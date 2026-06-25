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This_is_the_way
В ЛИИ им. М.М. Громова разрабатывают схему сверхзвукового лайнера с переносом центра масс назад
Такое решение бросает вызов классическим аэродинамическим канонам и позволяет избежать потери подъёмной силы.
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В классической авиационной науке десятилетиями действовало негласное правило: центр тяжести самолёта должен находиться впереди центра давления. Такое расположение гарантирует устойчивость в полёте, однако требует постоянной компенсации с помощью горизонтального оперения, которое создаёт направленную вниз силу. В результате эффективная подъёмная сила снижается на 5–10%, возрастает лобовое сопротивление и ухудшается топливная экономичность. Особенно остро эта проблема проявляется на сверхзвуковых скоростях и при выпущенной механизации крыла.

Изображение: ChatGPT

Инженеры Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова предлагают принципиально иной подход. В разрабатываемой ими схеме нового сверхзвукового пассажирского самолёта центр масс смещён назад — за центр давления. Такая конфигурация полностью пересматривает традиционную балансировку и позволяет отказаться от отрицательной подъёмной силы на стабилизаторе.

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По замыслу конструкторов, это не только возвращает потерянные проценты подъёмной силы, но и снижает аэродинамическое сопротивление на крейсерских режимах. В результате возрастает общая эффективность самолёта, уменьшается расход топлива и улучшаются взлётно-посадочные характеристики. При этом устойчивость и управляемость сохраняются за счёт других аэродинамических решений, встроенных в конструкцию планера.

Разработка пока находится на стадии проектирования и расчётов, но уже привлекла внимание авиационного сообщества. Если предложенная схема подтвердит свою работоспособность в ходе экспериментальных полётов, она может стать одним из ключевых прорывов в проектировании сверхзвуковых гражданских самолётов нового поколения.

#россия #инновации #гражданская авиация #перспективные разработки #лайнер #гражданский сверхзвук #лии имени громова
Источник: www1.ru
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