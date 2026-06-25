Такое решение бросает вызов классическим аэродинамическим канонам и позволяет избежать потери подъёмной силы.

В классической авиационной науке десятилетиями действовало негласное правило: центр тяжести самолёта должен находиться впереди центра давления. Такое расположение гарантирует устойчивость в полёте, однако требует постоянной компенсации с помощью горизонтального оперения, которое создаёт направленную вниз силу. В результате эффективная подъёмная сила снижается на 5–10%, возрастает лобовое сопротивление и ухудшается топливная экономичность. Особенно остро эта проблема проявляется на сверхзвуковых скоростях и при выпущенной механизации крыла.

Изображение: ChatGPT

Инженеры Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова предлагают принципиально иной подход. В разрабатываемой ими схеме нового сверхзвукового пассажирского самолёта центр масс смещён назад — за центр давления. Такая конфигурация полностью пересматривает традиционную балансировку и позволяет отказаться от отрицательной подъёмной силы на стабилизаторе.

реклама

По замыслу конструкторов, это не только возвращает потерянные проценты подъёмной силы, но и снижает аэродинамическое сопротивление на крейсерских режимах. В результате возрастает общая эффективность самолёта, уменьшается расход топлива и улучшаются взлётно-посадочные характеристики. При этом устойчивость и управляемость сохраняются за счёт других аэродинамических решений, встроенных в конструкцию планера.

Разработка пока находится на стадии проектирования и расчётов, но уже привлекла внимание авиационного сообщества. Если предложенная схема подтвердит свою работоспособность в ходе экспериментальных полётов, она может стать одним из ключевых прорывов в проектировании сверхзвуковых гражданских самолётов нового поколения.