта Кейт Адамала, клетка крайне примитивна и пока способна только питаться и иногда производить дочернюю клетку.

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Для деления раз в 12 часов SpudCell нуждается во внешнем питании и температуре около 30 °C — это значительно медленнее, чем у природных бактерий вроде E. coli, которые делятся каждые 30 минут. Клетка также не умеет самостоятельно производить белки, поэтому требует регулярного внешнего ухода и далека от самообеспечения.

Несмотря на это, учёные считают разработку важным шагом. Адамала надеется, что это станет началом новой эры «биоэкономики», где инженерия биологических систем станет доступной и управляемой. Однако среди экспертов нет единого мнения, можно ли считать SpudCell полноценной жизнью. Некоторые специалисты признают прорыв, но считают, что настоящая жизнь подразумевает способность к самостоятельной эволюции, которой синтетическая клетка пока лишена. Джон Гласс из Института Крейга Вентера назвал SpudCell ближайшим к «живому» объектом из всех, что были созданы в этой области.

#сша #исследование #биология #клетка #искусственная клетка #миннесота #форма жизни #spudcell
Источник: futurism.com
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